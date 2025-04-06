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https://sarabic.ae/20250406/في-صحراء-عربية-اكتشاف-شبكة-ري-قديمة-عمرها-6-آلاف-عام-بـتقنيات-فريدة-1099261653.html
في صحراء عربية... اكتشاف شبكة ري قديمة عمرها 6 آلاف عام بـ"تقنيات فريدة"
في صحراء عربية... اكتشاف شبكة ري قديمة عمرها 6 آلاف عام بـ"تقنيات فريدة"
سبوتنيك عربي
اكتشف باحثون نظامًا واسعًا ومحفوظًا جيدًا لقنوات الري القديمة في منطقة عربية، ما يُقدم رؤى جديدة حول الممارسات الزراعية المبكرة من تاريخ البشرية. 06.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-06T12:42+0000
2025-04-06T12:42+0000
مجتمع
علوم
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ووفقا لبحث نشرته مجلة "ساينس تيك دايلي" العلمية، فريق البحث، بقيادة عالم الآثار الجيولوجي جعفر الجوثري، باكتشاف نظام متطور لإدارة المياه يعود تاريخه إلى ما قبل الألفية الأولى قبل الميلاد، في منطقة أريدو جنوب بلاد ما بين النهرين.يُقدم هذا الاكتشاف رؤية نادرة حول كيفية استخدام المزارعين القدماء، من القرن السادس وحتى أوائل الألفية الأولى قبل الميلاد، لنهر "الفرات" لري حقولهم.ويُعمق هذا الاكتشاف المهم فهمنا لممارسات الري المبكرة، ويُبرز براعة هذه المجتمعات الزراعية المبكرة وقدرتها على التكيف.مناظر طبيعية قديمةوظلت منطقة أريدو، بالقرب من البصرة في العراق حاليًا، على حالها لقرون بسبب تحول مجرى نهر "الفرات"، في أوائل الألفية الأولى قبل الميلاد.وباستخدام الخرائط الجيولوجية وصور الأقمار الصناعية وصور الطائرات المسيرة والعمل الميداني، حدد الباحثون أكثر من 200 قناة رئيسية متصلة مباشرة بنهر الفرات القديم.بالإضافة إلى ذلك، تم رسم خرائط لأكثر من 4000 قناة فرعية أصغر، متصلة بأكثر من 700 مزرعة.تقنيات متطورةتعكس شبكة الري المعقدة هذه مهارات إدارة المياه المتقدمة، التي امتلكها مزارعو بلاد ما بين النهرين القدماء، الذين استغلوا المناظر الطبيعية لصالحهم.اكتشاف قرون من المعرفةتسلط الدراسة الضوء أيضًا على كيفية تطور نظام الري على مر القرون، إذ تطلبت القنوات جهدًا وخبرة كبيرين لصيانتها، ما يشير إلى أن أجزاء مختلفة من الشبكة كانت تُستخدم على الأرجح في أوقات مختلفة.ويهدف إجراء المزيد من البحوث إلى تحديد تاريخ كل قناة لفهم التغيرات في الممارسات الزراعية على مر الزمن بشكل أفضل.ويمكن أن تُوفر مقارنة تصاميم القنوات بأوصاف النصوص المسمارية القديمة فهمًا أعمق للإدارة الزراعية في بلاد ما بين النهرين.
https://sarabic.ae/20250406/دولة-عربية-قد-تضطر-إلى-قطع-الكهرباء-4-ساعات-خلال-الصيف-المقبل-1099256566.html
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علوم
علوم

في صحراء عربية... اكتشاف شبكة ري قديمة عمرها 6 آلاف عام بـ"تقنيات فريدة"

12:42 GMT 06.04.2025
© Photo / IRAQعلماء آثار يعثرون على منظومة ري متكاملة تعود للعصر السومري جنوبي العراق
علماء آثار يعثرون على منظومة ري متكاملة تعود للعصر السومري جنوبي العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2025
© Photo / IRAQ
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اكتشف باحثون نظامًا واسعًا ومحفوظًا جيدًا لقنوات الري القديمة في منطقة عربية، ما يُقدم رؤى جديدة حول الممارسات الزراعية المبكرة من تاريخ البشرية.
ووفقا لبحث نشرته مجلة "ساينس تيك دايلي" العلمية، فريق البحث، بقيادة عالم الآثار الجيولوجي جعفر الجوثري، باكتشاف نظام متطور لإدارة المياه يعود تاريخه إلى ما قبل الألفية الأولى قبل الميلاد، في منطقة أريدو جنوب بلاد ما بين النهرين.
يُقدم هذا الاكتشاف رؤية نادرة حول كيفية استخدام المزارعين القدماء، من القرن السادس وحتى أوائل الألفية الأولى قبل الميلاد، لنهر "الفرات" لري حقولهم.
ويُعمق هذا الاكتشاف المهم فهمنا لممارسات الري المبكرة، ويُبرز براعة هذه المجتمعات الزراعية المبكرة وقدرتها على التكيف.

مناظر طبيعية قديمة

وظلت منطقة أريدو، بالقرب من البصرة في العراق حاليًا، على حالها لقرون بسبب تحول مجرى نهر "الفرات"، في أوائل الألفية الأولى قبل الميلاد.

وأدى هذا إلى جفاف المنطقة وهجرانها، ما حافظ على طابعها الطبيعي القديم، على عكس أجزاء أخرى من بلاد ما بين النهرين، حيث دُفنت أنظمة الري القديمة تحت قنوات أو رواسب نهرية أحدث.

وباستخدام الخرائط الجيولوجية وصور الأقمار الصناعية وصور الطائرات المسيرة والعمل الميداني، حدد الباحثون أكثر من 200 قناة رئيسية متصلة مباشرة بنهر الفرات القديم.
أبراج كهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2025
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08:56 GMT
بالإضافة إلى ذلك، تم رسم خرائط لأكثر من 4000 قناة فرعية أصغر، متصلة بأكثر من 700 مزرعة.

تقنيات متطورة

تعكس شبكة الري المعقدة هذه مهارات إدارة المياه المتقدمة، التي امتلكها مزارعو بلاد ما بين النهرين القدماء، الذين استغلوا المناظر الطبيعية لصالحهم.

ومكّنت هذه التقنيات المزارعين من زراعة المحاصيل على جانبي النهر، على الرغم من أن الجانب الشمالي كان أكثر كثافة في الزراعة.

اكتشاف قرون من المعرفة

تسلط الدراسة الضوء أيضًا على كيفية تطور نظام الري على مر القرون، إذ تطلبت القنوات جهدًا وخبرة كبيرين لصيانتها، ما يشير إلى أن أجزاء مختلفة من الشبكة كانت تُستخدم على الأرجح في أوقات مختلفة.
ويهدف إجراء المزيد من البحوث إلى تحديد تاريخ كل قناة لفهم التغيرات في الممارسات الزراعية على مر الزمن بشكل أفضل.
ويمكن أن تُوفر مقارنة تصاميم القنوات بأوصاف النصوص المسمارية القديمة فهمًا أعمق للإدارة الزراعية في بلاد ما بين النهرين.
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