العثور على 24 قطعة نقدية أثرية في ليبيا.. صور
© Sputnik . Valeriy Shustov/
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أعلنت مراقبة آثار بنغازي، العثور على 24 قطعة نقدية أثرية مصنوعة من النحاس والبرونز، وذلك في أحد المواقع الأثرية الواقعة غرب المدينة.
وتولى الباحث جلال العبيدي من قسم الشؤون الفنية بالمراقبة مهمة تنظيف القطع وتصنيفها حسب الوزن والنوع، بالإضافة إلى تحليل النقوش والزخارف على وجهي العملة، ما ساعد في تحديد تاريخها وخصائصها الزمنية، وفقا لبيان نُشر على صفحة المراقبة الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي أمس الأربعاء.
أعلنت مراقبة آثار بنغازي العثور على 24 قطعة نقدية أثرية من النحاس والبرونز في أحد المواقع الأثرية بالجزء الغربي من المدينة.— North Africa News (@northafrikanews) May 29, 2025
ومن بين القطع النقدية 12 قطعة في حالة جيدة، ومعالمها واضحة يمكن دراستها وتحليلها بدقة.#ليبيا #بنغازي #آثار pic.twitter.com/JOJ3U5cYyV
باحث في الآثار يُسلم مراقبة آثار بنغازي 24 قطعة نقدية أثريةhttps://t.co/4X8WraXP1j— شبكة الرائد الإعلامية (@arraedlgplus) May 28, 2025
وأشارت المراقبة إلى أن 12 قطعة من بين المجموعة المكتشفة كانت في حالة جيدة، واحتفظت بمعالمها بشكل واضح، مما يسمح بدراستها وتحليلها بدقة، وتُعد هذه القطع إضافة نوعية لمجموعة المقتنيات الأثرية التابعة للمراقبة.