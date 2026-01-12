https://sarabic.ae/20260112/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-نوفوبويكوفسكوي-في-مقاطعة-زابوروجيه--الدفاع-الروسية-1109156151.html
القوات الروسية تحرر بلدة نوفوبويكوفسكوي في مقاطعة زابوروجيه- الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن القوات الروسية قامت بتحرير بلدة نوفوبويكوفسكوي في مقاطعة زابوروجيه، إضافة للتقدم على محاور عدة، وتكبيد القوات...
2026-01-12T11:19+0000
2026-01-12T11:19+0000
2026-01-12T12:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/10/1086118282_0:146:3121:1902_1920x0_80_0_0_4e385a0c261869cc6812a9d0ebb04283.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نتيجة للعمليات الحاسمة التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة "دنيبر"، تم تحرير بلدة نوفوبويكوفسكوي في مقاطعة زابوروجيه".وتابع البيان: "حسنت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" مواقعها التكتيكية على طول الجبهة، حيث تمكنت من دحر القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات أندرييفكا وكوندراتوفكا وميروبولي في مقاطعة سومي".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الشمال" نحو 400 جندي، كما تم تدمير 5 مركبات قتالية مدرعة، بالإضافة إلى 3 شاحنات صغيرة ومدفع".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الغرب" نحو 180 عسكريا، وناقلة جند مدرعة من طراز "إم 113"، ومركبتين مدرعتين من طراز "إتش إم دبليو"، و 12 شاحنة بيك آب، ومدفع "غراد"، كما تم تدمير 3 مستودعات للذخيرة.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "المركز" نحو 400 جندي، كما تم تدمير 5 مركبات قتالية مدرعة، بالإضافة إلى 3 شاحنات صغيرة ومدفع.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الشرق" نحو 205 عسكريين، و3 مركبات قتالية مدرعة، و4 مركبات، ومركبة قتالية مزودة بنظام إطلاق صواريخ "غراد".وتابع البيان: "حسنت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" موقعها على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى العسكرية العاملة والمدات الأوكرانية في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الجنوب" نحو 190 عسكريا، و6 مركبات قتالية مدرعة، و14 مركبة، و3 مدافع ودمرت 4 مستودعات للذخيرة والعتاد.وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 5 قنبلة جوية موجّهة، و4 صواريخ من طراز "هيمارس"، أمريكيي الصنع، 52 طائرة مسيّرة أوكرانية.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وحدة صواريخ "أوريشنيك" تنفذ تدريبا قتاليا في بيلاروسيا - الدفاع الروسيةدبابة "تي- 80" روسية تدمر معقلا عسكريا أوكرانيا على محور كراسنوأرميسك- وزارة الدفاع
روسيا, أخبار أوكرانيا
القوات الروسية تحرر بلدة نوفوبويكوفسكوي في مقاطعة زابوروجيه- الدفاع الروسية
11:19 GMT 12.01.2026 (تم التحديث: 12:02 GMT 12.01.2026)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن القوات الروسية قامت بتحرير بلدة نوفوبويكوفسكوي في مقاطعة زابوروجيه، إضافة للتقدم على محاور عدة، وتكبيد القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نتيجة للعمليات الحاسمة التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة "دنيبر"، تم تحرير بلدة نوفوبويكوفسكوي في مقاطعة زابوروجيه".
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "دنيبر" نحو 50 جنديا أوكرانيا، و6 مركبات، ومدفع ميداني.
وتابع البيان: "حسنت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" مواقعها التكتيكية على طول الجبهة، حيث تمكنت من دحر القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات أندرييفكا وكوندراتوفكا وميروبولي في مقاطعة سومي".
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الشمال" نحو 400 جندي، كما تم تدمير 5 مركبات قتالية مدرعة، بالإضافة إلى 3 شاحنات صغيرة ومدفع".
وأوضح البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، تمكنت من تحقيق تقدم ملحوظ في مواقعها على طول الجبهة، وألحقت خسائر في القوى العسكرية العاملة والمعدات الأوكرانية، في مناطق في مقاطعة خاركوف.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الغرب" نحو 180 عسكريا، وناقلة جند مدرعة من طراز "إم 113"، ومركبتين مدرعتين من طراز "إتش إم دبليو"، و 12 شاحنة بيك آب، ومدفع "غراد"، كما تم تدمير 3 مستودعات للذخيرة.
حسنت وحدات من قوات مجموعة "المركز" مواقعها التكتيكية، وألحقت خسائر في القوى العسكرية العاملة والمعدات الأوكرانية، بالقرب من بلدات بيليتسكي وفوديانسكي وهريشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية، وغافريلوفكا ونوفوبيدغورودني في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "المركز" نحو 400 جندي، كما تم تدمير 5 مركبات قتالية مدرعة، بالإضافة إلى 3 شاحنات صغيرة ومدفع.
واصلت وحدات قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم في عمق دفاعات العدو، وألحقت خسائر بشرية بالأفراد والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة دنيبروبيتروفسك ومناطق في مقاطعة زابوروجيه.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية
في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الشرق" نحو 205 عسكريين، و3 مركبات قتالية مدرعة، و4 مركبات، ومركبة قتالية مزودة بنظام إطلاق صواريخ "غراد".
وتابع البيان: "حسنت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" موقعها على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى العسكرية العاملة والمدات الأوكرانية في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الجنوب" نحو 190 عسكريا، و6 مركبات قتالية مدرعة، و14 مركبة، و3 مدافع ودمرت 4 مستودعات للذخيرة والعتاد.
نفذت القوات الجوية الروسية، بما فيها الطائرات العملياتية والتكتيكية وطائرات الهجوم المسيّرة وقوات الصواريخ والمدفعية، هجماتٍ على منشآت البنية التحتية للطاقة والنقل التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، وشمل الاستهداف أيضا مطارات عسكرية، ومنشأة لإنتاج وتخزين الطائرات المسيّرة بعيدة المدى، فضلا عن مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 157 منطقة وألحقت بهذه الأهداف أضرارًا بالغة.
وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 5 قنبلة جوية موجّهة، و4 صواريخ من طراز "هيمارس"، أمريكيي الصنع، 52 طائرة مسيّرة أوكرانية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.