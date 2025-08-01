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خبير: نهب التراث الثقافي للشعوب كان من أهداف بريطانيا الاستعمارية
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علق الخبير الأفغاني شهاب الدين سرمند، المختص بالشؤون السياسية والدولية، على قضية نهب البريطانيين للتراث الثقافي الأفغاني. 01.08.2025, سبوتنيك عربي
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وقال سرمند في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "في البداية، كان للاستعمار البريطاني هدفان: أولًا، الهيمنة على الدول الخاضعة لحكمه، وثانيًا، نهب جميع الموارد المعدنية والأعمال الفنية القيّمة والتراث الثقافي".وأضاف سرمند: "لكل دولة مقتنياتها الثقافية والسياسية والوطنية، ومصادرتها تلحق ضررًا بالغًا بتراثها الثقافي والتاريخي".وذكر على سبيل المثال، التماثيل البوذية من المتحف الوطني الأفغاني، وكنز باختر الذهبي، وماسة كوهينور.الجدير بالذكر أن المملكة المتحدة البريطانية تصدّرت في عدد المقتنيات الفنية الثمينة المسروقة من جميع أنحاء العالم، حيث يضم المتحف البريطاني وحده، أقدم متحف وطني عام في العالم، 8 ملايين قطعة أثرية من جميع أنحاء العالم، معظمها جمع خلال الحقبة الاستعمارية، حيث تعد بريطانيا أكبر قوة استعمارية في العالم.مقبرة فرعونية "مزيفة" للنصب على تجار الآثار... صوربين مزادات إلكترونية و"تنقيب داشر"... حمى الثراء السريع تستنزف كنوز سوريا
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار أفغانستان اليوم, بريطانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, تراث, تراث عالمي, التراث, آثار, سرقة آثار, سرقة آثار, استعمار

خبير: نهب التراث الثقافي للشعوب كان من أهداف بريطانيا الاستعمارية

14:56 GMT 01.08.2025
© Photo / جامعة القرم الفيدرالية الروسيةعلماء من جامعة القرم الفيدرالية ومعهد آثار القرم التابع لأكاديمية العلوم الروسية يعثرون على كنز فريد من المجوهرات الذهبية يعود إلى القرنين الخامس والسادس
علماء من جامعة القرم الفيدرالية ومعهد آثار القرم التابع لأكاديمية العلوم الروسية يعثرون على كنز فريد من المجوهرات الذهبية يعود إلى القرنين الخامس والسادس - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
© Photo / جامعة القرم الفيدرالية الروسية
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علق الخبير الأفغاني شهاب الدين سرمند، المختص بالشؤون السياسية والدولية، على قضية نهب البريطانيين للتراث الثقافي الأفغاني.
وقال سرمند في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "في البداية، كان للاستعمار البريطاني هدفان: أولًا، الهيمنة على الدول الخاضعة لحكمه، وثانيًا، نهب جميع الموارد المعدنية والأعمال الفنية القيّمة والتراث الثقافي".
وأضاف سرمند: "لكل دولة مقتنياتها الثقافية والسياسية والوطنية، ومصادرتها تلحق ضررًا بالغًا بتراثها الثقافي والتاريخي".

وأشار الخبير إلى أن المتاحف والتاريخ البريطانيان شاهدان على هذه الجريمة البشعة والسرقة البريطانية.

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وتابع: "أفغانستان أيضًا من بين الدول التي عانت من العدوان، وخاصة من البريطانيين. فقد سرقوا أعمالًا فنية ووثائق من التاريخ الأفغاني بأساليب مختلفة وعرضوها في متحفهم".

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وذكر على سبيل المثال، التماثيل البوذية من المتحف الوطني الأفغاني، وكنز باختر الذهبي، وماسة كوهينور.
الجدير بالذكر أن المملكة المتحدة البريطانية تصدّرت في عدد المقتنيات الفنية الثمينة المسروقة من جميع أنحاء العالم، حيث يضم المتحف البريطاني وحده، أقدم متحف وطني عام في العالم، 8 ملايين قطعة أثرية من جميع أنحاء العالم، معظمها جمع خلال الحقبة الاستعمارية، حيث تعد بريطانيا أكبر قوة استعمارية في العالم.
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