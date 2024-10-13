https://sarabic.ae/20241013/العراق-يسترد-مئات-القطع-الأثرية-من-دول-عربية-وأجنبية-1093700945.html

العراق يسترد مئات القطع الأثرية من دول عربية وأجنبية

العراق يسترد مئات القطع الأثرية من دول عربية وأجنبية

سبوتنيك عربي

أكدت الهيئة العامة للآثار والتراث التابعة لوزارة الثقافة العراقية، اليوم الأحد، استعدادها لافتتاح معرض للقطع المتميزة التي أعيدت منذ العام 2022 وحتى الآن. 13.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-13T09:23+0000

2024-10-13T09:23+0000

2024-10-13T09:23+0000

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ونقلت قناة السومرية، صباح اليوم الأحد، عن مسؤولة قسم استلام الآثار في الهيئة أزهار بهاء صبري، أن العراق استعاد 197 قطعة أثرية من دول عربية وأجنبية، والقطع تمت استعادتها مؤخراً من دول مختلفة، وتحمل أرقاماً متحفية، وجرى ذلك بمتابعة قسم الاسترداد في الهيئة ووزارة الخارجية.وأوضحت صبري أن "القطع الأثرية تم تسليمها لوزير الثقافة بشكل رسمي منها 17 قطعة من عمان، و7 قطع من لندن، وقطعتان من النرويج، و6 قطع من تركيا، فضلاً عن إعادة 125 قطعة من ألمانيا تمت إعارتها سابقاً لغرض الدراسة، و40 قطعة من أمريكا".وأوضحت المسؤولة العراقية أن هذه القطع سيتم عرضها على اللجنة الفنية في الهيئة من أجل دراستها وفحصها ومن ثم تسجيلها، وتثبيت رقم خاص وهوية وكارت وبعد ذلك يتم تحويلها إلى مخازن المتحف للحفظ والعرض.وأشارت أزهار بهاء صبري إلى تسلم آثار من المواطنين أو الجهات الأمنية العراقية من خلال المصادرة وعبر الجمارك أو استلامها عبر وزارتي الداخلية والخارجية من خارج البلاد، وتحويلها إلى السيطرة المخزنية باستمارة خاصة أعدتها اللجنة الفنية.وأضافت أن "هناك قطعاً أثرية أخرى تم تسلمها من البعثات الأجنبية والمحلية وتحويلها إلى قسم السجل الوطني التابع إلى مخازن الهيئة".

https://sarabic.ae/20221207/برلماني-عراقي-يطالب-واشنطن-ولندن-بإعادة-الآثار-المسروقة-1070952370.html

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