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بين المجد السومري والإهمال الحديث... قصة موقع "شادوبوم" العراقي المنسي
بين المجد السومري والإهمال الحديث... قصة موقع "شادوبوم" العراقي المنسي
سبوتنيك عربي
في قلب العراق، وعلى أرض تمتد جذورها إلى ما قبل الأهرامات بـ1800 عام، يقع موقع أثري يعرف باسم "شادوبوم"، المكان الذي كان في السابق مركزا ماليا وعلميا عظيما،... 06.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-06T11:30+0000
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ومن بين ما يرويه التاريخ العراقي، أن أول قانون رياضي اعتمد عليه فيثاغورس خرج من هذه الأرض وتحديدا من منطقة "شادوبوم"، المعروفة اليوم بـ"تل حرمل"، حين كانت تابعة لمملكة "إشنونة" قبل مئات السنين، وهي واحدة من أعرق الممالك السومرية.ووفقا لحديث الأهالي الموجودين الآن في المنطقة، لـ "سبوتنيك"، فقد حاولت عصابات سرقة الآثار العبث بتاريخها وسرقة كنوزها بعد عام 2003، إلا أنهم وقفوا كالسد المنيع، مدافعين عن إرثهم وحضارتهم التي توارثوها جيلا بعد جيل.إهمال عتيقأحد أبناء المنطقة، وناشط مهتم بشؤون الآثار، أبو عبد الله، لا يزال يحمل شعلة الأمل ويحكي بحرقة عن الحال الذي وصلت إليه "شادوبوم" اليوم، إذ يقول في حديث لـ "سبوتنيك": "كانت المنطقة سابقا تسمع أصوات السائحين الأجانب بلغات مختلفة وهم يتجولون بين أطلالها، واليوم لا تسمع سوى أنين الصمت وإهمال المسؤولين".شاهد على أول بطارية في التاريخكان موقع "شادوبوم" الأثري، أحد أبرز المعالم الذي كان مقصدا للعلماء وباحثي الآثار والعلماء، وهو لم يكن مجرد موقع أثري تقليدي، بل كان شاهدا على إنجازات بشرية سبقت زمانها، أبرزها اكتشاف "أول بطارية" في التاريخ، وهو ما جعل من "شادوبوم" محطة أساسية في دراسة تطور العلم والحضارة البشرية.ويضيف حسن في حديث لـ "سبوتنيك": "شودو بوم يمثل فرصة وطنية ضائعة، فالموقع يمتلك قيمة علمية وسياحية هائلة يمكن أن تدر على البلاد موارد كبيرة لو تم التعامل معه باحترافية، لكن الواقع أن الموقع مهمل تماما، ولم يزره أي سائح منذ أكثر من عامين".ويشير إلى أن "عدد العراقيين الذين يقصدون الموقع تراجع بشكل كبير، بسبب غياب البنى التحتية السياحية وعدم وجود أي اهتمام حكومي أو محلي يذكر".كما أطلقت الوزارة خطة تمتد 25 عاما لتأهيل آلاف المواقع الأثرية في مختلف المحافظات بجانب تعاون مع دول وشركاء دوليين لمعالجة مواقع متضررة كـ "نمرود وحضر ونينوى" وغيرها.
https://sarabic.ae/20250731/السرقات-التاريخية-للتراث-العالمي-كنوز-مصر-وسوريا-والعراق-في-مهب-الريح-----1103240396.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, موقع أثري, التاريخ, تقارير سبوتنيك, حصري
العراق, أخبار العراق اليوم, موقع أثري, التاريخ, تقارير سبوتنيك, حصري

بين المجد السومري والإهمال الحديث... قصة موقع "شادوبوم" العراقي المنسي

11:30 GMT 06.08.2025 (تم التحديث: 11:44 GMT 06.08.2025)
© Sputnik . HASSAN NABILموقع "شودو بوم" العراقي
موقع شودو بوم العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
© Sputnik . HASSAN NABIL
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في قلب العراق، وعلى أرض تمتد جذورها إلى ما قبل الأهرامات بـ1800 عام، يقع موقع أثري يعرف باسم "شادوبوم"، المكان الذي كان في السابق مركزا ماليا وعلميا عظيما، تفخر به الذاكرة التاريخية كأحد أقدم مواطن الفكر والمعرفة.
ومن بين ما يرويه التاريخ العراقي، أن أول قانون رياضي اعتمد عليه فيثاغورس خرج من هذه الأرض وتحديدا من منطقة "شادوبوم"، المعروفة اليوم بـ"تل حرمل"، حين كانت تابعة لمملكة "إشنونة" قبل مئات السنين، وهي واحدة من أعرق الممالك السومرية.

في ذلك الزمن البعيد، كان السائحون والمستشرقون يتوافدون من مختلف بقاع العالم، باحثين عن أسرار الحضارة التي نسجت على حجارة "شادوبوم" حكايات الإنسان الأول مع العلم والمال والقانون، لكن ومنذ عام 2003، تغير وجه المدينة الأثرية.

ووفقا لحديث الأهالي الموجودين الآن في المنطقة، لـ "سبوتنيك"، فقد حاولت عصابات سرقة الآثار العبث بتاريخها وسرقة كنوزها بعد عام 2003، إلا أنهم وقفوا كالسد المنيع، مدافعين عن إرثهم وحضارتهم التي توارثوها جيلا بعد جيل.
© Sputnik . HASSAN NABIL

موقع "شادوبوم" العراقي

موقع &quot;شادوبوم&quot; العراقي - سبوتنيك عربي
1/4
© Sputnik . HASSAN NABIL

موقع "شادوبوم" العراقي

© Sputnik . HASSAN NABIL

موقع "شادوبوم" العراقي

موقع &quot;شادوبوم&quot; العراقي - سبوتنيك عربي
2/4
© Sputnik . HASSAN NABIL

موقع "شادوبوم" العراقي

© Sputnik . HASSAN NABIL

موقع "شادوبوم" العراقي

موقع &quot;شادوبوم&quot; العراقي - سبوتنيك عربي
3/4
© Sputnik . HASSAN NABIL

موقع "شادوبوم" العراقي

© Sputnik . HASSAN NABIL

موقع "شادوبوم" العراقي

موقع &quot;شادوبوم&quot; العراقي - سبوتنيك عربي
4/4
© Sputnik . HASSAN NABIL

موقع "شادوبوم" العراقي

1/4
© Sputnik . HASSAN NABIL

موقع "شادوبوم" العراقي

2/4
© Sputnik . HASSAN NABIL

موقع "شادوبوم" العراقي

3/4
© Sputnik . HASSAN NABIL

موقع "شادوبوم" العراقي

4/4
© Sputnik . HASSAN NABIL

موقع "شادوبوم" العراقي

إهمال عتيق

أحد أبناء المنطقة، وناشط مهتم بشؤون الآثار، أبو عبد الله، لا يزال يحمل شعلة الأمل ويحكي بحرقة عن الحال الذي وصلت إليه "شادوبوم" اليوم، إذ يقول في حديث لـ "سبوتنيك": "كانت المنطقة سابقا تسمع أصوات السائحين الأجانب بلغات مختلفة وهم يتجولون بين أطلالها، واليوم لا تسمع سوى أنين الصمت وإهمال المسؤولين".
ويتابع: "رغم المناشدات المتكررة التي وجهها سكان المنطقة إلى الجهات المعنية، إلا أن الاستجابة كانت غائبة، حيث أن المنطقة اليوم مهملة، تصارع النسيان، وتئن تحت وطأة الإهمال والتجاهل الرسمي، لا سيّاح، لا حماية، ولا مشاريع لإحياء هذا الإرث الذي يمكن أن يكون مصدر فخر ورافدا اقتصاديا وسياحيا لو تم استثماره بالشكل الصحيح".
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شاهد على أول بطارية في التاريخ

كان موقع "شادوبوم" الأثري، أحد أبرز المعالم الذي كان مقصدا للعلماء وباحثي الآثار والعلماء، وهو لم يكن مجرد موقع أثري تقليدي، بل كان شاهدا على إنجازات بشرية سبقت زمانها، أبرزها اكتشاف "أول بطارية" في التاريخ، وهو ما جعل من "شادوبوم" محطة أساسية في دراسة تطور العلم والحضارة البشرية.
ويؤكد المخطط الاستراتيجي، أحمد حسن، أن "هذا المجد التاريخي يواجه اليوم، واقعا مؤلما، إذ يعاني الموقع من إهمال كبير ومتواصل، خاصة من قبل وزارة الثقافة العراقية التي لم تستجب لمناشدات الأهالي والمختصين، رغم المطالبات المتكررة بضرورة حماية الموقع وتأهيله بما يليق بأهميته".
ويضيف حسن في حديث لـ "سبوتنيك": "شودو بوم يمثل فرصة وطنية ضائعة، فالموقع يمتلك قيمة علمية وسياحية هائلة يمكن أن تدر على البلاد موارد كبيرة لو تم التعامل معه باحترافية، لكن الواقع أن الموقع مهمل تماما، ولم يزره أي سائح منذ أكثر من عامين".
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ويشير إلى أن "عدد العراقيين الذين يقصدون الموقع تراجع بشكل كبير، بسبب غياب البنى التحتية السياحية وعدم وجود أي اهتمام حكومي أو محلي يذكر".

وكانت وزارة الثقافة العراقية أعلنت خلال عامي 2024–2025، مشاريع وحملات لحماية وتطوير مواقع أثرية مثل مشروع طريق الحج القديم (درب زبيدة) الذي من المتوقع أن يتم ترشيحه لقائمة التراث العالمي في عام 2025، لكن دون التطرق لهذه المنطقة.

كما أطلقت الوزارة خطة تمتد 25 عاما لتأهيل آلاف المواقع الأثرية في مختلف المحافظات بجانب تعاون مع دول وشركاء دوليين لمعالجة مواقع متضررة كـ "نمرود وحضر ونينوى" وغيرها.
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