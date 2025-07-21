https://sarabic.ae/20250721/علماء-روس-يطورون-طريقة-للتنبؤ-بأعاصير-تسونامي-1102859360.html
علماء روس يطورون طريقة للتنبؤ بأعاصير تسونامي
علماء روس يطورون طريقة للتنبؤ بأعاصير تسونامي
سبوتنيك عربي
اكتشف علماء روس، معلومات جديدة، حول أنماط انتشار الأمواج، في إطار مجموعة دولية، في تحسين أنظمة التنبؤ المبكر بالتسونامي على الساحل الروسي لبحر اليابان، حيث... 21.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-21T05:13+0000
2025-07-21T05:13+0000
2025-07-21T05:13+0000
مجتمع
علوم
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وذكرت مؤسسة العلوم الروسية، هذا الأمر لوكالة "سبوتنيك"، أن موجات تسونامي، تعتبر واحدة من أكثر الظواهر الطبيعية تدميراً، إذ تسبب أضراراً اقتصادية هائلة وتهدد حياة وصحة مئات الآلاف من الناس.وأجرى علماء من معهد شيرشوف للجيوفيزياء التابع للأكاديمية الروسية للعلوم (موسكو)، ومعهد الجيولوجيا البحرية والجيوفيزياء التابع للفرع الشرقي الأقصى للأكاديمية الروسية للعلوم (يوجنو ساخالينسك)، وجامعة باث (المملكة المتحدة)، سلسلة من الدراسات المخصصة لتسونامي عام 2024 في بحر اليابان.واتضح أن ارتفاع الأمواج يختلف حسب التضاريس: إذا لم يتجاوز في البحر المفتوح 15 سم، فإنه في ميناء خولمسك في سخالين، بسبب التضخيم (تأثيرات الرنين)، وصل إلى 65 سم.وبعد ذلك قام العلماء بإعداد نموذج عددي لكيفية توليد وانتشار موجات تسونامي بعد زلزال يناير/ كانون الثاني 2024، مع التركيز على الأجزاء الجنوبية والوسطى من بحر اليابان.وفي دراسة جديدة، قام فريق البحث بفحص تقلبات مستوى سطح البحر الناجمة عن إعصاري مايساك وهايشن في عام 2020، واستخدم التحليل بيانات من محطات قياس مستوى سطح البحر على الساحل الغربي لبحر اليابان، وعلى الساحل الجنوبي لشبه الجزيرة الكورية، وعلى جزيرة أوليونغدو الكورية.ويخطط العلماء في المستقبل لإجراء تقسيم تفصيلي لمخاطر التسونامي على الساحل الروسي لبحر اليابان، مما سيسمح لهم بتقدير أقصى ارتفاعاتها مع فترات تكرار مختلفة.وستساعد البيانات التي تم الحصول عليها على تحسين التوقعات التشغيلية للكوارث الطبيعية المحتملة على الساحل.علماء الفلك يرصدون لحظة نادرة لميلاد كوكب خارج نظامنا الشمسي... فيديو
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https://sarabic.ae/20250720/علماء-روس-يبتكرون-كرات-قادرة-على-استعادة-الأنسجة-الغضروفية-المفقودة-1102842025.html
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علوم
علماء روس يطورون طريقة للتنبؤ بأعاصير تسونامي
اكتشف علماء روس، معلومات جديدة، حول أنماط انتشار الأمواج، في إطار مجموعة دولية، في تحسين أنظمة التنبؤ المبكر بالتسونامي على الساحل الروسي لبحر اليابان، حيث ستساعد بتقليل الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية.
وذكرت مؤسسة العلوم الروسية، هذا الأمر لوكالة "سبوتنيك"، أن موجات تسونامي، تعتبر واحدة من أكثر الظواهر الطبيعية تدميراً، إذ تسبب أضراراً اقتصادية هائلة وتهدد حياة وصحة مئات الآلاف من الناس.
وأجرى علماء من معهد شيرشوف للجيوفيزياء التابع للأكاديمية الروسية للعلوم (موسكو)، ومعهد الجيولوجيا البحرية والجيوفيزياء التابع للفرع الشرقي الأقصى للأكاديمية الروسية للعلوم (يوجنو ساخالينسك)، وجامعة باث (المملكة المتحدة)، سلسلة من الدراسات المخصصة لتسونامي عام 2024 في بحر اليابان.
قام الباحثون أولا، بتحليل طبيعة انتشار موجات تسونامي في شمال بحر اليابان باستخدام البيانات من محطات ساحلية روسية ويابانية، بالإضافة إلى أجهزة استشعار الضغط السفلي.
واتضح أن ارتفاع الأمواج يختلف حسب التضاريس: إذا لم يتجاوز في البحر المفتوح 15 سم، فإنه في ميناء خولمسك في سخالين، بسبب التضخيم (تأثيرات الرنين)، وصل إلى 65 سم.
ويتم تفسير هذه الظاهرة من خلال شكل حرف V لمضيق التتار في الشرق الأقصى الروسي، الوصل بين بحر أخوتسك وبحر اليابان، والذي يعمل على تضخيم الأمواج الطويلة، وكذلك من خلال تأثيرات التضخيم في الخلجان الفردية.
وبعد ذلك قام العلماء بإعداد نموذج عددي لكيفية توليد وانتشار موجات تسونامي بعد زلزال يناير/ كانون الثاني 2024، مع التركيز على الأجزاء الجنوبية والوسطى من بحر اليابان.
واتضح أن سلسلة مرتفع ياماتو تحت الماء، تعمل كحاجز طبيعي، مما يقلل من ارتفاع الأمواج قبالة سواحل بريموري.
وفي دراسة جديدة، قام فريق البحث بفحص تقلبات مستوى سطح البحر الناجمة عن إعصاري مايساك وهايشن في عام 2020، واستخدم التحليل بيانات من محطات قياس مستوى سطح البحر على الساحل الغربي لبحر اليابان، وعلى الساحل الجنوبي لشبه الجزيرة الكورية، وعلى جزيرة أوليونغدو الكورية.
وأظهرت النتائج أن خصائص الأمواج الناتجة عن الأعاصير والتسونامي تختلف بشكل كبير: حيث تولد الأعاصير موجات عريضة النطاق بفترات قصيرة (أقل من 10 دقائق)، في حين تولد التسونامي موجات على شكل قبة بفترات تتراوح بين 6 إلى 40 دقيقة.
ويخطط العلماء في المستقبل لإجراء تقسيم تفصيلي لمخاطر التسونامي على الساحل الروسي لبحر اليابان، مما سيسمح لهم بتقدير أقصى ارتفاعاتها مع فترات تكرار مختلفة.
وستساعد البيانات التي تم الحصول عليها على تحسين التوقعات التشغيلية للكوارث الطبيعية المحتملة على الساحل.