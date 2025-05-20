https://sarabic.ae/20250520/مصر-تدرس-إقامة-متحف-تحت-مياه-البحر-للآثار-الغارقة-في-الإسكندرية-1100784005.html
مصر تدرس إقامة متحف تحت الماء للآثار الغارقة في بحر الإسكندرية
مصر تدرس إقامة متحف تحت الماء للآثار الغارقة في بحر الإسكندرية
سبوتنيك عربي
بحث رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، سبل الاستفادة من الآثار الغارقة في خليج "أبي قير" بالإسكندرية، بحضور كبار المسؤولين عن قطاع السياحة والآثار في... 20.05.2025, سبوتنيك عربي
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ونقلت بوابة "الأهرام" عن مدبولي، تأكيده على أهمية استغلال الآثار الغارقة في خليج "أبي قير" لدعم قطاع السياحة، الذي يُعد من القطاعات الاقتصادية الواعدة في مصر.وشدد على ضرورة إجراء حصر شامل للآثار الغارقة، مع دراسة إمكانية إنشاء متحف تحت الماء يتيح مسارات للسائحين على غرار التجارب العالمية أو عرض هذه الآثار في متاحف بعد استخراجها.وأوضح وزير السياحة والآثار المصري شريف فتحي، أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة للحفاظ على الآثار الغارقة في خليج أبي قير، مشيرًا إلى التعاون المستمر مع المجلس الأعلى للآثار.من جانبه، استعرض الدكتور محمد إسماعيل، أمين عام المجلس الأعلى للآثار في مصر، جهود المجلس بالتنسيق مع شركاء دوليين ومنظمة اليونسكو لدراسة إمكانية إنشاء المتحف تحت الماء، مع الالتزام بالضوابط الدولية للتعامل مع الآثار الغارقة، مشيرًا إلى وجود إمكانيات واعدة لاكتشاف المزيد من الآثار في المياه المصرية، حيث تعمل بعثات استكشاف في مواقع عدة.في ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء المصري، بإعداد حصر للآثار القابلة للاستخراج، ووضع خطة لعرضها في متاحف، إلى جانب تطوير رؤية خلال شهر لتحديد مواقع الغطس السياحي.
https://sarabic.ae/20250310/خطر-شديد-يهدد-مصر-من-جهة-الإسكندرية-1098551477.html
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
مصر تدرس إقامة متحف تحت الماء للآثار الغارقة في بحر الإسكندرية
12:38 GMT 20.05.2025 (تم التحديث: 12:41 GMT 20.05.2025)
بحث رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، سبل الاستفادة من الآثار الغارقة في خليج "أبي قير" بالإسكندرية، بحضور كبار المسؤولين عن قطاع السياحة والآثار في البلاد.
ونقلت بوابة
"الأهرام" عن مدبولي، تأكيده على أهمية استغلال الآثار الغارقة في خليج "أبي قير" لدعم قطاع السياحة، الذي يُعد من القطاعات الاقتصادية الواعدة في مصر.
وشدد على ضرورة إجراء حصر شامل للآثار الغارقة، مع دراسة إمكانية إنشاء متحف تحت الماء يتيح مسارات للسائحين على غرار التجارب العالمية أو عرض هذه الآثار في متاحف بعد استخراجها.
وأوضح وزير السياحة والآثار المصري شريف فتحي، أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة للحفاظ على الآثار الغارقة في خليج أبي قير، مشيرًا إلى التعاون المستمر مع المجلس الأعلى للآثار.
من جانبه، استعرض الدكتور محمد إسماعيل، أمين عام المجلس الأعلى للآثار في مصر، جهود المجلس بالتنسيق مع شركاء دوليين ومنظمة اليونسكو لدراسة إمكانية إنشاء المتحف تحت الماء، مع الالتزام بالضوابط الدولية للتعامل مع الآثار الغارقة، مشيرًا إلى وجود إمكانيات واعدة لاكتشاف المزيد من الآثار في المياه المصرية، حيث تعمل بعثات استكشاف في مواقع عدة.
وقدم محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد حسن سعيد، مقترحات لتعزيز السياحة من خلال عرض الآثار الغارقة في مواقع جاذبة، وأشار إلى إمكانية التعاون مع شركاء دوليين وبعثات أثرية، مع اقتراح تطوير مواقع للغطس السياحي لمشاهدة الآثار تحت الماء.
في ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء المصري، بإعداد حصر للآثار القابلة للاستخراج، ووضع خطة لعرضها في متاحف، إلى جانب تطوير رؤية خلال شهر لتحديد مواقع الغطس السياحي.