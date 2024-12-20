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إقالة رئيس الهلال الأحمر السوري في أول قرار لحكومة محمد البشير
إقالة رئيس الهلال الأحمر السوري في أول قرار لحكومة محمد البشير
سبوتنيك عربي
أصدر رئيس الحكومة السورية المؤقتة، محمد البشير، أول قرار رسمي له منذ تسلمه رئاسة مجلس الوزراء. 20.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-20T06:50+0000
2024-12-20T06:50+0000
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وذكرت وكالة الأنباء السورية، أمس الخميس، أن القرار جاء بإقالة خالد حبوباتي من منصبه كرئيس لمنظمة الهلال الأحمر العربي السوري.يأتي هذا القرار في ظل مرحلة انتقالية مليئة بالتحديات، لكنها تحمل في طياتها آمالا كبيرة في استعادة الاستقرار لسوريا.يذكر أنه في 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت المعارضة السورية المسلحة على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنت سيطرتها على البلاد، وسقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025.وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب.
https://sarabic.ae/20241219/بعد-13-عاما-من-الحرب-صندوق-النقد-يتحدث-عن-خطط-إعادة-إعمار-سوريا-1095987892.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار

إقالة رئيس الهلال الأحمر السوري في أول قرار لحكومة محمد البشير

06:50 GMT 20.12.2024
© Sputnikاستلمت 16 سيارة إسعاف يابانية...الهلال الأحمر السوري: جاهزون لإرسال قوافل إلى "الركبان"
استلمت 16 سيارة إسعاف يابانية...الهلال الأحمر السوري: جاهزون لإرسال قوافل إلى الركبان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2024
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تابعنا عبر
أصدر رئيس الحكومة السورية المؤقتة، محمد البشير، أول قرار رسمي له منذ تسلمه رئاسة مجلس الوزراء.
وذكرت وكالة الأنباء السورية، أمس الخميس، أن القرار جاء بإقالة خالد حبوباتي من منصبه كرئيس لمنظمة الهلال الأحمر العربي السوري.
كما قرر البشير تعيين محمد حازم محمد شريف رئيسا جديدا لمنظمة الهلال الأحمر العربي السوري خلفا لحبوباتي.
يأتي هذا القرار في ظل مرحلة انتقالية مليئة بالتحديات، لكنها تحمل في طياتها آمالا كبيرة في استعادة الاستقرار لسوريا.
صندوق النقد الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2024
بعد 13 عاما من الحرب... صندوق النقد يتحدث عن خطط إعادة إعمار سوريا
أمس, 19:10 GMT
يذكر أنه في 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت المعارضة السورية المسلحة على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنت سيطرتها على البلاد، وسقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد.
وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025.
وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب.
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