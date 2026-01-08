القوات الروسية ترفع العلم الروسي في بودولي بمقاطعة خاركوف... فيديو
© Photo / xالقوات الروسية ترفع العلم الروسي فوق ديميتروف في جمهورية دونيتسك الشعبية
© Photo / x
تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، مشاهد من رفع العلم الروسي في مناطق عدة ببلدة بودولي في مقاطعة خاركوف.
وقالت الوزارة في بيان: "تم تحرير بلدة بودولي، في 4 يناير (كانون الثاني) 2026، نتيجة الإجراءات النشطة من قبل وحدات من قوات مجموعة "الغرب".
وتابع البيان: "بفضل العمل المنسق للمجموعات الهجومية وأطقم المدفعية ومشغلي الطائرات المسيرة، تم تدمير المواقع المحصّنة والهياكل الدفاعية وقوة نيران العدو. وأدى الدعم الجوي والضربات الدقيقة على الأهداف المحددة إلى إضعاف الدفاع عن التشكيلات الأوكرانية بشكل كبير".
وأشار البيان إلى أن وحدات الجيش الروسي قامت بعمليات تمشيط المباني والمنشآت، التي استخدمتها القوات المسلحة الأوكرانية، كملاجئ ونقاط تمركز، وذلك بدعم من وحدات الطائرات المسيّرة التابعة للمجموعة.
📹 القوات الروسية ترفع العلم الروسي في بودولي— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) January 8, 2026
💥نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد من رفع الجنود الروس العلم الروسي في مناطق عدة في بلدة بودولي في مقاطعة خاركوف.
ويذكر أنه تم تحرير بلدة بودولي، في 4 يناير 2026 نتيجة الإجراءات النشطة من قبل وحدات من مجموعة قوات "الغرب". pic.twitter.com/z0wFvML5Ej
وأشارن الدفاع الروسية إلى أنه "بعد قمع دفاعات العدو، أجرى الجيش الروسي عملية مسح للأراضي وأقام سيطرة كاملة على البلدة، وخسرت القوات الأوكرانية كبيرا من أفرادها ومعداتها".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.