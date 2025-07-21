اكتشاف آثار لمخلوقات ما قبل التاريخ في جبال الأورال

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
وزير الري المصري يحذر من خطر داهم على السودان بشأن سد النهضة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
هل تنجح الخطط الإسرائيلية - الأمريكية لتهجير الفلسطينيين؟
10:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
11:03 GMT
56 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
قوات الأمن السورية تنتشر في السويداء لضمان تنفيد اتفاق وقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
ببغاء القرن السمين وتشوهاتنا الدماغية التي ورثناها من النياندرتال
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
08:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
18 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
09:37 GMT
23 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:03 GMT
19 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الاقتتال سينتقل لدمشق وعلى روسيا التدخل
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250721/اكتشاف-آثار-لمخلوقات-ما-قبل-التاريخ-في-جبال-الأورال-1102876694.html
اكتشاف آثار لمخلوقات ما قبل التاريخ في جبال الأورال
اكتشاف آثار لمخلوقات ما قبل التاريخ في جبال الأورال
سبوتنيك عربي
اكتشف متخصصون من المعهد الجيولوجي التابع لأكاديمية العلوم الروسية آثارا تعود إلى أول كائنات متعددة الخلايا عاشت على الأرض قبل أكثر من نصف مليار عام في مقاطعة... 21.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-21T13:26+0000
2025-07-21T13:26+0000
مجتمع
علوم
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/15/1102876826_0:0:1121:631_1920x0_80_0_0_22bb0db4e900147e8a053c0c2e4d3526.jpg
وأفادت الخدمة الصحفية لمؤسسة العلوم الروسية، لوكالة "سبوتنيك"، بأن النتائج التي اكتشفت على ضفاف خزان شيروكوفسكوي تقدم بيانات جديدة حول بنية ونمط حياة الحيوانات القديمة ذات الأجسام الرخوة".وأشار االمعهد إلى أن المواد الأحفورية التمثيلية من أواخر العصر الإدياكاري (570-550 مليون سنة مضت) قد عثر عليها سابقا في مواقع قليلة فقط حول العالم، مثل أمريكا الشمالية، أفريقيا، أستراليا، وساحل البحر الأبيض في روسيا.وفي عام 1977، اكتشف الجيولوجي السوفييتي، يوري بيكر، موقعا آخر في مقاطعة بيرم على ضفاف خزان شيروكوفسكي في مدينة كراسنايا غوركا، لكن هذه المنطقة لم تدرس بشكل معمق لاحقا، حسبما أفاد أنطون كوليسنيكوف، رئيس مختبر طبقات العصر ما قبل الكمبري العلوي في المعهد الجيولوجي للأكاديمية الروسية للعلوم (GIN RAS).وتابع: "من بين الاكتشافات الأكثر شيوعا، آثار قرصية الشكل لمخلوقات تنتمي إلى أجناس الأسبيديلا والماوسونيت والهيمالورا، بالإضافة إلى آثار لحيوانات باليوباسيتشنيداي (عائلة من الضفادع المنقرضة ) متعددة الحجرات على شكل سلسلة".وفي الساق ذاته، عثر العلماء على آثار لكائنات تسمى الرانجيومورف، وهي كائنات ذات شكل يشبه الأوراق أو الريش، تتكون من وحدات متشابهة ذاتيًا بترتيب مختلف.وختم كوليسنيكوف بالقول إن هذا الاكتشاف يفتح آفاقًا جديدة لدراسة أقدم الكائنات الحية في العالم، حيث ستُسهم الأبحاث المستقبلية في الكشف عن المزيد من المعلومات حول هذه الكائنات القديمةإدراج رسومات غابرة في كهف روسي على قائمة التراث العالمي لـ"اليونسكو"علماء روس يبتكرون "كرات" قادرة على استعادة الأنسجة الغضروفية المفقودة
https://sarabic.ae/20250721/علماء-روس-يطورون-أدوية-لتحسين-علاج-الاضطرابات-النفسية-الحادة--1102872313.html
https://sarabic.ae/20250721/علماء-روس-يطورون-طريقة-للتنبؤ-بأعاصير-تسونامي-1102859360.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/15/1102876826_176:0:1121:709_1920x0_80_0_0_77cfd570537be82110c84fd8c1693d23.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, روسيا
علوم, روسيا

