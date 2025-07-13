https://sarabic.ae/20250713/علماء-يسعون-لإعادة-كائن-عملاق-جديد-من-الانقراض-إلى-كوكب-الأرض-1102648366.html

علماء يسعون لإعادة كائن عملاق جديد من الانقراض إلى كوكب الأرض

علماء يسعون لإعادة كائن عملاق جديد من الانقراض إلى كوكب الأرض

سبوتنيك عربي

تسعى شركة أمريكية لإعادة إحياء طائر "الموا" العملاق، الذي كان يعيش إلى جانب البشر في الجزيرة الجنوبية من نيوزيلندا، ويصل طوله إلى 12 قدما، ووزنه إلى 220... 13.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-13T10:39+0000

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وبذلك ينضم طائر "الموا" إلى مشاريع شركة "كولوسال بيوساينسز"، الخاصة بإحياء حيوانات منقرضة أخرى، مثل الماموث الصوفي وطائر الدودو والنمر التسماني.وتأتي المبادرة الجديدة من خلال تعاون فرع الشركة في نيوزيلندا مع مركز أبحاث "Ngāi Tahu" بجامعة كانتربري، بدعم من المخرج النيوزيلندي الشهير بيتر جاكسون، مخرج أفلام "كينغ كونغ" و"سيد الخواتم"، وفقا لموقع "ساينس".وقال بول سكوفيلد، كبير أمناء التاريخ الطبيعي في متحف "كانتربري"، إن مشروع إعادة إحياء طائر "الموا" يوفر فرصة فريدة لعلماء البيئة لإعادة نوع مفقود، شكّل حجر الأساس للنظام البيئي في نيوزيلندا.يذكر أن طائر "الموا" انقرض قبل نحو 600 عام فقط، ما يجعله أقرب زمنا للانقراض من الماموث الصوفي، أحد المشاريع الأخرى التي تعمل عليها الشركة.وأكد الرئيس التنفيذي للشركة، بن لام، أن الشراكة الجديدة تجسد نموذجا مبتكرا لقيادة محلية تدعم مشروعا علميا عالميا لإحياء أحد أشهر الطيور المنقرضة.

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