https://sarabic.ae/20241220/العراق-يحذر-من-انفلات-الوضع-في-معسكر-الهول-1096010797.html
العراق يحذر من انفلات الوضع في معسكر "الهول"
العراق يحذر من انفلات الوضع في معسكر "الهول"
سبوتنيك عربي
حذر وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الجمعة، من خطورة هروب عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي من السجون وانفلات الوضع في معسكر "الهول". 20.12.2024, سبوتنيك عربي
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الجمعة، عن بيان لوزارة الخارجية في بلادها، أن فؤاد حسين أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البريطاني، هاميش فالكونر.وأكد وزير الخارجية العراقي أن "تنظيم داعش الإرهابي يُعيد تنظيم صفوفه، حيث استولى على كميات من الأسلحة نتيجة انهيار الجيش السوري وتركه لمخازن أسلحته، مما أتاح له توسيع سيطرته على مناطق إضافية".وشدد فؤاد حسين على خطورة هروب عناصر تنظيم "داعش" (إرهابي محظور في روسيا ودول أخرى) من السجون، ومن انفلات الوضع في معسكر الهول بسوريا، وانعكاس ذلك على الأمن في كلا من سوريا والعراق.وأفاد الوزير العراقي بضرورة بناء العملية السياسية السورية على أساس مشاركة ممثلي جميع المكونات السورية، فضلا عن أهمية تقديم المساعدات الدولية المستدامة للشعب السوري أيضا.ومن جانبه، أعرب هاميش فالكونر عن سعادته بنتائج اجتماعات العقبة التي شاركت فيها بريطانيا، داعيا إلى استمرار هذه الاجتماعات ضمن الإطار نفسه لمتابعة الوضع في سوريا ورصد التطورات هناك.كما حذر فالكونر من احتمالية وقوع تصادم مسلح بين بعض التنظيمات المسلحة وقوات سوريا الديمقراطية، موضحا أن الوضع في سوريا لا يتحمل المزيد من القتال الداخلي.يذكر أنه في 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت المعارضة السورية المسلحة على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنت سيطرتها على البلاد، وانتهاء حكم الرئيس السابق بشار الأسد.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب.
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أخبار سوريا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار
العراق يحذر من انفلات الوضع في معسكر "الهول"
حذر وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الجمعة، من خطورة هروب عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي من السجون وانفلات الوضع في معسكر "الهول".
ونقلت وكالة
الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الجمعة، عن بيان لوزارة الخارجية في بلادها، أن فؤاد حسين أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البريطاني، هاميش فالكونر.
وأكد وزير الخارجية العراقي أن "تنظيم داعش الإرهابي يُعيد تنظيم صفوفه، حيث استولى على كميات من الأسلحة نتيجة انهيار الجيش السوري وتركه لمخازن أسلحته، مما أتاح له توسيع سيطرته على مناطق إضافية".
وشدد فؤاد حسين على خطورة هروب عناصر تنظيم "داعش
" (إرهابي محظور في روسيا ودول أخرى) من السجون، ومن انفلات الوضع في معسكر الهول
بسوريا، وانعكاس ذلك على الأمن في كلا من سوريا والعراق.
وأفاد الوزير العراقي بضرورة بناء العملية السياسية السورية على أساس مشاركة ممثلي جميع المكونات السورية، فضلا عن أهمية تقديم المساعدات الدولية المستدامة للشعب السوري أيضا.
ومن جانبه، أعرب هاميش فالكونر عن سعادته بنتائج اجتماعات العقبة التي شاركت فيها بريطانيا، داعيا إلى استمرار هذه الاجتماعات ضمن الإطار نفسه لمتابعة الوضع في سوريا ورصد التطورات هناك.
كما حذر فالكونر من احتمالية وقوع تصادم مسلح بين بعض التنظيمات المسلحة وقوات سوريا الديمقراطية، موضحا أن الوضع في سوريا لا يتحمل المزيد من القتال الداخلي.
يذكر أنه في 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت المعارضة السورية المسلحة
على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنت سيطرتها على البلاد، وانتهاء حكم الرئيس السابق بشار الأسد.
وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب.