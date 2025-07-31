https://sarabic.ae/20250731/السرقات-التاريخية-للتراث-العالمي-كنوز-مصر-وسوريا-والعراق-في-مهب-الريح-----1103240396.html

السرقات التاريخية للتراث العالمي... كنوز مصر وسوريا والعراق في مهب الريح

السرقات التاريخية للتراث العالمي... كنوز مصر وسوريا والعراق في مهب الريح

سبوتنيك عربي

تصدّرت المملكة المتحدة البريطانية في عدد المقتنيات الفنية الثمينة المسروقة من جميع أنحاء العالم، حيث يضم المتحف البريطاني وحده، أقدم متحف وطني عام في العالم، 8... 31.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-31T15:46+0000

2025-07-31T15:46+0000

2025-07-31T15:48+0000

كنوز أثرية

تهريب الآثار

متحف اللوفر

بريطانيا

استعمار

مصر

أخبار سوريا اليوم

العراق

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مصر تضم المجموعة المصرية في المتحف البريطاني أكثر من 50 ألف قطعة أثرية، من التمائم الصغيرة إلى الملابس والمنسوجات، والمنحوتات الضخمة، المسروقة من مصر.وتسعى مصر لاستعادة "حجر رشيد"، الذي يعد الغنيمة العسكرية البريطانية، حيث عثر ضابط من جيش نابليون بونابرت عام 1799 على لوح بازلتي، عمره أكثر من 2200 عام، بالقرب من ميناء رشيد. كُتب عليه النص نفسه بثلاث لغات: الهيروغليفية، والكتابة اليدوية من العصر المصري المتأخر، واليونانية القديمة.في البداية، أخرج نابليون الحجر من مصر، ولكن بعد هزيمة الفرنسيين في المعركة مع البريطانيين، اضطروا إلى تسليم حجر رشيد للجانب المنتصر في عام 1802، حيث نقلت إلى المتحف البريطاني، وقبل ذلك كانت تحمل نقشي "استولى عليها الجيش البريطاني في مصر عام 1801" و"مهداة من الملك جورج الثالث"، وأصبح الحجر جزءا من الهوية الوطنية البريطانية، إذ يسافر الكثيرون إلى لندن لمجرد رؤية هذا الكنز الأثري.كما سحب من مصر تمثال من الغرانيت لعنخوا، صانع السفن، من سقارة، نحت خلال عهد الأسرة الثالثة المصرية حوالي عام 2650 قبل الميلاد، وهو معروض في المتحف البريطاني. يضم المتحف أيضا تمثالا لآمون كبشا يحمي الملك طهارقة، ويعود تاريخه إلى عام 683 قبل الميلاد، وثلاثة تماثيل من الغرانيت الأسود للإلهة سخمت، يعود تاريخها إلى عام 1400 قبل الميلاد، وتوابيت خارجية مطلية بالذهب من مقبرة حنوت مت في طيبة، يعود تاريخها إلى عام 1250 قبل الميلاد، ومسلة من المرمر الأسود للملك نختنبو الثاني، يعود تاريخها إلى عام 350 قبل الميلاد.كما يضم المتحف البريطاني قطعا أثرية حصل عليها المغامر الإيطالي جيوفاني بلزوني عام 1815، حيث وصل بلزوني إلى مصر، حيث قرر التوجه إلى مهنة، في رأيه، وعدته بربح فوري، وهو التنقيب عن مواقع دفن الفراعنة المصريين القديمة.في القاهرة، التقى بالقنصل البريطاني السير هنري سولت، الذي اقترح عليه أن يمعن النظر في الآثار المصرية، أي أن يصبح وكيلا غير رسمي للحكومة البريطانية لاستخراج آثار الفن المصري القديم. أبرمت اتفاقية أصبح بموجبها بلزوني كموظف في المتحف البريطاني، وتعهد سولت بدفع أجره عن كل قطعة تعثر عليها وتنقل إلى لندن.