تحييد مجموعتين من القوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف- الأمن الروسي
تحييد مجموعتين من القوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف- الأمن الروسي
سبوتنيك عربي
أفاد جهاز الأمن الروسي، اليوم الإثنين، بأن القوات الروسية قضت على مجموعتين قتاليتين تابعتين للحرس الوطني الأوكراني بالقرب من قرية فيسيلو بمقاطعة خاركوف. 12.01.2026, سبوتنيك عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
وقال جهاز الأمن لوكالة "سبوتنيك": "تم إحباط محاولة مجموعتين قتاليتين من اللواء العملياتي الثالث عشر التابع للحرس الوطني الأوكراني للتقدم بشاحنات صغيرة من بلدة فيسيلوي بضربة نارية مشتركة، وتم تحييد كلتيهما".تتواجد مجموعة قوات "الغرب" الروسية في هذا القطاع من الجبهة. وخلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، تكبد العدو خسائر بلغت 200 جندي، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، و15 مركبة، وأربعة مستودعات ذخيرة.وكما أشار الرئيس فلاديمير بوتين، إلى أن الجيش يعمل على إنشاء منطقة عازلة أمنية في مقاطعتي خاركوف وسومي.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الأخبار
روسيا
