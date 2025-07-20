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https://sarabic.ae/20250720/علماء-الفلك-يرصدون-لحظة-نادرة-لميلاد-كوكب-خارج-نظامنا-الشمسي-فيديو-1102834118.html
علماء الفلك يرصدون لحظة نادرة لميلاد كوكب خارج نظامنا الشمسي... فيديو
علماء الفلك يرصدون لحظة نادرة لميلاد كوكب خارج نظامنا الشمسي... فيديو
سبوتنيك عربي
تمكن فريق دولي من الباحثين، في إنجاز علمي غير مسبوق، من رصد لحظة ولادة كوكب حول نجم يقع خارج نطاق النظام الشمسي، وذلك للمرة الأولى في التاريخ. 20.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-20T06:53+0000
2025-07-20T06:53+0000
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ورصد العلماء بدايات تشكل كوكب حول نجم يُعرف باسم "HOPS-315"، يقع على بعد نحو 1300 سنة ضوئية من الأرض، في لمحة نادرة عن المراحل الأولى لنشوء الكواكب حول النجوم.وأجريت المراقبة باستخدام تلسكوب "ألما" وتلسكوب "جيمس ويب" الفضائي التابع لوكالة "ناسا"، حيث تم تصوير مراحل تشكل نظام كوكبي جديد حول النجم الصغير، وفقا لموقع "Live Science".ويُصنف "HOPS-315" على أنه "نجم أولي" محاط بقرص كوكبي أولي، وهي سحب دوّارة من الغاز والغبار تعد بيئة خصبة لتكوّن الكواكب.واكتشف الفريق وجود أول أكسيد السيليكون ومعادن بلورية صلبة في القرص المحيط بالنجم، ما يدل على بدء تكثف المادة من الحالة الغازية إلى جسيمات صلبة، وهي مرحلة أساسية في ولادة الكواكب.ووصف الأستاذ بجامعة ميشيغان والمشارك في الدراسة، إدوين بيرغن، الحدث بأنه غير مسبوق، مشيرا إلى أنه لم يتم رصد مثل هذه العمليات من قبل في أي قرص كوكبي خارج نظامنا الشمسي.
https://sarabic.ae/20250713/علماء-يسعون-لإعادة-كائن-عملاق-جديد-من-الانقراض-إلى-كوكب-الأرض-1102648366.html
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الفضاء, علوم, منوعات, الأخبار
الفضاء, علوم, منوعات, الأخبار

علماء الفلك يرصدون لحظة نادرة لميلاد كوكب خارج نظامنا الشمسي... فيديو

06:53 GMT 20.07.2025
© Photo / Unsplash/ NASA Hubble Space Telescopeالنظام الشمسي
النظام الشمسي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2025
© Photo / Unsplash/ NASA Hubble Space Telescope
تابعنا عبر
تمكن فريق دولي من الباحثين، في إنجاز علمي غير مسبوق، من رصد لحظة ولادة كوكب حول نجم يقع خارج نطاق النظام الشمسي، وذلك للمرة الأولى في التاريخ.
ورصد العلماء بدايات تشكل كوكب حول نجم يُعرف باسم "HOPS-315"، يقع على بعد نحو 1300 سنة ضوئية من الأرض، في لمحة نادرة عن المراحل الأولى لنشوء الكواكب حول النجوم.
وأجريت المراقبة باستخدام تلسكوب "ألما" وتلسكوب "جيمس ويب" الفضائي التابع لوكالة "ناسا"، حيث تم تصوير مراحل تشكل نظام كوكبي جديد حول النجم الصغير، وفقا لموقع "Live Science".
ويُصنف "HOPS-315" على أنه "نجم أولي" محاط بقرص كوكبي أولي، وهي سحب دوّارة من الغاز والغبار تعد بيئة خصبة لتكوّن الكواكب.

وقالت الباحثة الرئيسية من جامعة لايدن الهولندية، ميليسا مكلور، إن "هذه هي أول مرة نتمكن فيها من رصد اللحظة الأولى التي يبدأ فيها تكوّن كوكب حول نجم غير شمسنا".

غابة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2025
مجتمع
علماء يسعون لإعادة كائن عملاق جديد من الانقراض إلى كوكب الأرض
13 يوليو, 10:39 GMT
واكتشف الفريق وجود أول أكسيد السيليكون ومعادن بلورية صلبة في القرص المحيط بالنجم، ما يدل على بدء تكثف المادة من الحالة الغازية إلى جسيمات صلبة، وهي مرحلة أساسية في ولادة الكواكب.
ووصف الأستاذ بجامعة ميشيغان والمشارك في الدراسة، إدوين بيرغن، الحدث بأنه غير مسبوق، مشيرا إلى أنه لم يتم رصد مثل هذه العمليات من قبل في أي قرص كوكبي خارج نظامنا الشمسي.
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