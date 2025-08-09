https://sarabic.ae/20250809/رئيس-الوزراء-العراقي-لا-مبرر-لوجود-أي-سلاح-خارج-مؤسسات-الدولة-1103548911.html
رئيس الوزراء العراقي: لا مبرر لوجود أي سلاح خارج مؤسسات الدولة
أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن "حصر السلاح بيد الدولة وسلطة القانون ومكافحة الفساد مفردات لا يمكن التهاون في تطبيقها". 09.08.2025, سبوتنيك عربي
وخلال حضوره مؤتمر عشائري بحضور عدد من الوزراء وشيوخ العشائر والوجهاء، قال السوداني، إنه "لا مبرر لوجود أي سلاح خارج مؤسسات الدولة"، متابعا، "لا يمكن التهاون في تطبيق حصر السلاح بيد الدولة"، حسب وكالة الأنباء العراقية - واع.وأضاف: "لا نريد للعراق أن تكون له قطيعة مع دول المنطقة والعالم ولا يمكن وضع العراق في عزلة، مؤكدا أن "الحكومة التزمت في برنامجها بإنهاء وجود التحالف الدولي لمحاربة داعش، بعد انتفاء الحاجة له".وتتصاعد ضغوط أمريكية على بغداد للتعامل مع الفصائل المسلحة في البلاد، إذ أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية وسفارتها في بغداد، بيانين وصفا بعض الفصائل بـ"الإرهابية"، ما دفع سياسيين للاعتقاد أن "الفصائل تجر العراق إلى مواجهة مع الأمريكيين".ووفقا لوسائل إعلام عراقية، تشهد محافظات البصرة وكربلاء وبابل والنجف وميسان وباقي المحافظات الجنوبية، عمليات استيلاء واسعة على عشرات آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية.كما شهدت المحافظات المحررة من تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا ودول عدة)، عمليات استيلاء واسعة على أراضي زراعية وقفت خلفها جهات سياسية ومسلحة، عملت على تقطيع تلك الأراضي وبيعها كأراضي سكنية، بحسب تلك الوسائل.
وخلال حضوره مؤتمر عشائري بحضور عدد من الوزراء وشيوخ العشائر والوجهاء، قال السوداني، إنه "لا مبرر لوجود أي سلاح خارج مؤسسات الدولة"، متابعا، "لا يمكن التهاون في تطبيق حصر السلاح بيد الدولة"، حسب وكالة
الأنباء العراقية - واع.
وأضاف: "لا نريد للعراق أن تكون له قطيعة مع دول المنطقة والعالم ولا يمكن وضع العراق في عزلة، مؤكدا أن "الحكومة التزمت في برنامجها بإنهاء وجود التحالف الدولي لمحاربة داعش، بعد انتفاء الحاجة له".
وتتصاعد ضغوط أمريكية على بغداد للتعامل مع الفصائل المسلحة في البلاد، إذ أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية وسفارتها في بغداد، بيانين وصفا بعض الفصائل بـ"الإرهابية"، ما دفع سياسيين للاعتقاد أن "الفصائل تجر العراق إلى مواجهة مع الأمريكيين".
ووفقا لوسائل إعلام عراقية، تشهد محافظات البصرة وكربلاء وبابل والنجف وميسان وباقي المحافظات الجنوبية، عمليات استيلاء واسعة
على عشرات آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية.
كما شهدت المحافظات المحررة من تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا ودول عدة)، عمليات استيلاء واسعة على أراضي زراعية وقفت خلفها جهات سياسية ومسلحة، عملت على تقطيع تلك الأراضي وبيعها كأراضي سكنية، بحسب تلك الوسائل.