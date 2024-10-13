https://sarabic.ae/20241013/العراق-يسترد-مئات-القطع-الأثرية-من-دول-عربية-وأجنبية-1093700945.html
العراق يسترد مئات القطع الأثرية من دول عربية وأجنبية
العراق يسترد مئات القطع الأثرية من دول عربية وأجنبية
سبوتنيك عربي
أكدت الهيئة العامة للآثار والتراث التابعة لوزارة الثقافة العراقية، اليوم الأحد، استعدادها لافتتاح معرض للقطع المتميزة التي أعيدت منذ العام 2022 وحتى الآن. 13.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-13T09:23+0000
2024-10-13T09:23+0000
2024-10-13T09:23+0000
الأخبار
العراق
أخبار العراق اليوم
آثار
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101896/10/1018961057_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_4c8d3e0fa03278d1b6cf9289a9a9309b.jpg
ونقلت قناة السومرية، صباح اليوم الأحد، عن مسؤولة قسم استلام الآثار في الهيئة أزهار بهاء صبري، أن العراق استعاد 197 قطعة أثرية من دول عربية وأجنبية، والقطع تمت استعادتها مؤخراً من دول مختلفة، وتحمل أرقاماً متحفية، وجرى ذلك بمتابعة قسم الاسترداد في الهيئة ووزارة الخارجية.وأوضحت صبري أن "القطع الأثرية تم تسليمها لوزير الثقافة بشكل رسمي منها 17 قطعة من عمان، و7 قطع من لندن، وقطعتان من النرويج، و6 قطع من تركيا، فضلاً عن إعادة 125 قطعة من ألمانيا تمت إعارتها سابقاً لغرض الدراسة، و40 قطعة من أمريكا".وأوضحت المسؤولة العراقية أن هذه القطع سيتم عرضها على اللجنة الفنية في الهيئة من أجل دراستها وفحصها ومن ثم تسجيلها، وتثبيت رقم خاص وهوية وكارت وبعد ذلك يتم تحويلها إلى مخازن المتحف للحفظ والعرض.وأشارت أزهار بهاء صبري إلى تسلم آثار من المواطنين أو الجهات الأمنية العراقية من خلال المصادرة وعبر الجمارك أو استلامها عبر وزارتي الداخلية والخارجية من خارج البلاد، وتحويلها إلى السيطرة المخزنية باستمارة خاصة أعدتها اللجنة الفنية.وأضافت أن "هناك قطعاً أثرية أخرى تم تسلمها من البعثات الأجنبية والمحلية وتحويلها إلى قسم السجل الوطني التابع إلى مخازن الهيئة".
https://sarabic.ae/20221207/برلماني-عراقي-يطالب-واشنطن-ولندن-بإعادة-الآثار-المسروقة-1070952370.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101896/10/1018961057_45:0:981:702_1920x0_80_0_0_3eadef00d79c68a35e4a3aa05252f033.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار, العراق, أخبار العراق اليوم, آثار, العالم العربي
الأخبار, العراق, أخبار العراق اليوم, آثار, العالم العربي
العراق يسترد مئات القطع الأثرية من دول عربية وأجنبية
أكدت الهيئة العامة للآثار والتراث التابعة لوزارة الثقافة العراقية، اليوم الأحد، استعدادها لافتتاح معرض للقطع المتميزة التي أعيدت منذ العام 2022 وحتى الآن.
ونقلت قناة
السومرية، صباح اليوم الأحد، عن مسؤولة قسم استلام الآثار في الهيئة أزهار بهاء صبري، أن العراق استعاد 197 قطعة أثرية من دول عربية وأجنبية، والقطع تمت استعادتها مؤخراً من دول مختلفة، وتحمل أرقاماً متحفية، وجرى ذلك بمتابعة قسم الاسترداد في الهيئة ووزارة الخارجية.
وأوضحت صبري أن "القطع الأثرية
تم تسليمها لوزير الثقافة بشكل رسمي منها 17 قطعة من عمان، و7 قطع من لندن، وقطعتان من النرويج، و6 قطع من تركيا، فضلاً عن إعادة 125 قطعة من ألمانيا تمت إعارتها سابقاً لغرض الدراسة، و40 قطعة من أمريكا".
وأوضحت المسؤولة العراقية أن هذه القطع سيتم عرضها على اللجنة الفنية في الهيئة من أجل دراستها وفحصها ومن ثم تسجيلها، وتثبيت رقم خاص وهوية وكارت وبعد ذلك يتم تحويلها إلى مخازن المتحف للحفظ والعرض.
وأشارت أزهار بهاء صبري إلى تسلم آثار من المواطنين أو الجهات الأمنية العراقية من خلال المصادرة وعبر الجمارك أو استلامها عبر وزارتي الداخلية والخارجية من خارج البلاد، وتحويلها إلى السيطرة المخزنية باستمارة خاصة أعدتها اللجنة الفنية.
وأضافت أن "هناك قطعاً أثرية أخرى تم تسلمها من البعثات الأجنبية والمحلية
وتحويلها إلى قسم السجل الوطني التابع إلى مخازن الهيئة".