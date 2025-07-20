https://sarabic.ae/20250720/علماء-روس-يبتكرون-كرات-قادرة-على-استعادة-الأنسجة-الغضروفية-المفقودة-1102842025.html

علماء روس يبتكرون "كرات" قادرة على استعادة الأنسجة الغضروفية المفقودة

علماء روس يبتكرون "كرات" قادرة على استعادة الأنسجة الغضروفية المفقودة

سبوتنيك عربي

استطاعت جامعة سيتشينوف الروسية استخدام منتج خلوي طبي حيوي قادر على استعادة أنسجة الغضاريف المفقودة - وهي كرات غضروفية مصنعة من خلايا غضروفية بشرية (الخلايا... 20.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-20T13:25+0000

2025-07-20T13:25+0000

2025-07-20T13:25+0000

روسيا

مجتمع

علوم

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ووفقا لمجلة "scientificrussia" (ناؤتشنايا روسيا)، أصبحت هذه التقنية "أول منتج خلوي طبي حيوي يسجل في بلدنا. وتشارك شركة غينيروم المساهمة، وهي شركة محلية رائدة في تطوير وإنتاج التكنولوجيا الحيوية، في زراعة كرات غضروفية فريدة من نوعها".وتحدث إيفغيني بوريسوفيتش كالينسكي، أستاذ قسم الصدمات وجراحة العظام والكوارث في جامعة سيتشينوف، للمكتب الصحفي للجامعة عن المراحل الرئيسية لاستخدام الكرات الغضروفية.أوضح العالم أن الكريات الغضروفية عبارة عن كرات صغيرة: يجب ترتيبها بترتيب محدد في منطقة عيب الغضروف. بعد الزراعة، تبدأ الكريات الغضروفية بالنمو، وكقاعدة عامة، تملأ العيب بالكامل بعد ستة أشهر. تراقب العملية بأكملها باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي.تحدث يفغيني بوريسوفيتش كالينسكي لمراسل "ناوتشنايا روسيا" عن الأمراض التي يمكن أن تساعد الكريات الغضروفية في مكافحتها:"أولاً، هذه إصابات رضحية للغضروف، أي عيوب فردية في أنسجة الغضروف تنشأ بسبب الصدمة. ثانياً، أمراض المفاصل، بما في ذلك تلك المتعلقة بالاعتلال العظمي الغضروفي، مثل مرض كونيغ، وهو مرض شائع إلى حد ما يصيب بشكل رئيسي الشباب، والأطفال في شبابهم، ونادراً ما يصيب المراهقين، ويتميز بحدوث عيب غضروفي محدود في المفصل بشكل تلقائي؛ يحدث هذا دون أي سبب واضح. ببساطة، في مرض كونيغ، يسقط جزء من منطقة الغضروف فجأةً لأسباب غير معروفة."يخطط العلماء مستقبلًا لتوسيع نطاق استخدام الكريات الغضروفية في مفصل الركبة، ومواصلة البحث في مجال إنتاج منتجات خلوية طبية حيوية جديدة ذات حشوة خلوية مختلفة.

https://sarabic.ae/20250720/طفرة-في-إعادة-التدوير-كيف-حققت-دول-الخليج-أهداف-التنمية-المستدامة؟-1102840417.html

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روسيا, علوم