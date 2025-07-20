إدراج رسومات غابرة في كهف روسي على قائمة التراث العالمي لـ"اليونسكو"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
147 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع العربي
09:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:52 GMT
7 د
نبض افريقيا
الثروات الغذائية في سواحل أفريقيا تتعرض للاستنزاف من قبل أوروبا
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
10:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
11:03 GMT
18 د
صدى الحياة
لماذا عالمنا اليوم بحاجة إلى المدن الذكية … مستقبل واعد لدول أكثر تطورا وحداثة
11:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
11:51 GMT
8 د
مساحة حرة
تفاقم أزمة الجفاف في العراق.. ما الحل؟
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
هل يمكننا استرجاع الذكريات من دماغ شخص متوفى؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
16:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
كييف تعترف بفشل منظومات "باتريوت" في اعتراض الصواريخ الروسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنجح الخطط الإسرائيلية - الأمريكية لتهجير الفلسطينيين؟
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
ببغاء القرن السمين وتشوهاتنا الدماغية التي ورثناها من النياندرتال
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
وزير الري المصري يحذر من خطر داهم على السودان بشأن سد النهضة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
هل تنجح الخطط الإسرائيلية - الأمريكية لتهجير الفلسطينيين؟
10:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
11:03 GMT
56 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
قوات الأمن السورية تنتشر في السويداء لضمان تنفيد اتفاق وقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
ببغاء القرن السمين وتشوهاتنا الدماغية التي ورثناها من النياندرتال
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250720/إدراج-رسومات-غابرة-في-كهف-روسي-على-قائمة-التراث-العالمي-لـاليونسكو-1102842665.html
إدراج رسومات غابرة في كهف روسي على قائمة التراث العالمي لـ"اليونسكو"
إدراج رسومات غابرة في كهف روسي على قائمة التراث العالمي لـ"اليونسكو"
سبوتنيك عربي
قررت لجنة التراث العالمي، التي عقدت في باريس برئاسة بلغاريا، في دورتها السابعة والأربعين، إدراج الموقع الثقافي الروسي "اللوحات الصخرية في كهف شولغان-تاش" في... 20.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-20T13:35+0000
2025-07-20T13:35+0000
مجتمع
روسيا
علوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/14/1102841657_0:256:2731:1792_1920x0_80_0_0_dc8f188fef2ec5f259cb7d7f13385876.jpg
وأدى التاريخ الطويل من التعاون بين جامعة موسكو ومحمية شولغان-تاش الطبيعية الحكومية للمحيط الحيوي، إلى إدراج كهف كابوفا في قائمة مواقع التراث العالمي، حسبما ما ذكرته بوابة "ساينتيفيك روشا" (ناؤتشنايا روسيا).وفي عام 1959، وفي تجويف ضخم تحت الأرض، معروف في العلوم الروسية منذ القرن الثامن عشر، اكتشف ألكسندر ريومين، خريج قسم الأحياء في جامعة موسكو الحكومية، وضابط المخابرات المخضرم في الحرب الوطنية العظمى، رسومات من العصر الجليدي على جدران كهف كابوفا.