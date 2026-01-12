عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة

انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260112/تحييد-مجموعتين-من-القوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-خاركوف--الأمن-الروسي-1109144036.html
تحييد مجموعتين من القوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف- الأمن الروسي
تحييد مجموعتين من القوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف- الأمن الروسي
سبوتنيك عربي
أفاد جهاز الأمن الروسي، اليوم الإثنين، بأن القوات الروسية قضت على مجموعتين قتاليتين تابعتين للحرس الوطني الأوكراني بالقرب من قرية فيسيلو بمقاطعة خاركوف. 12.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-12T06:24+0000
2026-01-12T06:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/1c/1092157864_92:0:1146:593_1920x0_80_0_0_17dd95372d689e6475813414cec93730.png
وقال جهاز الأمن لوكالة "سبوتنيك": "تم إحباط محاولة مجموعتين قتاليتين من اللواء العملياتي الثالث عشر التابع للحرس الوطني الأوكراني للتقدم بشاحنات صغيرة من بلدة فيسيلوي بضربة نارية مشتركة، وتم تحييد كلتيهما".تتواجد مجموعة قوات "الغرب" الروسية في هذا القطاع من الجبهة. وخلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، تكبد العدو خسائر بلغت 200 جندي، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، و15 مركبة، وأربعة مستودعات ذخيرة.وكما أشار الرئيس فلاديمير بوتين، إلى أن الجيش يعمل على إنشاء منطقة عازلة أمنية في مقاطعتي خاركوف وسومي.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20260108/القوات-الروسية-ترفع-العلم-الروسي-في-بودولي-بمقاطعة-خاركوف-فيديو-1109027095.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/1c/1092157864_224:0:1015:593_1920x0_80_0_0_e2cd07e86afa9e50775e44c47d258031.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

تحييد مجموعتين من القوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف- الأمن الروسي

06:24 GMT 12.01.2026
© Photo / Defense Minister of the Russian Federationالقوات الروسية تدمر مخزنا لراجمات الصواريخ الأوكرانية في سومي
القوات الروسية تدمر مخزنا لراجمات الصواريخ الأوكرانية في سومي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2026
© Photo / Defense Minister of the Russian Federation
تابعنا عبر
أفاد جهاز الأمن الروسي، اليوم الإثنين، بأن القوات الروسية قضت على مجموعتين قتاليتين تابعتين للحرس الوطني الأوكراني بالقرب من قرية فيسيلو بمقاطعة خاركوف.
وقال جهاز الأمن لوكالة "سبوتنيك": "تم إحباط محاولة مجموعتين قتاليتين من اللواء العملياتي الثالث عشر التابع للحرس الوطني الأوكراني للتقدم بشاحنات صغيرة من بلدة فيسيلوي بضربة نارية مشتركة، وتم تحييد كلتيهما".

وأشار الجهاز أن الجنود الروس قضوا أيضاً على مجموعة هجومية تابعة للواء المشاة الآلية المنفصل 58 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية ليمان.

تتواجد مجموعة قوات "الغرب" الروسية في هذا القطاع من الجبهة. وخلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، تكبد العدو خسائر بلغت 200 جندي، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، و15 مركبة، وأربعة مستودعات ذخيرة.
وكما أشار الرئيس فلاديمير بوتين، إلى أن الجيش يعمل على إنشاء منطقة عازلة أمنية في مقاطعتي خاركوف وسومي.
القوات الروسية ترفع العلم الروسي فوق ديميتروف في جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية ترفع العلم الروسي في بودولي بمقاطعة خاركوف... فيديو
8 يناير, 13:19 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
