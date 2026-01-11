عربي
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
القوات الأوكرانية تسحب طواقم الطائرات دون طيار من مقاطعة سومي بسبب الخسائر الفادحة
القوات الأوكرانية تسحب طواقم الطائرات دون طيار من مقاطعة سومي بسبب الخسائر الفادحة

04:31 GMT 11.01.2026 (تم التحديث: 05:31 GMT 11.01.2026)
© Photo / Defense Minister of the Russian Federationالقوات الروسية تدمر مدرعات تابعة للقوات الأوكرانية على محور كورسك
القوات الروسية تدمر مدرعات تابعة للقوات الأوكرانية على محور كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2026
© Photo / Defense Minister of the Russian Federation
تابعنا عبر
أفادت مصارد عسكرية روسية لوكالة "سبوتنيك"، بأن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية تسحب طواقم فوج الطائرات المسيرة 411 من مقاطعة سومي، وذلك بسبب الخسائر الفادحة التي تكبدها الفوج، والذي سبق له أن شن هجومًا على مقاطعة كورسك.
وقال المصدر للوكالة: "تسحب قيادة القوات المسلحة الأوكرانية أطقم فوج الأنظمة غير المأهولة 411 من مقاطعة سومي، بعد أن تكبد خسائر جراء القصف المتكرر".

ووفقًا للمصدر نفسه، كان الفوج مُسلحًا بطائرات "فامباير (بابا ياغا)" و"دارتس" الهجومية بدون طيار، والتي استخدمها في هجومه على مقاطعة كورسك.

وأنشأت القوات الروسية منطقة أمنية عازلة في مقاطعة سومي، بعمق يتراوح بين ثمانية واثني عشر كيلومترًا.
ووفقا للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، جاء ذلك نتيجة هجوم المسلحين الأوكرانيين على مقاطعة كورسك، وما تلاه من توسيع لخط المواجهة لمسافة ألفي كيلومتر.
المدفعية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحرر بلدة غرابوفسكويه في مقاطعة سومي- وزارة الدفاع
5 يناير, 09:24 GMT
وأشار الرئيس إلى أن روسيا لا تهدف إلى السيطرة على سومي، لكنه لم يستبعد هذا الاحتمال، إذ إن تصرفات الجيش تمليها تطورات الصراع.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تدمر منشآت الصناعة العسكرية الأوكرانية بضربات متناهية الدقة- وزارة الدفاع