ولأول مرة خارج فرنسا وإسبانيا، عُثر على نماذج من روائع فنية من الثقافة الرفيعة للعصر الحجري القديم الأعلى، والتي يعود تاريخها الآن إلى حوالي 15-19 ألف عام، حسبما قاله فلاديسلاف غيتينيف، الأستاذ المشارك في قسم الآثار بكلية التاريخ في جامعة موسكو الحكومية.وبفضل أنشطة رحلته الاستكشافية، التي شارك فيها أيضًا العديد من طلاب الآثار بجامعة موسكو الحكومية، تم اكتشاف المجموعة التصويرية لكهف كابوفا ودراستها، والتي أصبحت أحد الأساسين للاعتراف بها كموقع للتراث الثقافي العالمي.ويلعب سكان منطقة بورزيانسكي في جمهورية بشكيريا دورا كبيرا، وأحيانًا غير مرئي، ولكنه مهم جدًا في الحفاظ على اللوحات الجدارية في كهف كابوفا، حيث يعتبر التجويف تحت الأرض - شولغان-تاش - بالنسبة لهم مركزا مهما، ومميزا للمناظر الطبيعية الثقافية والطبيعية، والذي تم الحفاظ عليه بعناية في الأساطير والفولكلور والحياة اليومية.وأتاحت نتائج هذه الدراسات تأكيد القيمة العالمية للنصب التذكاري في أعلى الكهوف الأكثر أهمية - العشرة الأوائل منها - مع صور العصر الحجري القديم الجدارية في أوراسيا. لقد كانت دراسة آثار النشاط البشري في الحرم تحت الأرض، واكتشاف حجمها، وحالتها الاستثنائية من الحفظ، والتحليل العميق للعلاقة مع اللوحات الجدارية، وأكثر من ذلك بكثير، هي التي سمحت لنا بالبدء في الإجابة على أسئلة حول شكل الإنسانية في أواخر العصر الحجري القديم.إن اكتشاف أصباغ الألوان الجديدة واستخداماتها المتنوعة في كهف كابوفا، يمثل مرحلة جديدة في فهم وجود وتطور ثقافة عالية حقًا (بالمعنى الحديث) في العصر الحجري القديم، ولكن ليس هذا فحسب.وبناء على نتائج الأبحاث الجديدة، أصبح من الممكن الآن البحث عن إجابات للعديد من الأسئلة الملحة في عصرنا، بما في ذلك الطبقية الاجتماعية وعدم المساواة، ودراستها بشكل أعمق في عصر بداية الاقتصاد الإنتاجي (العصر الحجري الحديث) مما تم القيام به حتى الآن.مصر.. العثور على تابوت فخم ومومياوات أطفال داخل مقبرة بنقوش هيروغليفية مذهلة.. صور
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/14/1102841657_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5d0b226109bbf348474b02faf3a64cf0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, علوم
روسيا, علوم

إدراج رسومات غابرة في كهف روسي على قائمة التراث العالمي لـ"اليونسكو"

13:35 GMT 20.07.2025
© Photo / ويكيبيديارسومات قديمة في كهف شولجان - تاش الروسي
رسومات قديمة في كهف شولجان - تاش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2025
© Photo / ويكيبيديا
تابعنا عبر
قررت لجنة التراث العالمي، التي عقدت في باريس برئاسة بلغاريا، في دورتها السابعة والأربعين، إدراج الموقع الثقافي الروسي "اللوحات الصخرية في كهف شولغان-تاش" في كابوفا، على قائمة التراث العالمي لليونسكو.
وأدى التاريخ الطويل من التعاون بين جامعة موسكو ومحمية شولغان-تاش الطبيعية الحكومية للمحيط الحيوي، إلى إدراج كهف كابوفا في قائمة مواقع التراث العالمي، حسبما ما ذكرته بوابة "ساينتيفيك روشا" (ناؤتشنايا روسيا).
وفي عام 1959، وفي تجويف ضخم تحت الأرض، معروف في العلوم الروسية منذ القرن الثامن عشر، اكتشف ألكسندر ريومين، خريج قسم الأحياء في جامعة موسكو الحكومية، وضابط المخابرات المخضرم في الحرب الوطنية العظمى، رسومات من العصر الجليدي على جدران كهف كابوفا.
ولأول مرة خارج فرنسا وإسبانيا، عُثر على نماذج من روائع فنية من الثقافة الرفيعة للعصر الحجري القديم الأعلى، والتي يعود تاريخها الآن إلى حوالي 15-19 ألف عام، حسبما قاله فلاديسلاف غيتينيف، الأستاذ المشارك في قسم الآثار بكلية التاريخ في جامعة موسكو الحكومية.
