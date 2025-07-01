https://sarabic.ae/20250701/الثقافة-العراقية-استعدنا-أكثر-من-40-ألف-قطعة-أثرية-1102259951.html
الثقافة العراقية: استعدنا أكثر من 40 ألف قطعة أثرية
الثقافة العراقية: استعدنا أكثر من 40 ألف قطعة أثرية
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية، اليوم الثلاثاء، استعادة أكثر من 40 ألف قطعة أثرية حتى الآن، معلنة اتخاذ إجراءات للحد من عمليات النبش العشوائي... 01.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-01T16:50+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الثلاثاء، عن المتحدث باسم وزارة الثقافة أحمد العلياوي، أن "جهد قسم استرداد الآثار العراقية هي واحدة من الملفات الكبرى التي تبذلها الوزارة منذ سنوات، خاصة خلال السنوات الأربعة الاخيرة".وأوضح العلياوي أن "الوزارة كللت نجاحها في استعادة أكثر من 40 ألف قطعة أثرية موجودة بعدد من البلدان"، مشيرة إلى أن "الوزارة عملت بالتعاون مع وزارة الخارجية العراقية، وسفاراتنا بالدول ذات العلاقة، بشكل متواصل من أجل استعادة هذه الآثار بوصفها ممتلكًا وطنيًا عراقيًا".وأكد العلياوي أن "جهد قسم استرداد مستمر ويعمل من أجل ضبط هذه القطع بالتواصل مع الدول، وعرض هذه القطع يتم بعد استعادتها للشعب العراقي عبر القنوات الفضائية ومواقع التواصل، بالإضافة إلى عرض دعوات للحضور ويبقى المعرض مستمر في المتحف العراقي".ولفت المتحدث باسم وزارة الثقافة العراقية إلى أنه "حتى الآثار التي تستخرج من الأرض العراقية في عمليات التحري والتنقيب عبر عمليات التنقيب بين مدة وأخرى تقام لها معارض خاصة".وتابع العلياوي: "لدينا عدد من القطع المستعادة، فضلا عن الموجودة في المتحف معروضة منها لوح كلكامش الشهير والمهم، كذلك الكبش السومري وهذا من الآثار المستعادة، وهذه الآثار وغيرها تعرض بحسب المساحات المتوافرة في المتحف وبعضها يمضي إلى الخزن".وذكر العلياوي أن "هناك جهود كبيرة تعمل لمواجهة عمليات النبش العشوائي وعمليات سرقة الآثار من الأرض وتهريبها"، مضيفًا أن "هناك تعاونا مع عدد من الدول لمنع الإتجار بالآثار وهناك جهد أمني كبير لضبط القطع المسروقة".
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https://sarabic.ae/20190509/ضبط-آثار-بحوزة-متهم-يتاجر-بالتحف-وسط-العراق-1040964239.html
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العراق, الأخبار, اليونسكو
العراق, الأخبار, اليونسكو
الثقافة العراقية: استعدنا أكثر من 40 ألف قطعة أثرية
أكدت وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية، اليوم الثلاثاء، استعادة أكثر من 40 ألف قطعة أثرية حتى الآن، معلنة اتخاذ إجراءات للحد من عمليات النبش العشوائي وسرقة الآثار.
ونقلت وكالة
الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الثلاثاء، عن المتحدث باسم وزارة الثقافة أحمد العلياوي، أن "جهد قسم استرداد الآثار العراقية هي واحدة من الملفات الكبرى التي تبذلها الوزارة منذ سنوات، خاصة خلال السنوات الأربعة الاخيرة".
وأوضح العلياوي أن "الوزارة كللت نجاحها في استعادة أكثر من 40 ألف قطعة أثرية موجودة بعدد من البلدان"، مشيرة إلى أن "الوزارة عملت بالتعاون مع وزارة الخارجية العراقية، وسفاراتنا بالدول ذات العلاقة، بشكل متواصل من أجل استعادة هذه الآثار بوصفها ممتلكًا وطنيًا عراقيًا".
ولفت إلى وجود تعاون من عدد من الدول في إعادة هذه القطع الأثرية، كذلك يتم التنسيق مع الإنتربول واليونسكو وجهات أخرى للتعاون مع العراق في استعادة تلك الآثار.
وأكد العلياوي أن "جهد قسم استرداد مستمر ويعمل من أجل ضبط هذه القطع بالتواصل مع الدول، وعرض هذه القطع يتم بعد استعادتها للشعب العراقي عبر القنوات الفضائية ومواقع التواصل، بالإضافة إلى عرض دعوات للحضور ويبقى المعرض مستمر في المتحف العراقي".
ولفت المتحدث باسم وزارة الثقافة العراقية إلى أنه "حتى الآثار التي تستخرج من الأرض العراقية
في عمليات التحري والتنقيب عبر عمليات التنقيب بين مدة وأخرى تقام لها معارض خاصة".
وتابع العلياوي: "لدينا عدد من القطع المستعادة، فضلا عن الموجودة في المتحف معروضة منها لوح كلكامش الشهير والمهم، كذلك الكبش السومري وهذا من الآثار المستعادة
، وهذه الآثار وغيرها تعرض بحسب المساحات المتوافرة في المتحف وبعضها يمضي إلى الخزن".
وشدد المسؤول العراقي على أن "ما يهمنا اليوم هو عودة آثارنا إلى موطنها الأصلي، وهذا يعد من المكتسبات الوطنية، خاصة مع تأكيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، على هذا الملف، ومتابعة وإشراف وزير الثقافة أحمد فكاك البدراني".
وذكر العلياوي أن "هناك جهود كبيرة تعمل لمواجهة عمليات النبش العشوائي وعمليات سرقة الآثار من الأرض وتهريبها"، مضيفًا أن "هناك تعاونا مع عدد من الدول لمنع الإتجار بالآثار وهناك جهد أمني كبير لضبط القطع المسروقة".