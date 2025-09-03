https://sarabic.ae/20250903/مستشار-الأمن-القومي-العراقي-لن-نسمح-لأي-طرف-بالحديث-معنا-عن-حل-الحشد-الشعبي-1104449061.html
مستشار الأمن القومي العراقي: لن نسمح لأي طرف بالحديث معنا عن حل الحشد الشعبي
مستشار الأمن القومي العراقي: لن نسمح لأي طرف بالحديث معنا عن حل الحشد الشعبي
سبوتنيك عربي
أعلن مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، "تقديم مقترح لتأجيل التصويت على قانون الحشد الشعبي إلى ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة". 03.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-03T05:36+0000
2025-09-03T05:36+0000
2025-09-03T05:36+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1a/1104142341_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ebad4f43ad2fcb1d8eb7ad883a61becc.jpg
وقال الأعرجي، في مقابلة تلفزيونية، إن "القانون قد يكون بحاجة إلى ما وصفه بـ"التسويق داخليا وخارجيا" قبل المضي في التصويت عليه"، مؤكدا أن "الحكومة لن تسمح لأي طرف، سواء كان صديقا أو غير ذلك، بطرح فكرة حل الحشد الشعبي". وأوضح: "طلبنا تأجيل القانون لما بعد الانتخابات، ولا تسألوني عن السبب"، مشددا على أن "الحشد يمثل جزءا أساسيا من المنظومة الأمنية العراقية".يذكر أن قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي يتضمن معاملة أفراد الحشد الشعبي بشكل متساو مع منتسبي القوات المسلحة العراقية من حيث الرواتب والمستحقات. وانطلقت، في كانون الثاني/ يناير 2024، أعمال اللجنة العسكرية العليا المشتركة بين العراق والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، لمراجعة مھمة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة).وجاء في بيان صدر حينها عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي: "سيتولى متخصصون عسكريون إنھاء المهمة العسكریة للتحالف الدولي ضد "داعش"، بعد عقد من بدایة ھذه المھمة، والنجاح الكبیر في تحقيقها، بالشراكة مع القوّات الأمنية والعسكرية العراقية".وكان العراق، قد أعلن في يناير الماضي أيضًا، الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، على صياغة جدول زمني لخفض تدريجي لمستشاري التحالف الدولي في العراق، وإنهاء المهمة العسكرية للتحالف ضد تنظيم "داعش".
https://sarabic.ae/20250826/الحشد-الشعبي-في-العراق-من-جبهات-القتال-إلى-معركة-البرلمان-1104144642.html
العراق
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1a/1104142341_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_7f2a73395f7457d0f1fdce4945fa0c23.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مستشار الأمن القومي العراقي: لن نسمح لأي طرف بالحديث معنا عن حل الحشد الشعبي
أعلن مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، "تقديم مقترح لتأجيل التصويت على قانون الحشد الشعبي إلى ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة".
وقال الأعرجي، في مقابلة تلفزيونية، إن "القانون قد يكون بحاجة إلى ما وصفه بـ"التسويق داخليا وخارجيا" قبل المضي في التصويت عليه"، مؤكدا أن "الحكومة لن تسمح لأي طرف، سواء كان صديقا أو غير ذلك، بطرح فكرة حل الحشد الشعبي".
وأوضح: "طلبنا تأجيل القانون لما بعد الانتخابات، ولا تسألوني عن السبب"، مشددا على أن "الحشد يمثل جزءا أساسيا من المنظومة الأمنية العراقية".
يذكر أن قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي يتضمن معاملة أفراد الحشد الشعبي بشكل متساو مع منتسبي القوات المسلحة العراقية من حيث الرواتب والمستحقات.
وانطلقت، في كانون الثاني/ يناير 2024، أعمال اللجنة العسكرية العليا المشتركة
بين العراق والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، لمراجعة مھمة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة).
وجاء في بيان صدر حينها عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي: "سيتولى متخصصون عسكريون إنھاء المهمة العسكریة للتحالف الدولي ضد "داعش"، بعد عقد من بدایة ھذه المھمة، والنجاح الكبیر في تحقيقها، بالشراكة مع القوّات الأمنية والعسكرية
العراقية".
وكان العراق، قد أعلن في يناير الماضي أيضًا، الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، على صياغة جدول زمني لخفض تدريجي لمستشاري التحالف الدولي في العراق، وإنهاء المهمة العسكرية للتحالف ضد تنظيم "داعش".