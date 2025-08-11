https://sarabic.ae/20250811/النازحون-الإيزيديون-في-العراق-11-عاما-من-الانتظار-بلا-أفق-للعودة-1103564171.html

النازحون الإيزيديون في العراق.. 11 عاما من الانتظار بلا أفق للعودة

النازحون الإيزيديون في العراق.. 11 عاما من الانتظار بلا أفق للعودة

سبوتنيك عربي

في مخيم شاريا للنازحين بمحافظة دهوك (شمالي العراق)، يقضي الآلاف من الإيزيديين عامهم الـ11 بعيدًا عن بيوتهم في سنجار، مثقلين بذكريات المأساة التي بدأت مع اجتياح... 11.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-11T11:00+0000

2025-08-11T11:00+0000

2025-08-11T11:00+0000

تقارير سبوتنيك

حصري

العالم العربي

العراق

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0a/1103563450_0:20:1280:740_1920x0_80_0_0_9a4dba674bce81c925564a644654eb0f.jpg

وبعد دخول تنظيم "داعش" الإرهابي إلى قضاء سنجار منتصف العام 2014، شهدت المنطقة سلسلة من الجرائم البشعة التي استهدفت بشكل خاص المكوّن الإيزيدي، شملت عمليات قتل وتشريد وسبي للنساء، بالإضافة إلى مصادرة الممتلكات والأموال.ورغم مرور سنوات على استعادة السيطرة على قضاء سنجار، لا تزال الغالبية العظمى من النازحين ترفض العودة، نتيجة مخاوف أمنية تستهدف العائلات العربية الراغبة في العودة، بحجة "تعاون المكون العربي مع تنظيم "داعش"، ما يزيد من تعقيد ملف إعادة الاستقرار إلى سنجار.قصص من الواقعبركات خديدا، وهو نازح إيزيدي من سنجار، يستعيد اللحظات الأولى للهروب، قائلاً لوكالة "سبوتنيك": "عند دخول "داعش" إلى سنجار، هربنا نحو إقليم كردستان، وفقدنا العديد من الشهداء، وخُطفت نساء وفتيات من بيننا، تعرضنا لظلم كبير بسبب الجرائم التي ارتُكبت بحق الإيزيديين".وتابع قصته: "لم أفقد أحداً من عائلتي، لكن كل من فقدناهم من الإيزيدية هم عائلتي، مشكلتنا الأكبر هي المخطوفون الذين ما زالوا بيد "داعش" في الرقة ومخيم الهول، ولا أحد يبحث عنهم لإعادتهم".مطالب بركات واضحة، متحدثاً عنها بالقول إن "الأموال ليست المشكلة، نستطيع تعويضها، لكننا سئمنا حياة الخيام التي تحترق سنويًا بالعشرات. مصير عودتنا بيد الحكومة في بغداد، لكنها لا تصغي لنا، ولم تنفذ أيًّا من مطالبنا".وطالب مبعوث الاتحاد الأوروبي في العراق السفير توماس سايلر، بضرورة تنفيذ اتفاقية سنجار (شنكال) بشكل كامل، مع توفير بيئة مناسبة تُمكّن النازحين الإيزيديين من العودة إلى مناطقهم بأمان وكرامة. كما أكد على أهمية تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية التي استهدفت هذا المكوّن.وتواصل الجهات المحلية والدولية جهودها الحثيثة في سبيل الكشف عن مصير المختطفين المتبقين والعمل على إعادتهم إلى ذويهم.قصص من مخيم شارياوعلى مقربة من خيمة بركات، يجلس زيد رشيد عبدي، نازح آخر من قرية تل القصب في سنجار، حيث يروي كيف نجا من تنظيم "داعش" الإرهابي، قائلا: "قتلوا الأطفال وسبوا النساء وقتلوا كبار السن. نجوت بأعجوبة وكدت أموت جوعًا في طريق النزوح".الأمل الأكبر عند زيد هو تحرير المخطوفات، إذ قال: "ندعو لعودتهن سريعًا، فغيابهن يترك جرحًا لا يندمل".وفي 29 يناير/ كانون الثاني 2024، أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، عودة أكثر من 10 آلاف عائلة نازحة، ما يزيد على 100 ألف شخص، إلى مناطقهم الأصلية خلال عام 2024.ووفقاً للوزارة، فإن من بين هؤلاء، تم إعادة 5600 عائلة إلى مدينة سنجار، والتي تقع بالقرب من الحدود العراقية مع سوريا وتركيا، وهي منطقة يسكنها مزيج من الإيزيديين والعرب والأكراد، موزعين على ثلاث نواحٍ إدارية مركز قضاء سنجار، ناحية سنوني، والقيروان.المعاناة مستمرة منذ سنواتفي المقابل، يلخص رشيد حسين قاسم، ناشط إيزيدي من سنجار، مرارة الوضع في المخيم، قائلًا: "منذ أكثر من عامين لم نتلقَ أي مساعدات مالية أو غذائية من الحكومة العراقية، ووزارة الهجرة نسيت النازحين"، مبيّنًا أن "ما يحدث قضية سياسية".وفي وقت سابق، قررت الحكومة العراقية، عبر وزارة الهجرة والمهجرين، منح مبلغ 4 ملايين دينار عراقي (ما يعادل نحو 3 آلاف دولار) لكل عائلة نازحة تعود إلى مدينة سنجار.يأتي هذا الدعم بالإضافة إلى توفير مجموعة من المستلزمات المنزلية الأساسية، كحافز لتشجيع النازحين على العودة إلى مناطقهم الأصلية، بعد أن كان المبلغ الممنوح سابقًا يبلغ مليونًا و500 ألف دينار فقط.بين المجد السومري والإهمال الحديث... قصة موقع "شادوبوم" العراقي المنسيالعراق يعلن استئناف تصدير النفط عبر الخط التركي

https://sarabic.ae/20250809/رئيس-الوزراء-العراقي-لا-مبرر-لوجود-أي-سلاح-خارج-مؤسسات-الدولة-1103548911.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

تقارير سبوتنيك, حصري, العالم العربي, العراق