© Photo / ويكيبيديارسومات قديمة في كهف شولجان - تاش الروسي
رسومات قديمة في كهف شولجان - تاش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2025
رسومات قديمة في كهف شولجان - تاش الروسي
© Photo / ويكيبيديا
وتم تأكيد الاكتشاف وكشف حجمه الحقيقي من قبل خريج جامعة موسكو الحكومية، وموظف متحف الأنثروبولوجيا في فترة ما قبل الحرب، والذي قام بالتدريس في قسم الآثار بعد عودته إلى موسكو، أوتو بادر.
وبفضل أنشطة رحلته الاستكشافية، التي شارك فيها أيضًا العديد من طلاب الآثار بجامعة موسكو الحكومية، تم اكتشاف المجموعة التصويرية لكهف كابوفا ودراستها، والتي أصبحت أحد الأساسين للاعتراف بها كموقع للتراث الثقافي العالمي.
وفي التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، توقفت الأبحاث الأثرية في الموقع فعليا، ووقع العبء الثقيل المتمثل في الحفاظ على التحفة التاريخية، على عاتق المحمية.
ويلعب سكان منطقة بورزيانسكي في جمهورية بشكيريا دورا كبيرا، وأحيانًا غير مرئي، ولكنه مهم جدًا في الحفاظ على اللوحات الجدارية في كهف كابوفا، حيث يعتبر التجويف تحت الأرض - شولغان-تاش - بالنسبة لهم مركزا مهما، ومميزا للمناظر الطبيعية الثقافية والطبيعية، والذي تم الحفاظ عليه بعناية في الأساطير والفولكلور والحياة اليومية.
© Photo / ويكيبيديامدخل كهف شولجان - تاش الروسي
مدخل كهف شولجان - تاش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2025
مدخل كهف شولجان - تاش الروسي
© Photo / ويكيبيديا
وبناء على اقتراح فياتشيسلاف شيلينسكي، الذي تم التعبير عنه في المؤتمر الأثري لعموم روسيا في عام 2008، تم استئناف الدراسة العلمية لكهف كابوفا في نفس العام من قبل بعثة الآثار في جنوب الأورال التابعة لجامعة موسكو الحكومية، تحت قيادة فلاديسلاف غيتينيف، الأستاذ المشارك في قسم الآثار بكلية التاريخ في جامعة موسكو الحكومية.
وأتاحت نتائج هذه الدراسات تأكيد القيمة العالمية للنصب التذكاري في أعلى الكهوف الأكثر أهمية - العشرة الأوائل منها - مع صور العصر الحجري القديم الجدارية في أوراسيا. لقد كانت دراسة آثار النشاط البشري في الحرم تحت الأرض، واكتشاف حجمها، وحالتها الاستثنائية من الحفظ، والتحليل العميق للعلاقة مع اللوحات الجدارية، وأكثر من ذلك بكثير، هي التي سمحت لنا بالبدء في الإجابة على أسئلة حول شكل الإنسانية في أواخر العصر الحجري القديم.
إن اكتشاف أصباغ الألوان الجديدة واستخداماتها المتنوعة في كهف كابوفا، يمثل مرحلة جديدة في فهم وجود وتطور ثقافة عالية حقًا (بالمعنى الحديث) في العصر الحجري القديم، ولكن ليس هذا فحسب.
ويتضمن ذلك آفاقًا جديدة لتطوير دراسات اللغة كظاهرة إنسانية عالمية، ومناقشة سمات تشكل وتطور وانتشار المجتمعات المعقدة والمتطورة للغاية في أزمنة بعيدة للغاية.
وبناء على نتائج الأبحاث الجديدة، أصبح من الممكن الآن البحث عن إجابات للعديد من الأسئلة الملحة في عصرنا، بما في ذلك الطبقية الاجتماعية وعدم المساواة، ودراستها بشكل أعمق في عصر بداية الاقتصاد الإنتاجي (العصر الحجري الحديث) مما تم القيام به حتى الآن.
مصر.. العثور على تابوت فخم ومومياوات أطفال داخل مقبرة بنقوش هيروغليفية مذهلة.. صور
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала