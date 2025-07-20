علماء الفلك يرصدون لحظة نادرة لميلاد كوكب خارج نظامنا الشمسي... فيديو
© Photo / Unsplash/ NASA Hubble Space Telescopeالنظام الشمسي
© Photo / Unsplash/ NASA Hubble Space Telescope
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تمكن فريق دولي من الباحثين، في إنجاز علمي غير مسبوق، من رصد لحظة ولادة كوكب حول نجم يقع خارج نطاق النظام الشمسي، وذلك للمرة الأولى في التاريخ.
ورصد العلماء بدايات تشكل كوكب حول نجم يُعرف باسم "HOPS-315"، يقع على بعد نحو 1300 سنة ضوئية من الأرض، في لمحة نادرة عن المراحل الأولى لنشوء الكواكب حول النجوم.
وأجريت المراقبة باستخدام تلسكوب "ألما" وتلسكوب "جيمس ويب" الفضائي التابع لوكالة "ناسا"، حيث تم تصوير مراحل تشكل نظام كوكبي جديد حول النجم الصغير، وفقا لموقع "Live Science".
🚨⚡️Astrónomos captan por 1.ª vez cómo nace un sistema solar. Se llama HOPS-315 y se sitúa a 1.370 años luz. Su composición química tenía rastros de monóxido de silicio calientes, lo cual vaporizó la roca de su alrededor, que condensó en la clase de minerales que forman planetas. pic.twitter.com/gIMfRmOZqo— El Ojo (@ElOjoEn) July 17, 2025
ويُصنف "HOPS-315" على أنه "نجم أولي" محاط بقرص كوكبي أولي، وهي سحب دوّارة من الغاز والغبار تعد بيئة خصبة لتكوّن الكواكب.
Jets of silicon monoxide were blowing away from the baby star HOPS-315, images provided by the European Southern Observatory showed. pic.twitter.com/v9O7qR3Yy2— China Science (@ChinaScience) July 16, 2025
وقالت الباحثة الرئيسية من جامعة لايدن الهولندية، ميليسا مكلور، إن "هذه هي أول مرة نتمكن فيها من رصد اللحظة الأولى التي يبدأ فيها تكوّن كوكب حول نجم غير شمسنا".
13 يوليو, 10:39 GMT
واكتشف الفريق وجود أول أكسيد السيليكون ومعادن بلورية صلبة في القرص المحيط بالنجم، ما يدل على بدء تكثف المادة من الحالة الغازية إلى جسيمات صلبة، وهي مرحلة أساسية في ولادة الكواكب.
ووصف الأستاذ بجامعة ميشيغان والمشارك في الدراسة، إدوين بيرغن، الحدث بأنه غير مسبوق، مشيرا إلى أنه لم يتم رصد مثل هذه العمليات من قبل في أي قرص كوكبي خارج نظامنا الشمسي.