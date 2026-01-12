بعملية خاصة... قائد روسي يكشف تفاصيل إسقاط مقاتلة "إف-16" تابعة للقوات الأوكرانية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
09:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
11:34 GMT
14 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
12:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
13:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
13:46 GMT
14 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:40 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
تأكيد تركي على قرب الاتفاق حول أوكرانيا.. اتفاق بين الجيش وقسد على وقف العمليات في حلب
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
09:16 GMT
13 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
انتهاء أطول انتخابات نيابية في التاريخ السياسي المصري الحديث بإعلان النتائج النهائية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:33 GMT
16 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260112/بعملية-خاصة-قائد-روسي-يكشف-تفاصيل-إسقاط-مقاتلة-إف-16-تابعة-للقوات-الأوكرانية-1109145047.html
بعملية خاصة... قائد روسي يكشف تفاصيل إسقاط مقاتلة "إف-16" تابعة للقوات الأوكرانية
بعملية خاصة... قائد روسي يكشف تفاصيل إسقاط مقاتلة "إف-16" تابعة للقوات الأوكرانية
سبوتنيك عربي
كشف قائد إحدى كتائب منظومات الدفاع الجوي الروسية من طراز "إس-300"، ويُعرف بالنداء العسكري "سيفير"، أن قوات الدفاع الجوي الروسية نجحت في إسقاط مقاتلة أمريكية... 12.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-12T07:54+0000
2026-01-12T07:54+0000
رصد عسكري
إف-16
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/02/1071858376_263:0:2000:977_1920x0_80_0_0_f3679b1eceddd32d3f2d535d9c42f4b9.jpg
وفي تصريحات تلفزيونية، أوضح "سيفير" أن المنظومة المحدثة من "إس-300" دخلت الخدمة القتالية لدى كتيبته مطلع عام 2025، وتمكنت خلال فترة قصيرة من إسقاط عدد كبير من الأهداف الجوية، بينها صواريخ "أتاكامز" و"هيمارس" وقنابل موجهة وطائرات مسيرة، وصولا إلى الهدف الأبرز: المقاتلة "إف-16". وأضاف "سيفير" أن إسقاط المقاتلة الأمريكية الصنع تم باستخدام صاروخين: الأول ألحق أضرارا مباشرة بالطائرة، والثاني وجه الضربة الحاسمة.من جانبه، أكد قائد لواء الدفاع الجوي الروسي العقيد أليكسي جيركوف أن المنظومات الروسية تتفوق تقنيا على أنظمة الناتو، مشيرا إلى أن منظومة باتريوت الأمريكية تعتمد على تكنولوجيا قديمة، بينما صُممت المنظومات الروسية وفق متطلبات الحرب الحديثة وتم اختبارها فعليا في ظروف قتالية.وكان فلاديمير زيلينسكي، قد أعلن عن وصول مقاتلات "إف-16" إلى أوكرانيا، في 4 أغسطس/ آب من عام 2024، وقال في مؤتمر صحفي، إن القوات المسلحة الأوكرانية بدأت في استخدام، مقاتلات من طراز "إف-16". وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه إذا قام الغرب بتزويد نظام كييف بطائرات "إف-16"، فإن هذا الأمر لن يغير الوضع في ساحة المعركة، وستواجه هذه المقاتلات نفس مصير المعدات الغربية الأخرى الموردة إلى كييف، مؤكدا أن روسيا سوف تدمرها.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.جنرال أمريكي: تحديث مقاتلات "إف - 16" لن يحميها من روسياالسفارة الروسية: تسليم طائرات إف-16 إلى كييف إحدى خطوات هولندا لتصعيد الصراع
https://sarabic.ae/20260112/تحييد-مجموعتين-من-القوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-خاركوف--الأمن-الروسي-1109144036.html
https://sarabic.ae/20260107/الجيش-الروسي-يدمر-38-مركز-قيادة-للطائرات-المسيرة-و40-موقعا-أوكرانيا--الدفاع-الروسية-1108978165.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/02/1071858376_639:0:1942:977_1920x0_80_0_0_2ed07a98a8f87e1d89f720d5b1fb47cc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, إف-16
رصد عسكري, إف-16

بعملية خاصة... قائد روسي يكشف تفاصيل إسقاط مقاتلة "إف-16" تابعة للقوات الأوكرانية

07:54 GMT 12.01.2026
© AP Photo / Toby Talbotمقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة "إف - 16"
مقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2026
© AP Photo / Toby Talbot
تابعنا عبر
كشف قائد إحدى كتائب منظومات الدفاع الجوي الروسية من طراز "إس-300"، ويُعرف بالنداء العسكري "سيفير"، أن قوات الدفاع الجوي الروسية نجحت في إسقاط مقاتلة أمريكية الصنع من طراز "إف-16" خلال العمليات العسكرية، بعد عملية رصد وتعقب استمرت لفترة طويلة.
وفي تصريحات تلفزيونية، أوضح "سيفير" أن المنظومة المحدثة من "إس-300" دخلت الخدمة القتالية لدى كتيبته مطلع عام 2025، وتمكنت خلال فترة قصيرة من إسقاط عدد كبير من الأهداف الجوية، بينها صواريخ "أتاكامز" و"هيمارس" وقنابل موجهة وطائرات مسيرة، وصولا إلى الهدف الأبرز: المقاتلة "إف-16".

وقال القائد الروسي: "كنا نترقب ظهورها لفترة طويلة (إف-16). كانوا يروجون لها باعتبارها طائرة لا تُسقط، لكن تبين أنها مثل غيرها… تسقط".

القوات الروسية تدمر مخزنا لراجمات الصواريخ الأوكرانية في سومي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تحييد مجموعتين من القوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف- الأمن الروسي
06:24 GMT
وأضاف "سيفير" أن إسقاط المقاتلة الأمريكية الصنع تم باستخدام صاروخين: الأول ألحق أضرارا مباشرة بالطائرة، والثاني وجه الضربة الحاسمة.
من جانبه، أكد قائد لواء الدفاع الجوي الروسي العقيد أليكسي جيركوف أن المنظومات الروسية تتفوق تقنيا على أنظمة الناتو، مشيرا إلى أن منظومة باتريوت الأمريكية تعتمد على تكنولوجيا قديمة، بينما صُممت المنظومات الروسية وفق متطلبات الحرب الحديثة وتم اختبارها فعليا في ظروف قتالية.
طاقم البندقية ذاتية الدفع غياتسينت-إس التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يدمر 38 مركز قيادة للطائرات المسيرة و40 موقعا أوكرانيا- الدفاع الروسية
7 يناير, 05:14 GMT
وكان فلاديمير زيلينسكي، قد أعلن عن وصول مقاتلات "إف-16" إلى أوكرانيا، في 4 أغسطس/ آب من عام 2024، وقال في مؤتمر صحفي، إن القوات المسلحة الأوكرانية بدأت في استخدام، مقاتلات من طراز "إف-16".
وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه إذا قام الغرب بتزويد نظام كييف بطائرات "إف-16"، فإن هذا الأمر لن يغير الوضع في ساحة المعركة، وستواجه هذه المقاتلات نفس مصير المعدات الغربية الأخرى الموردة إلى كييف، مؤكدا أن روسيا سوف تدمرها.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
جنرال أمريكي: تحديث مقاتلات "إف - 16" لن يحميها من روسيا
السفارة الروسية: تسليم طائرات إف-16 إلى كييف إحدى خطوات هولندا لتصعيد الصراع
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала