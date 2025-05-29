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16:03 GMT
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الإنسان والثقافة
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29 د
حصاد الأسبوع
خبير: روسيا ستضرب كل الأهداف العسكرية الموجودة في ألمانيا إذا ضربت بصواريخ "تاوروس"
17:00 GMT
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ملفات ساخنة
غزة... هل تقدم واشنطن ضمانات لحماس خلال أي اتفاق لوقف إطلاق النار
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https://sarabic.ae/20250529/العثور-على-24-قطعة-نقدية-أثرية-في-ليبيا-صور-1101107479.html
العثور على 24 قطعة نقدية أثرية في ليبيا.. صور
العثور على 24 قطعة نقدية أثرية في ليبيا.. صور
سبوتنيك عربي
أعلنت مراقبة آثار بنغازي، العثور على 24 قطعة نقدية أثرية مصنوعة من النحاس والبرونز، وذلك في أحد المواقع الأثرية الواقعة غرب المدينة. 29.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-29T18:12+0000
2025-05-29T18:12+0000
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وتولى الباحث جلال العبيدي من قسم الشؤون الفنية بالمراقبة مهمة تنظيف القطع وتصنيفها حسب الوزن والنوع، بالإضافة إلى تحليل النقوش والزخارف على وجهي العملة، ما ساعد في تحديد تاريخها وخصائصها الزمنية، وفقا لبيان نُشر على صفحة المراقبة الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي أمس الأربعاء.وأشارت المراقبة إلى أن 12 قطعة من بين المجموعة المكتشفة كانت في حالة جيدة، واحتفظت بمعالمها بشكل واضح، مما يسمح بدراستها وتحليلها بدقة، وتُعد هذه القطع إضافة نوعية لمجموعة المقتنيات الأثرية التابعة للمراقبة.
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أخبار ليبيا اليوم, منوعات, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, منوعات, الأخبار

العثور على 24 قطعة نقدية أثرية في ليبيا.. صور

18:12 GMT 29.05.2025
© Sputnik . Valeriy Shustov / الانتقال إلى بنك الصورقطع نقدية أثرية
قطع نقدية أثرية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2025
© Sputnik . Valeriy Shustov
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تابعنا عبر
أعلنت مراقبة آثار بنغازي، العثور على 24 قطعة نقدية أثرية مصنوعة من النحاس والبرونز، وذلك في أحد المواقع الأثرية الواقعة غرب المدينة.
وتولى الباحث جلال العبيدي من قسم الشؤون الفنية بالمراقبة مهمة تنظيف القطع وتصنيفها حسب الوزن والنوع، بالإضافة إلى تحليل النقوش والزخارف على وجهي العملة، ما ساعد في تحديد تاريخها وخصائصها الزمنية، وفقا لبيان نُشر على صفحة المراقبة الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي أمس الأربعاء.
وأشارت المراقبة إلى أن 12 قطعة من بين المجموعة المكتشفة كانت في حالة جيدة، واحتفظت بمعالمها بشكل واضح، مما يسمح بدراستها وتحليلها بدقة، وتُعد هذه القطع إضافة نوعية لمجموعة المقتنيات الأثرية التابعة للمراقبة.
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