علماء روس يبتكرون "كرات" قادرة على استعادة الأنسجة الغضروفية المفقودة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
147 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع العربي
09:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:52 GMT
7 د
نبض افريقيا
الثروات الغذائية في سواحل أفريقيا تتعرض للاستنزاف من قبل أوروبا
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
10:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
11:03 GMT
18 د
صدى الحياة
لماذا عالمنا اليوم بحاجة إلى المدن الذكية … مستقبل واعد لدول أكثر تطورا وحداثة
11:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
11:51 GMT
8 د
مساحة حرة
تفاقم أزمة الجفاف في العراق.. ما الحل؟
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
هل يمكننا استرجاع الذكريات من دماغ شخص متوفى؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
16:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
كييف تعترف بفشل منظومات "باتريوت" في اعتراض الصواريخ الروسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنجح الخطط الإسرائيلية - الأمريكية لتهجير الفلسطينيين؟
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
ببغاء القرن السمين وتشوهاتنا الدماغية التي ورثناها من النياندرتال
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
وزير الري المصري يحذر من خطر داهم على السودان بشأن سد النهضة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
هل تنجح الخطط الإسرائيلية - الأمريكية لتهجير الفلسطينيين؟
10:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
11:03 GMT
56 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
قوات الأمن السورية تنتشر في السويداء لضمان تنفيد اتفاق وقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
ببغاء القرن السمين وتشوهاتنا الدماغية التي ورثناها من النياندرتال
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250720/علماء-روس-يبتكرون-كرات-قادرة-على-استعادة-الأنسجة-الغضروفية-المفقودة-1102842025.html
علماء روس يبتكرون "كرات" قادرة على استعادة الأنسجة الغضروفية المفقودة
علماء روس يبتكرون "كرات" قادرة على استعادة الأنسجة الغضروفية المفقودة
سبوتنيك عربي
استطاعت جامعة سيتشينوف الروسية استخدام منتج خلوي طبي حيوي قادر على استعادة أنسجة الغضاريف المفقودة - وهي كرات غضروفية مصنعة من خلايا غضروفية بشرية (الخلايا... 20.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-20T13:25+0000
2025-07-20T13:25+0000
روسيا
مجتمع
علوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101681/69/1016816952_152:0:4596:2500_1920x0_80_0_0_c2731ac32934f6ef2bf4fdbbbaa55316.jpg
ووفقا لمجلة "scientificrussia" (ناؤتشنايا روسيا)، أصبحت هذه التقنية "أول منتج خلوي طبي حيوي يسجل في بلدنا. وتشارك شركة غينيروم المساهمة، وهي شركة محلية رائدة في تطوير وإنتاج التكنولوجيا الحيوية، في زراعة كرات غضروفية فريدة من نوعها".وتحدث إيفغيني بوريسوفيتش كالينسكي، أستاذ قسم الصدمات وجراحة العظام والكوارث في جامعة سيتشينوف، للمكتب الصحفي للجامعة عن المراحل الرئيسية لاستخدام الكرات الغضروفية.أوضح العالم أن الكريات الغضروفية عبارة عن كرات صغيرة: يجب ترتيبها بترتيب محدد في منطقة عيب الغضروف. بعد الزراعة، تبدأ الكريات الغضروفية بالنمو، وكقاعدة عامة، تملأ العيب بالكامل بعد ستة أشهر. تراقب العملية بأكملها باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي.تحدث يفغيني بوريسوفيتش كالينسكي لمراسل "ناوتشنايا روسيا" عن الأمراض التي يمكن أن تساعد الكريات الغضروفية في مكافحتها:"أولاً، هذه إصابات رضحية للغضروف، أي عيوب فردية في أنسجة الغضروف تنشأ بسبب الصدمة. ثانياً، أمراض المفاصل، بما في ذلك تلك المتعلقة بالاعتلال العظمي الغضروفي، مثل مرض كونيغ، وهو مرض شائع إلى حد ما يصيب بشكل رئيسي الشباب، والأطفال في شبابهم، ونادراً ما يصيب المراهقين، ويتميز بحدوث عيب غضروفي محدود في المفصل بشكل تلقائي؛ يحدث هذا دون أي سبب واضح. ببساطة، في مرض كونيغ، يسقط جزء من منطقة الغضروف فجأةً لأسباب غير معروفة."يخطط العلماء مستقبلًا لتوسيع نطاق استخدام الكريات الغضروفية في مفصل الركبة، ومواصلة البحث في مجال إنتاج منتجات خلوية طبية حيوية جديدة ذات حشوة خلوية مختلفة.
https://sarabic.ae/20250720/طفرة-في-إعادة-التدوير-كيف-حققت-دول-الخليج-أهداف-التنمية-المستدامة؟-1102840417.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101681/69/1016816952_921:0:4254:2500_1920x0_80_0_0_107c5be294c60955529c43b346bf1c82.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, علوم
روسيا, علوم

