إدراج رسومات غابرة في كهف روسي على قائمة التراث العالمي لـ"اليونسكو"
© Photo / ويكيبيديارسومات قديمة في كهف شولجان - تاش الروسي
© Photo / ويكيبيديا
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قررت لجنة التراث العالمي، التي عقدت في باريس برئاسة بلغاريا، في دورتها السابعة والأربعين، إدراج الموقع الثقافي الروسي "اللوحات الصخرية في كهف شولغان-تاش" في كابوفا، على قائمة التراث العالمي لليونسكو.
وأدى التاريخ الطويل من التعاون بين جامعة موسكو ومحمية شولغان-تاش الطبيعية الحكومية للمحيط الحيوي، إلى إدراج كهف كابوفا في قائمة مواقع التراث العالمي، حسبما ما ذكرته بوابة "ساينتيفيك روشا" (ناؤتشنايا روسيا).
وفي عام 1959، وفي تجويف ضخم تحت الأرض، معروف في العلوم الروسية منذ القرن الثامن عشر، اكتشف ألكسندر ريومين، خريج قسم الأحياء في جامعة موسكو الحكومية، وضابط المخابرات المخضرم في الحرب الوطنية العظمى، رسومات من العصر الجليدي على جدران كهف كابوفا.
ولأول مرة خارج فرنسا وإسبانيا، عُثر على نماذج من روائع فنية من الثقافة الرفيعة للعصر الحجري القديم الأعلى، والتي يعود تاريخها الآن إلى حوالي 15-19 ألف عام، حسبما قاله فلاديسلاف غيتينيف، الأستاذ المشارك في قسم الآثار بكلية التاريخ في جامعة موسكو الحكومية.
© Photo / ويكيبيديارسومات قديمة في كهف شولجان - تاش الروسي
رسومات قديمة في كهف شولجان - تاش الروسي
© Photo / ويكيبيديا
وتم تأكيد الاكتشاف وكشف حجمه الحقيقي من قبل خريج جامعة موسكو الحكومية، وموظف متحف الأنثروبولوجيا في فترة ما قبل الحرب، والذي قام بالتدريس في قسم الآثار بعد عودته إلى موسكو، أوتو بادر.
وبفضل أنشطة رحلته الاستكشافية، التي شارك فيها أيضًا العديد من طلاب الآثار بجامعة موسكو الحكومية، تم اكتشاف المجموعة التصويرية لكهف كابوفا ودراستها، والتي أصبحت أحد الأساسين للاعتراف بها كموقع للتراث الثقافي العالمي.
وفي التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، توقفت الأبحاث الأثرية في الموقع فعليا، ووقع العبء الثقيل المتمثل في الحفاظ على التحفة التاريخية، على عاتق المحمية.
ويلعب سكان منطقة بورزيانسكي في جمهورية بشكيريا دورا كبيرا، وأحيانًا غير مرئي، ولكنه مهم جدًا في الحفاظ على اللوحات الجدارية في كهف كابوفا، حيث يعتبر التجويف تحت الأرض - شولغان-تاش - بالنسبة لهم مركزا مهما، ومميزا للمناظر الطبيعية الثقافية والطبيعية، والذي تم الحفاظ عليه بعناية في الأساطير والفولكلور والحياة اليومية.
© Photo / ويكيبيديامدخل كهف شولجان - تاش الروسي
مدخل كهف شولجان - تاش الروسي
© Photo / ويكيبيديا
وبناء على اقتراح فياتشيسلاف شيلينسكي، الذي تم التعبير عنه في المؤتمر الأثري لعموم روسيا في عام 2008، تم استئناف الدراسة العلمية لكهف كابوفا في نفس العام من قبل بعثة الآثار في جنوب الأورال التابعة لجامعة موسكو الحكومية، تحت قيادة فلاديسلاف غيتينيف، الأستاذ المشارك في قسم الآثار بكلية التاريخ في جامعة موسكو الحكومية.
وأتاحت نتائج هذه الدراسات تأكيد القيمة العالمية للنصب التذكاري في أعلى الكهوف الأكثر أهمية - العشرة الأوائل منها - مع صور العصر الحجري القديم الجدارية في أوراسيا. لقد كانت دراسة آثار النشاط البشري في الحرم تحت الأرض، واكتشاف حجمها، وحالتها الاستثنائية من الحفظ، والتحليل العميق للعلاقة مع اللوحات الجدارية، وأكثر من ذلك بكثير، هي التي سمحت لنا بالبدء في الإجابة على أسئلة حول شكل الإنسانية في أواخر العصر الحجري القديم.
إن اكتشاف أصباغ الألوان الجديدة واستخداماتها المتنوعة في كهف كابوفا، يمثل مرحلة جديدة في فهم وجود وتطور ثقافة عالية حقًا (بالمعنى الحديث) في العصر الحجري القديم، ولكن ليس هذا فحسب.
ويتضمن ذلك آفاقًا جديدة لتطوير دراسات اللغة كظاهرة إنسانية عالمية، ومناقشة سمات تشكل وتطور وانتشار المجتمعات المعقدة والمتطورة للغاية في أزمنة بعيدة للغاية.
وبناء على نتائج الأبحاث الجديدة، أصبح من الممكن الآن البحث عن إجابات للعديد من الأسئلة الملحة في عصرنا، بما في ذلك الطبقية الاجتماعية وعدم المساواة، ودراستها بشكل أعمق في عصر بداية الاقتصاد الإنتاجي (العصر الحجري الحديث) مما تم القيام به حتى الآن.