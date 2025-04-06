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https://sarabic.ae/20250406/دولة-عربية-قد-تضطر-إلى-قطع-الكهرباء-4-ساعات-خلال-الصيف-المقبل-1099256566.html
دولة عربية قد تضطر إلى قطع الكهرباء 4 ساعات خلال الصيف المقبل
دولة عربية قد تضطر إلى قطع الكهرباء 4 ساعات خلال الصيف المقبل
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير متخصصة، اليوم الأحد، أنه من المتوقع أن تضطر دولة عربية للعودة إلى برنامج تخفيف الأحمال الكهربائية، نتيجة تفاقم أزمة الكهرباء لديها، مشيرة إلى أنها... 06.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-06T08:56+0000
2025-04-06T08:56+0000
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وستلجأ الكويت إلى تخفيف الأحمال الكهربائية في صيف 2025، خاصة خلال أوقات الذروة بين الساعة 11 صباحا و5 مساء بالتوقيت المحلي للبلاد، وفقا لمنصة "الطاقة".وأوضحت مصادر للمنصة أن قطع الكهرباء بالكويت سيستمر من ساعتين إلى 4 ساعات بنظام التبادل، خصوصًا خلال أشهر يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز وأغسطس/ آب 2025، التي تشهد درجات حرارة مرتفعة.ويعود السبب في ذلك إلى عدم قدرة محطات توليد الكهرباء على تلبية الطلب المتزايد خلال فصل الصيف، ما يستدعي اتخاذ إجراءات من قبل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.كما كشفت المصادر أن وزارة الكهرباء الكويتية قد أعلنت في الآونة الأخيرة عن مناقصات لبناء محطات توليد جديدة بقدرة 5 آلاف ميغاواط، لتلبية الطلب المرتفع خلال الفترة المقبلة.
https://sarabic.ae/20240624/الكويت-تتخذ-إجراءات-لمواجهة-أزمة-الكهرباء-أبرزها-إيقاف-المصانع-في-ساعات-الذروة-1090127610.html
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الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

دولة عربية قد تضطر إلى قطع الكهرباء 4 ساعات خلال الصيف المقبل

08:56 GMT 06.04.2025
© Photo / Unsplash/ Andrey Metelevأبراج كهرباء
أبراج كهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2025
© Photo / Unsplash/ Andrey Metelev
تابعنا عبر
كشفت تقارير متخصصة، اليوم الأحد، أنه من المتوقع أن تضطر دولة عربية للعودة إلى برنامج تخفيف الأحمال الكهربائية، نتيجة تفاقم أزمة الكهرباء لديها، مشيرة إلى أنها ستشهد قطعا مبرمجا للكهرباء خلال موسم الصيف المقبل.
وستلجأ الكويت إلى تخفيف الأحمال الكهربائية في صيف 2025، خاصة خلال أوقات الذروة بين الساعة 11 صباحا و5 مساء بالتوقيت المحلي للبلاد، وفقا لمنصة "الطاقة".
وأوضحت مصادر للمنصة أن قطع الكهرباء بالكويت سيستمر من ساعتين إلى 4 ساعات بنظام التبادل، خصوصًا خلال أشهر يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز وأغسطس/ آب 2025، التي تشهد درجات حرارة مرتفعة.
الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2024
الكويت تتخذ إجراءات لمواجهة أزمة الكهرباء أبرزها إيقاف المصانع في ساعات الذروة
24 يونيو 2024, 10:48 GMT
ويعود السبب في ذلك إلى عدم قدرة محطات توليد الكهرباء على تلبية الطلب المتزايد خلال فصل الصيف، ما يستدعي اتخاذ إجراءات من قبل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.
كما كشفت المصادر أن وزارة الكهرباء الكويتية قد أعلنت في الآونة الأخيرة عن مناقصات لبناء محطات توليد جديدة بقدرة 5 آلاف ميغاواط، لتلبية الطلب المرتفع خلال الفترة المقبلة.
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