اكتشاف آثار لمخلوقات ما قبل التاريخ في جبال الأورال

13:26 GMT 21.07.2025
© Photo / Anton Kolesnikov et alاكتشاف آثار لمخلوقات ما قبل التاريخ في جبال الأورال
اكتشاف آثار لمخلوقات ما قبل التاريخ في جبال الأورال - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2025
© Photo / Anton Kolesnikov et al
تابعنا عبر
اكتشف متخصصون من المعهد الجيولوجي التابع لأكاديمية العلوم الروسية آثارا تعود إلى أول كائنات متعددة الخلايا عاشت على الأرض قبل أكثر من نصف مليار عام في مقاطعة بيرم الروسية.
وأفادت الخدمة الصحفية لمؤسسة العلوم الروسية، لوكالة "سبوتنيك"، بأن النتائج التي اكتشفت على ضفاف خزان شيروكوفسكوي تقدم بيانات جديدة حول بنية ونمط حياة الحيوانات القديمة ذات الأجسام الرخوة".

وأوضح المعهد أن الكائنات المعقدة الأولى على كوكب الأرض لم تمتلك هياكل عظمية صلبة، ولا يمكن اكتشافها إلا من خلال آثارها على الصخور، لذا فإن ما يسمى بحيوانات العصر الإدياكاري محفوظة بشكل ضعيف في السجل الأحفوري.

وأشار االمعهد إلى أن المواد الأحفورية التمثيلية من أواخر العصر الإدياكاري (570-550 مليون سنة مضت) قد عثر عليها سابقا في مواقع قليلة فقط حول العالم، مثل أمريكا الشمالية، أفريقيا، أستراليا، وساحل البحر الأبيض في روسيا.
صورة لشخص يعاني من أمراض نفسية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2025
مجتمع
علماء روس يطورون أدوية لتحسين علاج الاضطرابات النفسية الحادة
13:07 GMT
وفي عام 1977، اكتشف الجيولوجي السوفييتي، يوري بيكر، موقعا آخر في مقاطعة بيرم على ضفاف خزان شيروكوفسكي في مدينة كراسنايا غوركا، لكن هذه المنطقة لم تدرس بشكل معمق لاحقا، حسبما أفاد أنطون كوليسنيكوف، رئيس مختبر طبقات العصر ما قبل الكمبري العلوي في المعهد الجيولوجي للأكاديمية الروسية للعلوم (GIN RAS).

وقال كوليسنيكوف: "في العام الماضي، قضينا شهرا كاملا على ضفاف خزان شيروكوفسكي، الذي تم تفريغه جزئيا أثناء أعمال صيانة مخطط لها في محطة شيروكوفسكي الكهرومائية. لم نكتف بإيجاد بقايا الكائنات التي كتب عنها بيكر، بل اكتشفنا أيضا بصمات لكائنات من أجناس أخرى في موقع جديد عند سفح جبل ليسايا".

وتابع: "من بين الاكتشافات الأكثر شيوعا، آثار قرصية الشكل لمخلوقات تنتمي إلى أجناس الأسبيديلا والماوسونيت والهيمالورا، بالإضافة إلى آثار لحيوانات باليوباسيتشنيداي (عائلة من الضفادع المنقرضة ) متعددة الحجرات على شكل سلسلة".
انهيار أرضي في غرينلاند، ناجما عن تغير المناخ، ولّد موجات تسونامي، أدت إلى اهتزاز الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2025
مجتمع
علماء روس يطورون طريقة للتنبؤ بأعاصير تسونامي
05:13 GMT
وفي الساق ذاته، عثر العلماء على آثار لكائنات تسمى الرانجيومورف، وهي كائنات ذات شكل يشبه الأوراق أو الريش، تتكون من وحدات متشابهة ذاتيًا بترتيب مختلف.

وأوضح المعهد أن هذه الكائنات تمتلك بنية تشبه الريش مع "تاج" من الزوائد الورقية المتشابهة ذاتيًا، على غرار الأشكال الفراكتالية في الهندسة. وعلى عكس الرانجيومورف المعروفة في مواقع أخرى، كانت تلك الموجودة في جبال الأورال تعيش حصريًا في المياه الضحلة.

وختم كوليسنيكوف بالقول إن هذا الاكتشاف يفتح آفاقًا جديدة لدراسة أقدم الكائنات الحية في العالم، حيث ستُسهم الأبحاث المستقبلية في الكشف عن المزيد من المعلومات حول هذه الكائنات القديمة
إدراج رسومات غابرة في كهف روسي على قائمة التراث العالمي لـ"اليونسكو"
علماء روس يبتكرون "كرات" قادرة على استعادة الأنسجة الغضروفية المفقودة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала