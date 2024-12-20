https://sarabic.ae/20241220/إقالة-رئيس-الهلال-الأحمر-السوري-في-أول-قرار-لحكومة-محمد-البشير-1095993409.html

إقالة رئيس الهلال الأحمر السوري في أول قرار لحكومة محمد البشير

إقالة رئيس الهلال الأحمر السوري في أول قرار لحكومة محمد البشير

سبوتنيك عربي

أصدر رئيس الحكومة السورية المؤقتة، محمد البشير، أول قرار رسمي له منذ تسلمه رئاسة مجلس الوزراء. 20.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-20T06:50+0000

2024-12-20T06:50+0000

2024-12-20T06:50+0000

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وذكرت وكالة الأنباء السورية، أمس الخميس، أن القرار جاء بإقالة خالد حبوباتي من منصبه كرئيس لمنظمة الهلال الأحمر العربي السوري.يأتي هذا القرار في ظل مرحلة انتقالية مليئة بالتحديات، لكنها تحمل في طياتها آمالا كبيرة في استعادة الاستقرار لسوريا.يذكر أنه في 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت المعارضة السورية المسلحة على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنت سيطرتها على البلاد، وسقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025.وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب.

https://sarabic.ae/20241219/بعد-13-عاما-من-الحرب-صندوق-النقد-يتحدث-عن-خطط-إعادة-إعمار-سوريا-1095987892.html

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