https://sarabic.ae/20250721/علماء-روس-يطورون-طريقة-للتنبؤ-بأعاصير-تسونامي-1102859360.html

علماء روس يطورون طريقة للتنبؤ بأعاصير تسونامي

علماء روس يطورون طريقة للتنبؤ بأعاصير تسونامي

سبوتنيك عربي

اكتشف علماء روس، معلومات جديدة، حول أنماط انتشار الأمواج، في إطار مجموعة دولية، في تحسين أنظمة التنبؤ المبكر بالتسونامي على الساحل الروسي لبحر اليابان، حيث... 21.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-21T05:13+0000

2025-07-21T05:13+0000

2025-07-21T05:13+0000

مجتمع

علوم

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وذكرت مؤسسة العلوم الروسية، هذا الأمر لوكالة "سبوتنيك"، أن موجات تسونامي، تعتبر واحدة من أكثر الظواهر الطبيعية تدميراً، إذ تسبب أضراراً اقتصادية هائلة وتهدد حياة وصحة مئات الآلاف من الناس.وأجرى علماء من معهد شيرشوف للجيوفيزياء التابع للأكاديمية الروسية للعلوم (موسكو)، ومعهد الجيولوجيا البحرية والجيوفيزياء التابع للفرع الشرقي الأقصى للأكاديمية الروسية للعلوم (يوجنو ساخالينسك)، وجامعة باث (المملكة المتحدة)، سلسلة من الدراسات المخصصة لتسونامي عام 2024 في بحر اليابان.واتضح أن ارتفاع الأمواج يختلف حسب التضاريس: إذا لم يتجاوز في البحر المفتوح 15 سم، فإنه في ميناء خولمسك في سخالين، بسبب التضخيم (تأثيرات الرنين)، وصل إلى 65 سم.وبعد ذلك قام العلماء بإعداد نموذج عددي لكيفية توليد وانتشار موجات تسونامي بعد زلزال يناير/ كانون الثاني 2024، مع التركيز على الأجزاء الجنوبية والوسطى من بحر اليابان.وفي دراسة جديدة، قام فريق البحث بفحص تقلبات مستوى سطح البحر الناجمة عن إعصاري مايساك وهايشن في عام 2020، واستخدم التحليل بيانات من محطات قياس مستوى سطح البحر على الساحل الغربي لبحر اليابان، وعلى الساحل الجنوبي لشبه الجزيرة الكورية، وعلى جزيرة أوليونغدو الكورية.ويخطط العلماء في المستقبل لإجراء تقسيم تفصيلي لمخاطر التسونامي على الساحل الروسي لبحر اليابان، مما سيسمح لهم بتقدير أقصى ارتفاعاتها مع فترات تكرار مختلفة.وستساعد البيانات التي تم الحصول عليها على تحسين التوقعات التشغيلية للكوارث الطبيعية المحتملة على الساحل.علماء الفلك يرصدون لحظة نادرة لميلاد كوكب خارج نظامنا الشمسي... فيديو

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