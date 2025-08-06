https://sarabic.ae/20250806/بين-المجد-السومري-والإهمال-الحديث-قصة-موقع-شادوبوم-العراقي-المنسي-1103388022.html

بين المجد السومري والإهمال الحديث... قصة موقع "شادوبوم" العراقي المنسي

بين المجد السومري والإهمال الحديث... قصة موقع "شادوبوم" العراقي المنسي

سبوتنيك عربي

في قلب العراق، وعلى أرض تمتد جذورها إلى ما قبل الأهرامات بـ1800 عام، يقع موقع أثري يعرف باسم "شادوبوم"، المكان الذي كان في السابق مركزا ماليا وعلميا عظيما،... 06.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-06T11:30+0000

2025-08-06T11:30+0000

2025-08-06T11:44+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

موقع أثري

التاريخ

تقارير سبوتنيك

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/05/1103386934_7:0:1273:712_1920x0_80_0_0_2ee54522f7c7940a585dbef64acb375e.jpg

ومن بين ما يرويه التاريخ العراقي، أن أول قانون رياضي اعتمد عليه فيثاغورس خرج من هذه الأرض وتحديدا من منطقة "شادوبوم"، المعروفة اليوم بـ"تل حرمل"، حين كانت تابعة لمملكة "إشنونة" قبل مئات السنين، وهي واحدة من أعرق الممالك السومرية.ووفقا لحديث الأهالي الموجودين الآن في المنطقة، لـ "سبوتنيك"، فقد حاولت عصابات سرقة الآثار العبث بتاريخها وسرقة كنوزها بعد عام 2003، إلا أنهم وقفوا كالسد المنيع، مدافعين عن إرثهم وحضارتهم التي توارثوها جيلا بعد جيل.إهمال عتيقأحد أبناء المنطقة، وناشط مهتم بشؤون الآثار، أبو عبد الله، لا يزال يحمل شعلة الأمل ويحكي بحرقة عن الحال الذي وصلت إليه "شادوبوم" اليوم، إذ يقول في حديث لـ "سبوتنيك": "كانت المنطقة سابقا تسمع أصوات السائحين الأجانب بلغات مختلفة وهم يتجولون بين أطلالها، واليوم لا تسمع سوى أنين الصمت وإهمال المسؤولين".شاهد على أول بطارية في التاريخكان موقع "شادوبوم" الأثري، أحد أبرز المعالم الذي كان مقصدا للعلماء وباحثي الآثار والعلماء، وهو لم يكن مجرد موقع أثري تقليدي، بل كان شاهدا على إنجازات بشرية سبقت زمانها، أبرزها اكتشاف "أول بطارية" في التاريخ، وهو ما جعل من "شادوبوم" محطة أساسية في دراسة تطور العلم والحضارة البشرية.ويضيف حسن في حديث لـ "سبوتنيك": "شودو بوم يمثل فرصة وطنية ضائعة، فالموقع يمتلك قيمة علمية وسياحية هائلة يمكن أن تدر على البلاد موارد كبيرة لو تم التعامل معه باحترافية، لكن الواقع أن الموقع مهمل تماما، ولم يزره أي سائح منذ أكثر من عامين".ويشير إلى أن "عدد العراقيين الذين يقصدون الموقع تراجع بشكل كبير، بسبب غياب البنى التحتية السياحية وعدم وجود أي اهتمام حكومي أو محلي يذكر".كما أطلقت الوزارة خطة تمتد 25 عاما لتأهيل آلاف المواقع الأثرية في مختلف المحافظات بجانب تعاون مع دول وشركاء دوليين لمعالجة مواقع متضررة كـ "نمرود وحضر ونينوى" وغيرها.

https://sarabic.ae/20250731/السرقات-التاريخية-للتراث-العالمي-كنوز-مصر-وسوريا-والعراق-في-مهب-الريح-----1103240396.html

https://sarabic.ae/20250804/بريطانيا-والنهب-الممنهج-إرث-العراق-ضحية-الإمبراطورية-القديمة-1103320378.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, أخبار العراق اليوم, موقع أثري, التاريخ, تقارير سبوتنيك, حصري