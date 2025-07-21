https://sarabic.ae/20250721/اكتشاف-آثار-لمخلوقات-ما-قبل-التاريخ-في-جبال-الأورال-1102876694.html

اكتشاف آثار لمخلوقات ما قبل التاريخ في جبال الأورال

اكتشاف آثار لمخلوقات ما قبل التاريخ في جبال الأورال

سبوتنيك عربي

اكتشف متخصصون من المعهد الجيولوجي التابع لأكاديمية العلوم الروسية آثارا تعود إلى أول كائنات متعددة الخلايا عاشت على الأرض قبل أكثر من نصف مليار عام في مقاطعة... 21.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-21T13:26+0000

2025-07-21T13:26+0000

2025-07-21T13:26+0000

مجتمع

علوم

روسيا

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وأفادت الخدمة الصحفية لمؤسسة العلوم الروسية، لوكالة "سبوتنيك"، بأن النتائج التي اكتشفت على ضفاف خزان شيروكوفسكوي تقدم بيانات جديدة حول بنية ونمط حياة الحيوانات القديمة ذات الأجسام الرخوة".وأشار االمعهد إلى أن المواد الأحفورية التمثيلية من أواخر العصر الإدياكاري (570-550 مليون سنة مضت) قد عثر عليها سابقا في مواقع قليلة فقط حول العالم، مثل أمريكا الشمالية، أفريقيا، أستراليا، وساحل البحر الأبيض في روسيا.وفي عام 1977، اكتشف الجيولوجي السوفييتي، يوري بيكر، موقعا آخر في مقاطعة بيرم على ضفاف خزان شيروكوفسكي في مدينة كراسنايا غوركا، لكن هذه المنطقة لم تدرس بشكل معمق لاحقا، حسبما أفاد أنطون كوليسنيكوف، رئيس مختبر طبقات العصر ما قبل الكمبري العلوي في المعهد الجيولوجي للأكاديمية الروسية للعلوم (GIN RAS).وتابع: "من بين الاكتشافات الأكثر شيوعا، آثار قرصية الشكل لمخلوقات تنتمي إلى أجناس الأسبيديلا والماوسونيت والهيمالورا، بالإضافة إلى آثار لحيوانات باليوباسيتشنيداي (عائلة من الضفادع المنقرضة ) متعددة الحجرات على شكل سلسلة".وفي الساق ذاته، عثر العلماء على آثار لكائنات تسمى الرانجيومورف، وهي كائنات ذات شكل يشبه الأوراق أو الريش، تتكون من وحدات متشابهة ذاتيًا بترتيب مختلف.وختم كوليسنيكوف بالقول إن هذا الاكتشاف يفتح آفاقًا جديدة لدراسة أقدم الكائنات الحية في العالم، حيث ستُسهم الأبحاث المستقبلية في الكشف عن المزيد من المعلومات حول هذه الكائنات القديمةإدراج رسومات غابرة في كهف روسي على قائمة التراث العالمي لـ"اليونسكو"علماء روس يبتكرون "كرات" قادرة على استعادة الأنسجة الغضروفية المفقودة

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علوم, روسيا