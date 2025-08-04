https://sarabic.ae/20250804/بريطانيا-والنهب-الممنهج-إرث-العراق-ضحية-الإمبراطورية-القديمة-1103320378.html

بريطانيا والنهب الممنهج... إرث العراق ضحية الإمبراطورية القديمة

بريطانيا والنهب الممنهج... إرث العراق ضحية الإمبراطورية القديمة

سبوتنيك عربي

لا تزال آثار العراق تعرض في متاحف غربية كأنها بلا هوية، فيما تقف بريطانيا في صدارة الدول المتهمة بسرقة هذا الإرث الحضاري العميق، وذلك في واحدة من أكبر عمليات... 04.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-04T11:00+0000

2025-08-04T11:00+0000

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آلاف القطع الأثرية، بعضها لا يقدر بثمن، خرجت من بابل ونينوى وذي قار ومواقع سومرية وأكدية عريقة، لتُعرض وراء زجاج متاحف لندن دون أن يرفع علم العراق فوقها أو يُذكَر تاريخها الحقيقي.وشهدت الفترة التي أعقبت الغزو الأمريكي للعراق في العام 2003 موجة واسعة من سرقة الآثار، طالت أعدادا كبيرة من القطع الثمينة، سواء من المتاحف، وفي مقدمتها المتحف الوطني العراقي، أو نتيجة أعمال تنقيب غير شرعية في المواقع الأثرية المنتشرة في أنحاء البلاد، وذلك في ظل الانفلات الأمني الذي ساد تلك المرحلة.مؤامرة دولية لتهريب آثار البلاد برعاية مؤسساتيةوفي هذا الإطار، يشير رئيس هيئة الآثار والتراث العراقية، ليث مجيد حسين، إلى أن المتحف البريطاني يضم العديد من القطع الأثرية العراقية، لكن لا تتوفر إحصائية دقيقة بشأن عددها أو طبيعتها، نظراً لأن معظمها نقل خارج البلاد منذ القرن الثامن عشر عبر تجار آثار أو بعثات تنقيب غير رسمية.يؤكد النائب في مجلس النواب وعضو لجنة النزاهة النيابية، حميد الشبلي، وجود ما وصفه بـ "مؤامرة دولية" تستهدف ما تبقى من الآثار العراقية، مشيراً إلى أن "هذه العمليات تجري أحياناً برعاية مؤسساتية وتواطؤ من جهات يُفترض بها حماية الإرث الحضاري للبلد".وفي حديث لـ "سبوتنيك"، يوضح الشبلي، أن "هناك تعاملات مشبوهة تتعلق بتهريب الآثار خارج العراق"، داعيا هيئة النزاهة والجهات الأمنية المختصة إلى "أداء دورها بشكل فاعل وحازم في هذا الملف الحساس".ويضيف أن "جريمة تهريب الآثار تعد من القضايا المشددة من الناحية القانونية، ولا يشملها قانون العفو العام، نظرا لطبيعتها الخاصة وظروفها الأمنية المشابهة لبنود الجرائم المشددة، مثل المادة 393 المتعلقة بالفساد الأخلاقي".ويختم الشبلي بالقول إن "الحفاظ على إرث العراق الحضاري مسؤولية وطنية وتاريخية، تتطلب موقفاً حازماً من جميع المؤسسات المعنية".وفي العام 2022، أصدرت محكمة عراقية حكما بالسجن لمدة 15 عاما بحق سائح بريطاني بعد إدانته بتهمة محاولة تهريب قطع أثرية من البلاد، في حين برأت في القضية ذاتها سائحاً ألمانياً في نفس الوقت.ورغم تمسك المواطن البريطاني ببراءته خلال جلسات المحاكمة، إلا أن المحكمة أدانته بموجب قانون الآثار العراقي، الذي ينص على عقوبات مشددة قد تصل إلى الإعدام في قضايا تهريب الآثار، من جانبها، أعلنت هيئة الدفاع عن المتهم البريطاني عزمها الطعن في الحكم أمام محكمة التمييز.بريطانيا سعت لطمس حضارة العراق لدوافع "تاريخية وحضارية"في المقابل، يقول المراقب في الشأن السياسي العراقي، عبدالله شلش، في حديث لـ "سبوتنيك"، إن "الاحتلال البريطاني للعراق لم يكن مجرد احتلال عسكري، بل كان يحمل أهدافا أعمق تتعلق بمحاولة طمس حضارة العراق المتجذرة في التاريخ". ويضيف أن "هناك محاولات منظمة لسرقة وتدمير هذا الإرث التاريخي من خلال دعم عصابات داخلية تعمل على تهريب الآثار وتشويه هوية البلاد الثقافية"، مبيناً أن "هذه المحاولات تستهدف بشكل خاص الأجيال الشابة، لمنعهم من إدراك عظمة إرثهم الوطني ومكانته في التاريخ الإنساني". ويعرب شلش، عن "ثقته بأن الدولة العراقية قادرة على استعادة العديد من الآثار المنهوبة، واتخاذ إجراءات مستقبلية حاسمة ضد هذه العصابات التي تعبث بالتراث الوطني". يشار إلى أن العراق تمكن، في آذار/ مارس الماضي، من استعادة ستة آلاف قطعة أثرية كانت قد أُعيرت إلى بريطانيا قبل نحو قرن من الزمن لأغراض البحث والدراسة، وتعود إلى فترات متعددة من تاريخ الحضارات العراقية القديمة. وبهذا الشأن، قال الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، في وقتها، إن "استرجاع هذه القطع من المملكة المتحدة يمثل ثاني أكبر عملية استعادة للآثار في تاريخ العراق"، مشيداً بالجهود المبذولة والتعاون الذي أبداه المتحف البريطاني في إعادة تلك المقتنيات التاريخية.أكثر من 15 ألف قطعة أثرية نهبت من العراق إلى ذلك، يؤكد الباحث في ملف الآثار العراقية، حسين الركابي، أن "محافظات الجنوب، وفي مقدمتها بابل وذي قار، تضم مواقع أثرية عريقة تعود لآلاف السنين، وقد تعرضت على مدى السنوات الماضية لعمليات نهب منظمة أدت إلى فقدان أكثر من 15 ألف قطعة أثرية، شملت خرائط أثرية، ولقى تاريخية، ووثائق جيولوجية، كانت محفوظة في متاحف عراقية وخارجها".ويقول الركابي، في حديث لـ "سبوتنيك"، إن "هذه الثروة الأثرية هي جزء لا يتجزأ من هوية العراق الثقافية والحضارية"، لافتاً إلى "ضرورة تحرك الدولة العراقية، ممثلة بوزارات الثقافة والسياحة والآثار، وبدعم من الحكومة التنفيذية، لفتح هذا الملف أمام المحاكم الدولية واستعادة الممتلكات التي تعود إلى الشعب العراقي".ويتابع الركابي، قائلاً إن "هذه الآثار ليست مجرد ممتلكات مادية، بل تمثل إرثاً يعرّف بالعراق كدولة حضارية رائدة، ومن الواجب الوطني والقانوني العمل على استعادتها وحمايتها للأجيال القادمة".وأعلن العراق في نهاية تموز/ يوليو 2021، تنفيذ أكبر عملية لاستعادة الآثار والكنوز الثقافية المهربة، وذلك باسترجاع نحو 17 ألف قطعة أثرية ثمينة من الولايات المتحدة، حيث جرت عملية الاسترداد على متن الطائرة التي أقلّت رئيس الوزراء العراقي آنذاك، مصطفى الكاظمي، خلال عودته من زيارة رسمية إلى واشنطن.

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