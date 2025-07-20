https://sarabic.ae/20250720/إدراج-رسومات-غابرة-في-كهف-روسي-على-قائمة-التراث-العالمي-لـاليونسكو-1102842665.html

إدراج رسومات غابرة في كهف روسي على قائمة التراث العالمي لـ"اليونسكو"

إدراج رسومات غابرة في كهف روسي على قائمة التراث العالمي لـ"اليونسكو"

سبوتنيك عربي

قررت لجنة التراث العالمي، التي عقدت في باريس برئاسة بلغاريا، في دورتها السابعة والأربعين، إدراج الموقع الثقافي الروسي "اللوحات الصخرية في كهف شولغان-تاش" في... 20.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-20T13:35+0000

2025-07-20T13:35+0000

2025-07-20T13:35+0000

مجتمع

روسيا

علوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/14/1102841657_0:256:2731:1792_1920x0_80_0_0_dc8f188fef2ec5f259cb7d7f13385876.jpg

وأدى التاريخ الطويل من التعاون بين جامعة موسكو ومحمية شولغان-تاش الطبيعية الحكومية للمحيط الحيوي، إلى إدراج كهف كابوفا في قائمة مواقع التراث العالمي، حسبما ما ذكرته بوابة "ساينتيفيك روشا" (ناؤتشنايا روسيا).وفي عام 1959، وفي تجويف ضخم تحت الأرض، معروف في العلوم الروسية منذ القرن الثامن عشر، اكتشف ألكسندر ريومين، خريج قسم الأحياء في جامعة موسكو الحكومية، وضابط المخابرات المخضرم في الحرب الوطنية العظمى، رسومات من العصر الجليدي على جدران كهف كابوفا.ولأول مرة خارج فرنسا وإسبانيا، عُثر على نماذج من روائع فنية من الثقافة الرفيعة للعصر الحجري القديم الأعلى، والتي يعود تاريخها الآن إلى حوالي 15-19 ألف عام، حسبما قاله فلاديسلاف غيتينيف، الأستاذ المشارك في قسم الآثار بكلية التاريخ في جامعة موسكو الحكومية.وبفضل أنشطة رحلته الاستكشافية، التي شارك فيها أيضًا العديد من طلاب الآثار بجامعة موسكو الحكومية، تم اكتشاف المجموعة التصويرية لكهف كابوفا ودراستها، والتي أصبحت أحد الأساسين للاعتراف بها كموقع للتراث الثقافي العالمي.ويلعب سكان منطقة بورزيانسكي في جمهورية بشكيريا دورا كبيرا، وأحيانًا غير مرئي، ولكنه مهم جدًا في الحفاظ على اللوحات الجدارية في كهف كابوفا، حيث يعتبر التجويف تحت الأرض - شولغان-تاش - بالنسبة لهم مركزا مهما، ومميزا للمناظر الطبيعية الثقافية والطبيعية، والذي تم الحفاظ عليه بعناية في الأساطير والفولكلور والحياة اليومية.وأتاحت نتائج هذه الدراسات تأكيد القيمة العالمية للنصب التذكاري في أعلى الكهوف الأكثر أهمية - العشرة الأوائل منها - مع صور العصر الحجري القديم الجدارية في أوراسيا. لقد كانت دراسة آثار النشاط البشري في الحرم تحت الأرض، واكتشاف حجمها، وحالتها الاستثنائية من الحفظ، والتحليل العميق للعلاقة مع اللوحات الجدارية، وأكثر من ذلك بكثير، هي التي سمحت لنا بالبدء في الإجابة على أسئلة حول شكل الإنسانية في أواخر العصر الحجري القديم.إن اكتشاف أصباغ الألوان الجديدة واستخداماتها المتنوعة في كهف كابوفا، يمثل مرحلة جديدة في فهم وجود وتطور ثقافة عالية حقًا (بالمعنى الحديث) في العصر الحجري القديم، ولكن ليس هذا فحسب.وبناء على نتائج الأبحاث الجديدة، أصبح من الممكن الآن البحث عن إجابات للعديد من الأسئلة الملحة في عصرنا، بما في ذلك الطبقية الاجتماعية وعدم المساواة، ودراستها بشكل أعمق في عصر بداية الاقتصاد الإنتاجي (العصر الحجري الحديث) مما تم القيام به حتى الآن.مصر.. العثور على تابوت فخم ومومياوات أطفال داخل مقبرة بنقوش هيروغليفية مذهلة.. صور

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, علوم