في وادي الملوك، جمع بلزوني كل ما وجده. كانت أهم اكتشافاته تمثالا محفوظا بشكل رائع للفرعون أمنحتب الثالث جالسا، منحوتا من الجرانيت الأسود، وتابوتا من المرمر يُصوّر الإلهة نيث في مقبرة الفرعون سيتي الأول. وقد حصل المتحف البريطاني على كلتا القطعتين الأثريتين. في معبد الكرنك، كسر بلزوني رأس تمثال ضخم لرمسيس الثاني، وأخذ منه مسلّات عدة، لنتهي به لاحقا، بجزء من التمثال في المتحف البريطاني.وفي عام 1821، نظم بلزوني معرضا لجوائزه المصرية في لندن. وكان أبرز ما فيه معروضات من مقبرة سيتي الأول، وتمثال للإلهة سخمت برأس أسد، ومومياوات، وبرديات، وتماثيل من الفيوم. وبعد إغلاق المعرض، بيعت بعض معروضاته، وأُضيف جزء من مجموعة بلزوني إلى المعرض المصري بالمتحف البريطاني.الهندمنذ استقلال الهند، دعت الحكومة، بريطانيا مرارا وتكرارا لإعادة كنوز الثقافة الهندية التي سُلبت خلال فترة الاستعمار البريطاني. ووفقا لبعض التقديرات، تبلغ القيمة الإجمالية للسلع المسروقة 45 تريليون دولار.وبحسب وسائل إعلام، نقلا عن خبراء، العنصر الأساسي في المجوهرات التي تزين تاج الإمبراطورية البريطانية هو الماسة "كوهينور"، التي تزن 105.6 قيراط، وهي واحدة من أكبر الماسات المقطوعة في العالم. وهي معروضة حاليا في برج لندن. وعثر على هذه الماسة عام 56 قبل الميلاد في الهند. وتعني كلمة "كوهينور" بالفارسية "جبل النور".في عام 1849، انتهت الحرب الأنجلو-سيخية الثانية بهزيمة السيخ. وفقا للمعاهدة الموقعة في لاهور بين دوليب سينغ، البالغ من العمر عشر سنوات، وممثلي شركة الهند الشرقية البريطانية نيابةً عن الحاكم العام للهند، تنازل المهراجا عن العرش لنفسه ولورثته، كما أهدى الماسة للملكة فيكتوريا لمساعدتها خلال الحرب. بعد عامين، أُعيد قطع كوهينور، مما أدى إلى خفض وزنها إلى 105.6 قيراط.وتطالب كل من الهند وإيران وأفغانستان وباكستان باستعادة "كوهينور". في عام 2010، قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، عندما سُئل عن إعادة الماسة الأسطورية إلى الهند، إن مثل هذه الممارسة ستؤدي إلى "أنه في يوم من الأيام لن يتبقى شيء منها في المتحف البريطاني".كنوز تيبو سلطانكان تيبو سلطان، الذي حكم إمارة ميسور الهندية في النصف الثاني من القرن الثامن عشر، المنافس الرئيسي لشركة الهند الشرقية البريطانية في صراع السيطرة على جنوب الهند.انتهت الحرب الأنجلو-ميسورية الرابعة في 4 مايو/أيار 1799 باقتحام القوات البريطانية بقيادة اللواء السير ديفيد بيرد عاصمة إمارة سيرينجاباتام (الاسم الحديث: سريرانجاباتنام) والاستيلاء عليها، بالإضافة إلى وفاة تيبو سلطان.ذهبت كنوز تيبو سلطان إلى المنتصرين، ومن بينها عرش الحاكم الذي هدم بوحشية. رأس النمر الذهبي الكبير ذو الأنياب الكريستالية وتمثال طائر الجنة (المصنوع من الذهب والياقوت والزمرد والماس واللؤلؤ) اللذان زيّنا العرش موجودان في المجموعة الملكية بقلعة وندسور، حيث يعرض أحد رؤوس النمور الثمانية الصغيرة التي كانت تشكل قمم العرش في متحف كلايف بقلعة بويس (المملكة المتحدة)، والذي افتتح عام 1987.يضم متحف الحرب الإمبراطوري في لندن خوذة تيبو سلطان وخنجره، كما توجد كتب من مكتبة تيبو سلطان، التي احتوت على أكثر من ألفي مجلد، في المملكة المتحدة - في المكتبة البريطانية ومكتبات جامعتي "أكسفورد" و"كامبريدج".يقع حاليا في برمنغهام تمثال معدني ضخم لبوذا سلطان غانج، بارتفاع 2.3 متر، اكتشف في سلطان غانج (بيهار حاليا) بين عامي 1861 و1862، ويعد هذا التمثال أكبر تمثال معدني مصبوب معروف من أوائل العصور الوسطى، ويرجّح أنه يعود إلى القرنين السادس والثامن الميلاديين. بعد اكتشافه بفترة وجيزة، نُقل التمثال إلى برمنغهام (المملكة المتحدة) بواسطة صانع المعادن صموئيل ثورنتون. وأصبح من أوائل المقتنيات الرئيسية لمتحف ومعرض برمنغهام للفنون، وعرض عام 1867.وفي وقت لاحق، دخل الكثير من الباحثين، بمن فيهم عالم الآثار راجيندرالال ميترا، في جدل حول معنى وموقع تمثال بوذا. وقد أُثيرت اتهامات بالاستيلاء الثقافي لفترة طويلة، وبلغت ذروتها مع دعوات لإعادته عام 1998 من قِبل عضو مجلس محلي من حزب العمال في برمنغهام. كما دعت هيئة المسح الأثري في الهند ومنظمات أخرى مرارا وتكرارا إلى استعادته.يعود تاريخ تمثال هاريهارا المصنوع من الحجر الرملي إلى حوالي عام 1000 ميلادي. يرجَح أنه جلب من خاجوراهو، ماديا براديش. كان التمثال ملكا للواء تشارلز ستيوارت. في شبابه، سافر من أيرلندا إلى الهند وقضى بقية حياته هناك، جنديا في شركة الهند الشرقية. بعد وفاة ستيوارت، بيعت مجموعته في مزادين بلندن، واشتراه جون بريدج. بعد وفاة الأخير، تبرع أقاربه بالتمثال للمتحف البريطاني عام 1872.عرش الإمبراطور السيخي مهراجا رانجيت سينغ مصنوع من الذهب. صودرت هذه القطعة من الخزانة عندما استولت شركة الهند الشرقية البريطانية على البنجاب عام 1849، وأرسلت إلى كلكتا عام 1853، ثم إلى لندن لعرضها في متحف الهند. بعد إغلاق متحف الهند عام 1879، نقل العرش إلى متحف فيكتوريا وألبرت، حيث لا يزال معروضا بشكل دائم منذ ذلك الحين.يضم المتحف البريطاني بعضا من المنحوتات، المعروفة أيضًا باسم رخاميات أمارافاتي، من معبد أمارافاتي الهندي، الذي شيد حوالي عام 200 قبل الميلاد، ويعد أحد أهم المعالم البوذية. هذه المنحوتات عبارة عن ألواح بارزة منحوتة تُصوّر مشاهد من حياة بوذا، بالإضافة إلى رموز ورموز بوذية. خلال ذروة الحكم الاستعماري البريطاني، لفت الضريح انتباه علماء الآثار والمسؤولين البريطانيين. بدأ الكولونيل كولين ماكنزي، وهو ضابط ومساح اسكتلندي عمل لدى شركة الهند الشرقية وأجرى حفريات في أمارافاتي منذ عام 1840، عملية نقل المنحوتات إلى بريطانيا بحجة "الحفظ". وفي المجمل، أزيل أكثر من 120 منحوتة. في عام 2018، وجهت لجنة المعلومات المركزية في الهند مكتب رئيس الوزراء ووزارة الشؤون الخارجية لتكثيف الجهود لإعادة آثار مثل ماسة كوهينور، ونمر تيبو سلطان الميكانيكي، ومنحوتات أمارافاتي.نيجيريافي عام ١٨٩٧، أغار البريطانيون على مملكة بنين، الواقعة في نيجيريا الحالية، والتي اشتهرت بمنتجاتها من النحاس والبرونز والعاج. أحرق القصر الملكي ونهب، وطرد الأوبا حاكم المملكة)، وأخرجت آلاف الأعمال الفنية قسراً من القصر أو دمرت. عرضت القطع البرونزية للبيع في مزادات دولية وأوروبية، أو تبرع بها لهواة جمع الأعمال الفنية.في أكتوبر 2021، أعادت كلية جيسوس بجامعة كامبريدج تمثال ديك برونزي من بنين استولت عليه القوات البريطانية إلى موطنه التاريخي. وفي عام 2022، أصبح متحف هورنيمان أول مؤسسة ممولة من الحكومة البريطانية تُعيد قطعًا أثرية نهبتها القوات البريطانية عام 1897.كما أعلنت جامعتا أكسفورد وكامبريدج عزمهما إعادة أكثر من 200 قطعة أثرية إلى نيجيريا. ومع ذلك، في عام 2023، عُلم أن جامعة كامبريدج تؤجل إعادة تماثيل بنين البرونزية. وحثت جامعة أكسفورد أيضا على عدم إعادة القطع الأثرية الثمينة.إثيوبياشنّت القوات الاستعمارية البريطانية حملةً في إثيوبيا بين عامي 1867 و1868 بهدف إنشاء قاعدة عسكرية على ساحل البحر الأحمر. تمكن البريطانيون من الانتصار في معركة أرجون والاستيلاء على قلعة مكدل. انتحر قائد القوات، الإمبراطور تيودروس الثاني، عوضا عن الاستسلام.تشمل المجموعة قطعا طقسية مهمة، مثل صلبان المواكب، والكؤوس، وزخارف المظلات، والعديد منها مصنوع بمهارة من الفضة، والفضة المذهبة، والذهب، بالإضافة إلى أسلحة، وأقمشة حريرية، ومجوهرات. كما يعرض أحد عشر تابوتا (ألواح مذبح مقدسة) مصنوعة من الخشب والحجر عليها نقوش، والتي تعتبر رموزا لتابوت العهد في الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية.وفي عام 1999، تأسست جمعية إعادة كنوز المقدلة (AFROMET) بهدف إعادة القطع الأثرية المنهوبة إلى إثيوبيا. وقد نجحت المنظمة في إعادة بعض القطع الأثرية.غانايضم المتحف البريطاني قطعا أثرية قيّمة من مملكة أشانتي، الواقعة حاليا في جمهورية غانا غرب أفريقيا (التي كانت سابقا جزءا من مستعمرة جولد كوست)، نهبت خلال الحروب الأنجلو-أشانتي في القرن التاسع عشر. تشمل هذه القطع أكثر من 200 قطعة من شعارات أشانتي الذهبية، بما في ذلك المجوهرات الشخصية والشعارات الملكية التي كان يرتديها الأشانتيهين (ملك شعب أشانتي)، بالإضافة إلى شعارات ورموز السلطة التي كان يرتديها العديد من أتباعه وحاشيته. صنعت هذه القطع من الذهب الخالص أو المصبوب أو الورقي، وبعضها مطلي بورق ذهب نقي. تعد هذه المجموعة أكبر مجموعة من شعارات أشانتي في المملكة المتحدة، وواحدة من أهم المجموعات خارج جمهورية غانا.جنوب أفريقياتتزايد الدعوات في جنوب أفريقيا، إلى العائلة المالكة البريطانية لإعادة أكبر ماسة صافية معروفة في العالم، حيث عرفت هذه الماسة باسم "نجمة أفريقيا العظيمة" أو "كولينان الأولى"، وقد قُطعت من حجر أكبر استُخرج من منجم في جنوب أفريقيا عام 1905، وأهدتها السلطات الاستعمارية في جنوب أفريقيا للعائلة المالكة البريطانية.ووفقا لرويال آشر، فإن الماسة الأصلية، التي بلغ وزنها حوالي 3106 قيراط في حالتها الطبيعية، كانت "بحجم قلب الإنسان تقريبا".قطعت ماسة كولينان إلى تسعة أحجار كبيرة و96 حجرا أصغر. أطلق الملك إدوارد السابع على أكبر هذه الأحجار اسم "نجمة أفريقيا العظيمة"، بينما سمي ثاني أكبر حجر مقطوع "نجمة أفريقيا الصغرى". رصعت الماسة الأكبر على صولجان الملك مع صليب، ووضع حجر مقطوع آخر على التاج الإمبراطوري.ينفي إيفريستو بينيرا، أستاذ السياسة الأفريقية بجامعة جنوب أفريقيا، هذا الرأي، قائلاً لشبكة "سي إن إن" إن "العمليات الاستعمارية غير قانونية وغير أخلاقية". وأضاف: "نعتقد أن تصرفات جميع حكومات ترانسفال وجنوب أفريقيا ونقابات التعدين المرتبطة بها كانت غير قانونية"، مجادلا بأن "استلام ألماسة مسروقة لا يبرر حصول المتلقي عليها. ألماسة النجم العظيم ألماسة دموية. شركة التعدين الخاصة، وحكومة ترانسفال، والإمبراطورية البريطانية كانوا جميعًا جزءا من شبكة استعمارية أوسع".سوريافي عام 2015، حذر خبراء الجرائم الفنية وعلماء الآثار، أن نحو 100 قطعة أثرية سورية نهبها تنظيم "داعش" الإرهابي ( المحظور في روسيا ودول عدة)، وقد تم تهريبها إلى المملكة المتحدة، وبيعها لجمع الأموال للتنظيم الإرهابي.في يوليو/ تموز عام 2015، بدأ عالم الآثار، المتخصص في شؤون الشرق الأوسط من معهد الآثار في كلية لندن، مارك ألتافيل، البحث عن "آثار دموية" في وكالات لندن، واكتشف آثارا من أطلال تدمر ونمرود، عُرضت في المتاجر البريطانية.وتعود هذه الاَثار إلى القرنين الثاني والرابع قبل الميلاد، بينها تمثال من العاج يعود تاريخه إلى حوالي 1500 قبل الميلاد، وعملة دمشقية سورية تعود إلى حوالي 500 قبل الميلاد، وهي معروضة للبيع على موقع "إيباي".وفي عام 2016، بيعت قطعة أثرية سورية في لندن مقابل 50,000 جنيه إسترليني، وتعود إلى العصر البيزنطي في سوريا (القرنين الرابع والسابع الميلاديين)، وتمت سرقتها من موقع تنقيب في مدينة نوى جنوبي سوريا.و بحسب خبراء، تصل قيمة المعروضات المسروقة من المتاحف السورية إلى مليارات الدولارات، مبينين أن التدفق الرئيسي لهذه المواد المهربة يتم عن طريق المناطق الحدودية، من شمال سوريا عبر تركيا، ومن الجنوب عبر الأردن والعراق. ومن هناك، تُصدّر معظم هذه المقتنيات الثمينة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.ووفقا للأمين العام للمتحف الوطني العماني، جمال بن حسن الموسوي، فإن هذه القطع تمثل مجموعة معمارية فريدة من نوعها ، كجدران معبد يهودي قديم تزن أطنانا، وقد نقل بشكل غير قانوني من المنطقة الواقعة شمالي سوريا على أجزاء. ثم حُفظ في المتحف البريطاني، ولكنه لم يُعرض للجمهور.العراقتعرض العراق لموجة نهب واسعة، بعد الغزو الأمريكي والبريطاني للعاصمة بغداد عام 2003، حيث تم نهب 28 متحفا ومعرضا فنيا، بما في ذلك المتحف الوطني العراقي، الذي تعتبره "يونسكو" من أكبر المتاحف في العالم، في ما لا يزال عدد القطع النادرة التي سرقت من متاحف المحافظات في العراق، وخاصة في الشمال، غير معروف بدقة، رغم أن التقديرات تشير إلى أن العدد تجاوز 30 ألف قطعة أثرية.وبحسب عالمي الآثار البريطانيين مارك الطويل وديفيد جيل، اللذين شهدا بنفسيهما سهولة الحصول على القطع الأثرية المسروقة، تم مصادرة آثار في المملكة المتحدة عام 2015، يعود أصلها إلى مناطق مزقتها الصراعات، ثم أُعيدت إلى السوق، بل أصبحت موضوعا للإعلانات.وأكدا أنه منذ عام 2011 في سوريا، ومنذ عام 1990 في العراق، تم مصادرة عشرات الآلاف من القطع الأثرية الأصلية من هذين البلدين، بالإضافة إلى الكثير من النسخ الحديثة والمقلدة، في المنطقة وخارجها.ووفقا لصحيفة "التايمز" البريطانية، صادرت الجمارك في عام 2011 شحنة مستوردة إلى المملكة المتحدة من الإمارات العربية المتحدة. وقد سُجلت هذه الشحنة في الوثائق على أنها "بلاطات طينية مصغرة مصنوعة يدويا" بقيمة معلنة تبلغ مئات الجنيهات الإسترلينية، ونُقلت المعروضات المكتشفة إلى المتحف البريطاني لتحديد قيمتها.وأشارت إلى أن هذه القطع الأثرية نهبت عام 2003 ونُقلت من العراق إلى الإمارات العربية المتحدة. في آب/ أغسطس عام 2019، وأعاد المتحف البريطاني إلى العراق أكبر مجموعة من القطع الأثرية التي سرقت سابقا من البلاد ونٌقلت إلى المملكة المتحدة، حيث أقيم حفل نقل المعروضات في مقر إقامة السفير العراقي في لندن، وضمت المجموعة المنقولة 156 لوحا طينيا عليها كتابات مسمارية (بعضها نقش قبل أكثر من أربعة آلاف عام)، تمثل وثائق إدارية ورسائل ونصوصا مدرسية وحسابات رياضية، ويعود تاريخ معظم المعروضات إلى عامي 2100 و1800 قبل الميلاد، وهي من سلالة أور الثالثة أو سلالة بابل القديمة.وفي عام 2019، أعلن متحف لندن أن القطع الأثرية القديمة من العراق وأفغانستان، التي هربت خلال عقود من الصراع العسكري، ستعاد إلى بلدانها الأصلية بعد تقييمها بشكل مناسب، ومن بين القطع الأثرية المهمة التي سترسل إلى العراق، 154 نصا من بلاد ما بين النهرين مكتوبة على ألواح طينية بالخط المسماري، أحد أقدم أنظمة الكتابة، تمت مصادرتها عند دخولها البلاد عام 2011. كتبت هذه الألواح بين القرنين السادس والرابع قبل الميلاد.وبحسب وسائل إعلام، 200 كنز مفقود من العراق، يعرض في أسواق الآثار العالمية، ومن أثمن القطع الأثرية المفقودة في العراق تمثال "غوينول لبؤة" من العصر البابلي، يبلغ ارتفاعه 8 سنتيمترات (3.2 بوصة)، أو "لبؤة الشيطان" كما يعرف في العراق، بحسب ما أفاد المدير السابق لدائرة ترميم الآثار العراقية، مثنى عبد داود، الذي أوضح أنه واحد من تمثالين لأسد ولبوة يعود تاريخهما إلى حوالي 3000 قبل الميلاد، مؤكدا أن اللبة اختفت من السوق بعد بيعها في دار سوذبيز عام 2007. وتبين بعدها أن لورد بريطاني اشتراها بمبلغ 59.2 مليون دولار، والتي تعد أغلى قطعة أثرية بيعت على الإطلاق.وعُرضت لوحة معبد سومري، لم تكن معروفة من قبل، يعود تاريخها إلى حوالي 2400 قبل الميلاد، للبيع في مايو/ أيار 2019 من قِبل دار المزادات الإلكترونية "تايم لاين"، التي وصفتها بأنها "لوحة أكادية من غرب آسيا" تنتمي إلى مجموعة خاصة شكلت في تسعينيات القرن الماضي. تعد هذه اللوحة بالغة الأهمية لدرجة أنه لو بِيعَت في السوق الرسمية، لكانت قيمتها عشرات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية. في سبتمبر/ أيلول 2020، أُعلن عن عودتها إلى موطنها الأصلي بمساعدة المتحف البريطاني.أوكرانياذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أنه في مايو 2023، نقلت 16 أيقونة نادرة، بعضها يعود إلى القرن السادس، من متحف خانينكو الوطني للفنون في العاصمة الأوكرانية كييف، إلى فرنسا عبر بولندا وألمانيا، وذلك داخل حاويات خاصة وتحت حراسة عسكرية.عرضت خمس قطع أثرية في متحف اللوفر، بينما تُحفظ القطع الإحدى عشرة المتبقية في مستودع المتحف. ومن بين الأيقونات التي نُقلت إلى فرنسا أربع أيقونات بيزنطية من القرنين السادس والسابع الميلاديين: "الشهيد والشهيد"، و"العذراء والطفل"، و"القديسان سرجيوس وباخوس".وأشار صحفيون إلى أن الفرنسيين استخدموا قنوات البريد الدبلوماسي لنقل القطع الفنية إلى الخارج، في خزائن متحف كييف المسمى باسم خانينكو، الذي نقلت منه الأيقونات إلى باريس، حيث يوجد أكثر من 25 ألف قطعة، ولكن هذه فقط هي التي تم "إخلاؤها"، مؤكدين أن كان الفرنسيون على دراية بما يجب أخذه: فهذه الأيقونات كانت من أثمن المعروضات. إلا أن متحف اللوفر لم يعلن عن موعد إعادتها.وفي يونيو/حزيران 2023، أفاد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي أن سلطات كييف واليونسكو اتفقتا على نقل آثار مسيحية من دير كييف بيشيرسك لافرا، ثم نقلها إلى متاحف في إيطاليا وفرنسا وألمانيا والفاتيكان، بذريعة "إنقاذها من ضربات الصواريخ الروسية".وتحتوي أرصدة دير "كييف بيشيرسك لافرا" على كنوز تاريخية من عصر كييفان روس، وروائع من الفنون الزخرفية والتطبيقية من القرنين السادس عشر والعشرين، بما في ذلك مجوهرات رائعة من صنع فنانين من روسيا وأوكرانيا وآسيا الوسطى وما وراء القوقاز وأوروبا الغربية، ونماذج من الفضة الدينية لليهود من أوائل القرن الثامن عشر إلى عشرينيات القرن العشرين، ومجوهرات من صنع فنانين معاصرين من أوكرانيا.وتضم كهوف الدير رفات الكثير من زهاد الدير، الذين يتميزون بنقاء أجسادهم، وهم مزارات للأرثوذكس. من بينها رفات القديس نستور المؤرخ، مؤلف كتاب "حكاية السنين الغابرة"، وسيمون وبوليكاربوس، مؤلف كتاب "باتريكون كييف-بيتشيرسك" (وهو عمل شهير عن زهاد اللافرا القدماء - مجموعة سير ذاتية)، والقديس أليبي رسام الأيقونات، والطبيب أغابيت، والبطل الروسي إيليا موروميتس. وتضم أراضي الدير رفات 123 قديسا، ولا يوجد دير آخر يضم هذا العدد من الرفات.وفي يناير 2023، اقترحت بولندا، ممثلةً بنائب وزير الثقافة والتراث الوطني ياروسلاف سيلين، أن تبدأ السلطات الأوكرانية بتصدير المقتنيات الثقافية الثمينة إلى بولندا "للتخزين".وتحدث نائب وزير الثقافة والتراث الوطني ياروسلاف سيلين عن هذا الأمر على الإذاعة البولندية: "لقد أعددنا مستودعات في المكتبات وأرشيفات المتاحف جاهزة لاستقبال المجموعات المتنقلة إذا قرر الأوكرانيون إخراجها". وقد نُقلت لوحات الفنان ياتشيك مالكزيوسكي من معرض لفيف للفنون إلى بولندا، وهي معروضة الآن في قاعات المتحف الوطني في بوزنان.

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كنوز أثرية, تهريب الآثار, متحف اللوفر, بريطانيا, استعمار, مصر, أخبار سوريا اليوم, العراق