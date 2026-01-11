https://sarabic.ae/20260111/القوات-الأوكرانية-تسحب-طواقم-الطائرات-دون-طيار-من-مقاطعة-سومي-بسبب-الخسائر-الفادحة-1109111808.html

القوات الأوكرانية تسحب طواقم الطائرات دون طيار من مقاطعة سومي بسبب الخسائر الفادحة

القوات الأوكرانية تسحب طواقم الطائرات دون طيار من مقاطعة سومي بسبب الخسائر الفادحة

أفادت مصارد عسكرية روسية لوكالة "سبوتنيك"، بأن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية تسحب طواقم فوج الطائرات المسيرة 411 من مقاطعة سومي، وذلك بسبب الخسائر الفادحة

وقال المصدر للوكالة: "تسحب قيادة القوات المسلحة الأوكرانية أطقم فوج الأنظمة غير المأهولة 411 من مقاطعة سومي، بعد أن تكبد خسائر جراء القصف المتكرر".وأنشأت القوات الروسية منطقة أمنية عازلة في مقاطعة سومي، بعمق يتراوح بين ثمانية واثني عشر كيلومترًا.ووفقا للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، جاء ذلك نتيجة هجوم المسلحين الأوكرانيين على مقاطعة كورسك، وما تلاه من توسيع لخط المواجهة لمسافة ألفي كيلومتر.وأشار الرئيس إلى أن روسيا لا تهدف إلى السيطرة على سومي، لكنه لم يستبعد هذا الاحتمال، إذ إن تصرفات الجيش تمليها تطورات الصراع.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تدمر منشآت الصناعة العسكرية الأوكرانية بضربات متناهية الدقة- وزارة الدفاع

