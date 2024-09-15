https://sarabic.ae/20240915/منظومة-ري-متكاملة-اكتشاف-أثري-مهم-في-دولة-عربية-1092742244.html
"منظومة ري متكاملة"... اكتشاف أثري مهم في دولة عربية
"منظومة ري متكاملة"... اكتشاف أثري مهم في دولة عربية
سبوتنيك عربي
عثر علماء آثار عراقيون، على منظومة ري متكاملة تعود للعصر السومري جنوبي البلاد. 15.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-15T15:18+0000
2024-09-15T15:18+0000
2024-09-15T15:18+0000
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وقالت الهيئة العامة للآثار والتراث العراقية، في بيان لها عبر حسابها على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن "مجموعة من العلماء عثروا على اكتشاف أثري يعطي صورة عن علم الري وطرق الإرواء في العراق القديم".وأضافت أنه "تم اكتشاف سلسلة من أكثر من 400 بئر شاقولي بخطوط مستقيمة ومتوازية بقطر 6-7 أمتار تتصل جميعها من الأسفل بقنوات محفورة في منطقة الطيب من محافظة ميسان".وبين البيان أن "هذا الاكتشاف يأتي ضمن دراسة علمية تبنتها الهيئة بغية تأصيل استخدام نظام "الكهاريز" في الري كمصدر دائم للمياه بالنسبة للمدن والمستوطنات في العراق القديم والتي يرجع تاريخها الى أوائل الألف الأول الميلادي".وأوضحت الهيئة أن "الكهاريز" عبارة عن حفر عدة آبار قريبة من بعضها ومرتبطة من أسفلها واحدة بالأخرى حيث يجري الماء ويخرج من فوهة أو فتحة شبيهة بالينبوع أو لتسيل على سطح الأرض للاستخدامات المختلفة"، مؤكدة أن هذه "هي طريقة الحفاظ على المياه وتوزيعها بين المناطق بما يضمن وجودها المستمر".
https://sarabic.ae/20221207/برلماني-عراقي-يطالب-واشنطن-ولندن-بإعادة-الآثار-المسروقة-1070952370.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, العالم العربي, العالم
العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, العالم العربي, العالم
"منظومة ري متكاملة"... اكتشاف أثري مهم في دولة عربية
عثر علماء آثار عراقيون، على منظومة ري متكاملة تعود للعصر السومري جنوبي البلاد.
وقالت الهيئة العامة للآثار والتراث العراقية، في بيان لها عبر حسابها على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن "مجموعة من العلماء عثروا على اكتشاف أثري يعطي صورة عن علم الري وطرق الإرواء في العراق القديم".
وأضافت أنه "تم اكتشاف سلسلة من أكثر من 400 بئر شاقولي بخطوط مستقيمة ومتوازية بقطر 6-7 أمتار تتصل جميعها من الأسفل بقنوات محفورة في منطقة الطيب من محافظة ميسان
".
وبين البيان أن "هذا الاكتشاف يأتي ضمن دراسة علمية تبنتها الهيئة بغية تأصيل استخدام نظام "الكهاريز" في الري كمصدر دائم للمياه بالنسبة للمدن والمستوطنات في العراق القديم والتي يرجع تاريخها الى أوائل الألف الأول الميلادي".
وأوضحت الهيئة أن "الكهاريز" عبارة عن حفر عدة آبار قريبة من بعضها ومرتبطة من أسفلها واحدة بالأخرى حيث يجري الماء ويخرج من فوهة أو فتحة شبيهة بالينبوع أو لتسيل على سطح الأرض للاستخدامات المختلفة"، مؤكدة أن هذه "هي طريقة الحفاظ على المياه وتوزيعها بين المناطق بما يضمن وجودها المستمر".