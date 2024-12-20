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أردوغان: المفاوضات مع واشنطن بشأن سوريا في غاية الأهمية
أردوغان: المفاوضات مع واشنطن بشأن سوريا في غاية الأهمية
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن بلاده تعوّل على المفاوضات مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بشأن سوريا، بعد توليه منصبه. 20.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-20T11:30+0000
2024-12-20T11:30+0000
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وقال الرئيس التركي للصحفيين على متن الطائرة لدى عودته من القاهرة: "في رأيي، ستحتل سوريا مكانة قوية جداً في العالم الإسلامي إذا أنشأت هيكلاً مستقراً مع هذا الكيان الجديد. واليوم، لا يمكن تجاهل سوريا، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 30 مليون نسمة. إن المفاوضات التي سنعقدها مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد تولي السيد دونالد ترامب، منصبه هي في غاية الأهمية... أكثر ما يسعدني هو أن العديد من دول العالم الإسلامي والغرب تعمل على تطوير اتصالاتها مع السيد أحمد الشرع، وهذا أيضاً مؤشر على الثقة في الإدارة الجديدة، وآمل أن تظهر سوريا في فترة جديدة، في ضوء مختلف تماما".وأضاف أردوغان: "السيد دونالد ترامب، سياسي براغماتي، فهو يتمتع بالرؤية اللازمة لتغيير السياسات التي تكلف بلاده وحلفائها غالياً، وبعد نقل السلطة، من المحتمل أن نقدم التهاني الأولى ونبدأ في معالجة القضايا المدرجة على جدول الأعمال بإخلاص".وتابع الرئيس التركي أنه "في العملية المقبلة، سيتخذ إخواننا وأخواتنا في سوريا قراراتهم الخاصة بشأن مستقبلهم. سنحاول مساعدتهم فيما ينبغي أن يكون عليه الهيكل الحكومي، وسنساعد الإدارة السورية في كيفية نقل تجربتنا إلى هناك وكيف يمكننا إحياء الدولة. من أهم الخطوات في استعادة الدولة هو وضع الدستور. وفي هذا الصدد، بدأنا بالفعل في التواصل مع ممثلي الإدارة السورية الجديدة، ولا سيما أحمد الشرع، وكما تعلمون، فقد أرسلنا رئيس جهاز المخابرات الوطنية إلى دمشق، وكان وزير خارجيتنا يجري حواراً مع جميع المحاورين بشأن هذه القضية منذ البداية".وقال بوتين، خلال اللقاء السنوي "الخط المباشر" مع المواطنين الروس: "تركيا تقوم بكل ما في وسعها لضمان أمن حدودها الجنوبية وضمان عودة اللاجئين إلى سوريا، وربما إبعاد المجموعات الكردية عن الحدود، هذا كله قد يكون ممكنا ويمكن تنفيذه. مع ذلك، المستفيد الأساسي من التطورات في سوريا هي إسرائيل".
https://sarabic.ae/20241220/إقالة-رئيس-الهلال-الأحمر-السوري-في-أول-قرار-لحكومة-محمد-البشير-1095993409.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي

أردوغان: المفاوضات مع واشنطن بشأن سوريا في غاية الأهمية

11:30 GMT 20.12.2024
© AP Photo / Burhan Ozbiliciالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2024
© AP Photo / Burhan Ozbilici
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن بلاده تعوّل على المفاوضات مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بشأن سوريا، بعد توليه منصبه.
وقال الرئيس التركي للصحفيين على متن الطائرة لدى عودته من القاهرة: "في رأيي، ستحتل سوريا مكانة قوية جداً في العالم الإسلامي إذا أنشأت هيكلاً مستقراً مع هذا الكيان الجديد. واليوم، لا يمكن تجاهل سوريا، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 30 مليون نسمة. إن المفاوضات التي سنعقدها مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد تولي السيد دونالد ترامب، منصبه هي في غاية الأهمية... أكثر ما يسعدني هو أن العديد من دول العالم الإسلامي والغرب تعمل على تطوير اتصالاتها مع السيد أحمد الشرع، وهذا أيضاً مؤشر على الثقة في الإدارة الجديدة، وآمل أن تظهر سوريا في فترة جديدة، في ضوء مختلف تماما".
وأضاف أردوغان: "السيد دونالد ترامب، سياسي براغماتي، فهو يتمتع بالرؤية اللازمة لتغيير السياسات التي تكلف بلاده وحلفائها غالياً، وبعد نقل السلطة، من المحتمل أن نقدم التهاني الأولى ونبدأ في معالجة القضايا المدرجة على جدول الأعمال بإخلاص".
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وتابع الرئيس التركي أنه "في العملية المقبلة، سيتخذ إخواننا وأخواتنا في سوريا قراراتهم الخاصة بشأن مستقبلهم. سنحاول مساعدتهم فيما ينبغي أن يكون عليه الهيكل الحكومي، وسنساعد الإدارة السورية في كيفية نقل تجربتنا إلى هناك وكيف يمكننا إحياء الدولة. من أهم الخطوات في استعادة الدولة هو وضع الدستور. وفي هذا الصدد، بدأنا بالفعل في التواصل مع ممثلي الإدارة السورية الجديدة، ولا سيما أحمد الشرع، وكما تعلمون، فقد أرسلنا رئيس جهاز المخابرات الوطنية إلى دمشق، وكان وزير خارجيتنا يجري حواراً مع جميع المحاورين بشأن هذه القضية منذ البداية".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد كشف يوم أمس الخميس، عن المستفيد الرئيسي من الأحداث الجارية في سوريا بعد رحيل حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال بوتين، خلال اللقاء السنوي "الخط المباشر" مع المواطنين الروس: "تركيا تقوم بكل ما في وسعها لضمان أمن حدودها الجنوبية وضمان عودة اللاجئين إلى سوريا، وربما إبعاد المجموعات الكردية عن الحدود، هذا كله قد يكون ممكنا ويمكن تنفيذه. مع ذلك، المستفيد الأساسي من التطورات في سوريا هي إسرائيل".
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