علماء روس يبتكرون "كرات" قادرة على استعادة الأنسجة الغضروفية المفقودة

13:25 GMT 20.07.2025
© Sputnikعلماء روس
علماء روس - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
استطاعت جامعة سيتشينوف الروسية استخدام منتج خلوي طبي حيوي قادر على استعادة أنسجة الغضاريف المفقودة - وهي كرات غضروفية مصنعة من خلايا غضروفية بشرية (الخلايا الرئيسية لأنسجة الغضاريف) تطابق تماما الغضروف البشري الأصيل السليم في جميع خصائصه.
ووفقا لمجلة "scientificrussia" (ناؤتشنايا روسيا)، أصبحت هذه التقنية "أول منتج خلوي طبي حيوي يسجل في بلدنا. وتشارك شركة غينيروم المساهمة، وهي شركة محلية رائدة في تطوير وإنتاج التكنولوجيا الحيوية، في زراعة كرات غضروفية فريدة من نوعها".
وتحدث إيفغيني بوريسوفيتش كالينسكي، أستاذ قسم الصدمات وجراحة العظام والكوارث في جامعة سيتشينوف، للمكتب الصحفي للجامعة عن المراحل الرئيسية لاستخدام الكرات الغضروفية.

في المرحلة الأولى، تُجمع أجزاء صغيرة من الغضروف من مرضى مختارين في عيادتنا، وتنقل فورا إلى غينيريوم لزراعتها. بعد ذلك، وعلى مدار 5-8 أسابيع، تبدأ عملية نمو الكريات الغضروفية، ثم تعبأ في قسطرات خاصة، ويصبح غشاء BMCP جاهزًا للزراعة.

أوضح العالم أن الكريات الغضروفية عبارة عن كرات صغيرة: يجب ترتيبها بترتيب محدد في منطقة عيب الغضروف. بعد الزراعة، تبدأ الكريات الغضروفية بالنمو، وكقاعدة عامة، تملأ العيب بالكامل بعد ستة أشهر. تراقب العملية بأكملها باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي.
إعادة التدوير - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2025
طفرة في إعادة التدوير... كيف حققت دول الخليج أهداف التنمية المستدامة؟
12:12 GMT
تحدث يفغيني بوريسوفيتش كالينسكي لمراسل "ناوتشنايا روسيا" عن الأمراض التي يمكن أن تساعد الكريات الغضروفية في مكافحتها:
"أولاً، هذه إصابات رضحية للغضروف، أي عيوب فردية في أنسجة الغضروف تنشأ بسبب الصدمة. ثانياً، أمراض المفاصل، بما في ذلك تلك المتعلقة بالاعتلال العظمي الغضروفي، مثل مرض كونيغ، وهو مرض شائع إلى حد ما يصيب بشكل رئيسي الشباب، والأطفال في شبابهم، ونادراً ما يصيب المراهقين، ويتميز بحدوث عيب غضروفي محدود في المفصل بشكل تلقائي؛ يحدث هذا دون أي سبب واضح. ببساطة، في مرض كونيغ، يسقط جزء من منطقة الغضروف فجأةً لأسباب غير معروفة."
أوضح إي. بي. كالينسكي أن العلاج بالكرات الغضروفية متاح بالفعل للمرضى اليوم، ولكن حتى الآن بمقابل مادي فقط، حيث لا توجد في بلدنا حالياً برامج حكومية تغطي تكاليف هذه الطريقة الجديدة.
يخطط العلماء مستقبلًا لتوسيع نطاق استخدام الكريات الغضروفية في مفصل الركبة، ومواصلة البحث في مجال إنتاج منتجات خلوية طبية حيوية جديدة ذات حشوة خلوية مختلفة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала