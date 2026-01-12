https://sarabic.ae/20260112/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-نوفوبويكوفسكوي-في-مقاطعة-زابوروجيه--الدفاع-الروسية-1109156151.html

القوات الروسية تحرر بلدة نوفوبويكوفسكوي في مقاطعة زابوروجيه- الدفاع الروسية

القوات الروسية تحرر بلدة نوفوبويكوفسكوي في مقاطعة زابوروجيه- الدفاع الروسية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن القوات الروسية قامت بتحرير بلدة نوفوبويكوفسكوي في مقاطعة زابوروجيه، إضافة للتقدم على محاور عدة، وتكبيد القوات... 12.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-12T11:19+0000

2026-01-12T11:19+0000

2026-01-12T12:02+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/10/1086118282_0:146:3121:1902_1920x0_80_0_0_4e385a0c261869cc6812a9d0ebb04283.jpg

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نتيجة للعمليات الحاسمة التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة "دنيبر"، تم تحرير بلدة نوفوبويكوفسكوي في مقاطعة زابوروجيه".وتابع البيان: "حسنت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" مواقعها التكتيكية على طول الجبهة، حيث تمكنت من دحر القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات أندرييفكا وكوندراتوفكا وميروبولي في مقاطعة سومي".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الشمال" نحو 400 جندي، كما تم تدمير 5 مركبات قتالية مدرعة، بالإضافة إلى 3 شاحنات صغيرة ومدفع".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الغرب" نحو 180 عسكريا، وناقلة جند مدرعة من طراز "إم 113"، ومركبتين مدرعتين من طراز "إتش إم دبليو"، و 12 شاحنة بيك آب، ومدفع "غراد"، كما تم تدمير 3 مستودعات للذخيرة.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "المركز" نحو 400 جندي، كما تم تدمير 5 مركبات قتالية مدرعة، بالإضافة إلى 3 شاحنات صغيرة ومدفع.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الشرق" نحو 205 عسكريين، و3 مركبات قتالية مدرعة، و4 مركبات، ومركبة قتالية مزودة بنظام إطلاق صواريخ "غراد".وتابع البيان: "حسنت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" موقعها على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى العسكرية العاملة والمدات الأوكرانية في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الجنوب" نحو 190 عسكريا، و6 مركبات قتالية مدرعة، و14 مركبة، و3 مدافع ودمرت 4 مستودعات للذخيرة والعتاد.وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 5 قنبلة جوية موجّهة، و4 صواريخ من طراز "هيمارس"، أمريكيي الصنع، 52 طائرة مسيّرة أوكرانية.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وحدة صواريخ "أوريشنيك" تنفذ تدريبا قتاليا في بيلاروسيا - الدفاع الروسيةدبابة "تي- 80" روسية تدمر معقلا عسكريا أوكرانيا على محور كراسنوأرميسك- وزارة الدفاع

https://sarabic.ae/20260112/بعملية-خاصة-قائد-روسي-يكشف-تفاصيل-إسقاط-مقاتلة-إف-16-تابعة-للقوات-الأوكرانية-1109145047.html

https://sarabic.ae/20260111/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-بيلوغوريه-التابعة-لمقاطعة-زابوروجيه--وزارة-الدفاع-1109118309.html

https://sarabic.ae/20260111/القوات-الأوكرانية-تسحب-طواقم-الطائرات-دون-طيار-من-مقاطعة-سومي-بسبب-الخسائر-الفادحة-1109111808.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا