بعملية خاصة... قائد روسي يكشف تفاصيل إسقاط مقاتلة "إف-16" تابعة للقوات الأوكرانية

بعملية خاصة... قائد روسي يكشف تفاصيل إسقاط مقاتلة "إف-16" تابعة للقوات الأوكرانية

كشف قائد إحدى كتائب منظومات الدفاع الجوي الروسية من طراز "إس-300"، ويُعرف بالنداء العسكري "سيفير"، أن قوات الدفاع الجوي الروسية نجحت في إسقاط مقاتلة أمريكية... 12.01.2026

رصد عسكري

إف-16

وفي تصريحات تلفزيونية، أوضح "سيفير" أن المنظومة المحدثة من "إس-300" دخلت الخدمة القتالية لدى كتيبته مطلع عام 2025، وتمكنت خلال فترة قصيرة من إسقاط عدد كبير من الأهداف الجوية، بينها صواريخ "أتاكامز" و"هيمارس" وقنابل موجهة وطائرات مسيرة، وصولا إلى الهدف الأبرز: المقاتلة "إف-16". وأضاف "سيفير" أن إسقاط المقاتلة الأمريكية الصنع تم باستخدام صاروخين: الأول ألحق أضرارا مباشرة بالطائرة، والثاني وجه الضربة الحاسمة.من جانبه، أكد قائد لواء الدفاع الجوي الروسي العقيد أليكسي جيركوف أن المنظومات الروسية تتفوق تقنيا على أنظمة الناتو، مشيرا إلى أن منظومة باتريوت الأمريكية تعتمد على تكنولوجيا قديمة، بينما صُممت المنظومات الروسية وفق متطلبات الحرب الحديثة وتم اختبارها فعليا في ظروف قتالية.وكان فلاديمير زيلينسكي، قد أعلن عن وصول مقاتلات "إف-16" إلى أوكرانيا، في 4 أغسطس/ آب من عام 2024، وقال في مؤتمر صحفي، إن القوات المسلحة الأوكرانية بدأت في استخدام، مقاتلات من طراز "إف-16". وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه إذا قام الغرب بتزويد نظام كييف بطائرات "إف-16"، فإن هذا الأمر لن يغير الوضع في ساحة المعركة، وستواجه هذه المقاتلات نفس مصير المعدات الغربية الأخرى الموردة إلى كييف، مؤكدا أن روسيا سوف تدمرها.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.جنرال أمريكي: تحديث مقاتلات "إف - 16" لن يحميها من روسياالسفارة الروسية: تسليم طائرات إف-16 إلى كييف إحدى خطوات هولندا لتصعيد الصراع

