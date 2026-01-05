عربي
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260105/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-غرابوفسكويه-في-مقاطعة-سومي--وزارة-الدفاع-1108927735.html
الجيش الروسي يحرر بلدة غرابوفسكويه في مقاطعة سومي- وزارة الدفاع
الجيش الروسي يحرر بلدة غرابوفسكويه في مقاطعة سومي- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، تحرير قوات مجموعة "الشمال" التابعة لها، بلدة غرابوفسكويه في مقاطعة سومي، بعد طرد قوات كييف منها، إثر تنفيذ عمليات... 05.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-05T09:24+0000
2026-01-05T09:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/08/1060961736_0:268:3165:2048_1920x0_80_0_0_b97455dd577c14f18ae307a910704ddf.jpg
وأضافت وزارة الدفاع الروسية، في بيان: "دحرت قوات مجموعة "الشمال" القوات القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعتي سومي وخاركوف، مكبدة إياها ما يصل إلى 290 فرداً، ودبابة خلال 24 ساعة".وأضاف البيان: "تمركزت وحدات مجموعة "الغرب" في مواقع وخطوط مهمة، حيث كبدت قوات كييف خسائر بالقرب من بلدات كراسني ليمان، وإيليتشيفكا، وألكساندروفكا، ودروبيشيفو في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكوبيانسك-أوزلوفايا، وبلاغوداتوفكا، وستاروفيروفكا في مقاطعة خاركوف.كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات من مجموعة قوات "المركز"، عززت مواقعها على طول خط المواجهة، وحيدت أكثر من 350 مسلحاً من القوات المسلحة الأوكرانية، و12 مركبة قتالية مدرعة، وست شاحنات صغيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك بعد استهداف قوات كييف في بلدات غريشينو، وتورسكوي، ونوفوليكساندروفسك، ودوبروبولي، وبيليتسكوي، وتوريتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوبافليفكا، ونوفوبيدغورودنوي في منطقة دنيبروبيتروفسك.كما واصلت وحدات مجموعة "الشرق" تقدمها في عمق دفاعات العدو، مُلحقةً خسائر فادحة بالأفراد والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من بلدات تسفيتكوفو، وزاليزنيشنوي، وفوزدفيجيفكا في مقاطعة زابوروجيه، وبراتسكوي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.كما تمكنت وحدات مجموعة "دنيبرو" من دحر تشكيلات تابعة للواء ميكانيكي من القوات المسلحة الأوكرانية ولواء دفاع إقليمي بالقرب من بلدات أوريخوف، وبيلوغوري، ونوفوياكوفليفكا في مقاطعة زابوروجيه، وأنتونيفكا في مقاطعة خيرسون، وتم تحييد ما يصل إلى 45 جنديًا أوكرانيًا، ومركبة قتالية مدرعة، ومدفعي ميدان، و10 سيارات، ومحطة حرب إلكترونية.كما استهدفت طائرات تكتيكية، وطائرات مسيرة هجومية، وقوات صاروخية، ومدفعية تابعة للقوات المسلحة الروسية أضرارًا بمنشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، والبنية التحتية للمطارات العسكرية، ومرافق إنتاج وتجميع الطائرات المسيرة بعيدة المدى، ومركز تدريب مشغلي الطائرات المسيرة، ومواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 148 منطقة.وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي ثلاث قنابل جوية موجهة، وثلاثة صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، و356 طائرة مسيرة."أرغمنت - 3".. نظام روسي محمول لمكافحة أسراب الطائرات المسيرةالجيش الروسي يحرر بلدة بودولي في مقاطعة خاركوف- وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20260105/مستا-إس-تدمر-نقاط-تمركز-للقوات-الأوكرانية-في-خاركوف-فيديو--1108919496.html
https://sarabic.ae/20260105/مصدر-عسكري-لـسبوتنيك-الجيش-الروسي-يطوق-طرق-إمداد-القوات-الأوكرانية-بالقرب-من-دوبروبيليا-1108918146.html
الجيش الروسي يحرر بلدة غرابوفسكويه في مقاطعة سومي- وزارة الدفاع

09:24 GMT 05.01.2026 (تم التحديث: 09:44 GMT 05.01.2026)
المدفعية
المدفعية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2026
© Sputnik . Виктор Антонюк
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، تحرير قوات مجموعة "الشمال" التابعة لها، بلدة غرابوفسكويه في مقاطعة سومي، بعد طرد قوات كييف منها، إثر تنفيذ عمليات مكثفة، إضافة لتحقيق تقدم ملحوظ على جميع جبهات القتال، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وأضافت وزارة الدفاع الروسية، في بيان: "دحرت قوات مجموعة "الشمال" القوات القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعتي سومي وخاركوف، مكبدة إياها ما يصل إلى 290 فرداً، ودبابة خلال 24 ساعة".
وأضاف البيان: "تمركزت وحدات مجموعة "الغرب" في مواقع وخطوط مهمة، حيث كبدت قوات كييف خسائر بالقرب من بلدات كراسني ليمان، وإيليتشيفكا، وألكساندروفكا، ودروبيشيفو في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكوبيانسك-أوزلوفايا، وبلاغوداتوفكا، وستاروفيروفكا في مقاطعة خاركوف.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "خسر العدو أكثر من 180 جندياً، وأربع مركبات قتالية مدرعة، و15 مركبة، وأربعة مستودعات ذخيرة".

مدفعية ذاتية الدفع مستا-إس في اتجاه محور خيرسون. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"مستا-إس" تدمر نقاط تمركز للقوات الأوكرانية في خاركوف... فيديو
07:11 GMT
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات من مجموعة قوات "المركز"، عززت مواقعها على طول خط المواجهة، وحيدت أكثر من 350 مسلحاً من القوات المسلحة الأوكرانية، و12 مركبة قتالية مدرعة، وست شاحنات صغيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك بعد استهداف قوات كييف في بلدات غريشينو، وتورسكوي، ونوفوليكساندروفسك، ودوبروبولي، وبيليتسكوي، وتوريتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوبافليفكا، ونوفوبيدغورودنوي في منطقة دنيبروبيتروفسك.

كما خسر العدو أكثر من 180 جندياً، ودبابة، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وأربعة مدافع، و21 سيارة، في منطقة نفوذ قوات مجموعة "الجنوب".

كما واصلت وحدات مجموعة "الشرق" تقدمها في عمق دفاعات العدو، مُلحقةً خسائر فادحة بالأفراد والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من بلدات تسفيتكوفو، وزاليزنيشنوي، وفوزدفيجيفكا في مقاطعة زابوروجيه، وبراتسكوي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 220 جنديًا، ومركبة قتالية مدرعة، وسيارتين.
مدفع هاوتزر الروسي يستهدف نقاط تابعة لقوات كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2026
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": الجيش الروسي يطوق طرق إمداد قوات كييف في مناطق جديدة بدونيتسك
04:26 GMT
كما تمكنت وحدات مجموعة "دنيبرو" من دحر تشكيلات تابعة للواء ميكانيكي من القوات المسلحة الأوكرانية ولواء دفاع إقليمي بالقرب من بلدات أوريخوف، وبيلوغوري، ونوفوياكوفليفكا في مقاطعة زابوروجيه، وأنتونيفكا في مقاطعة خيرسون، وتم تحييد ما يصل إلى 45 جنديًا أوكرانيًا، ومركبة قتالية مدرعة، ومدفعي ميدان، و10 سيارات، ومحطة حرب إلكترونية.
كما استهدفت طائرات تكتيكية، وطائرات مسيرة هجومية، وقوات صاروخية، ومدفعية تابعة للقوات المسلحة الروسية أضرارًا بمنشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، والبنية التحتية للمطارات العسكرية، ومرافق إنتاج وتجميع الطائرات المسيرة بعيدة المدى، ومركز تدريب مشغلي الطائرات المسيرة، ومواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 148 منطقة.
وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي ثلاث قنابل جوية موجهة، وثلاثة صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، و356 طائرة مسيرة.
"أرغمنت - 3".. نظام روسي محمول لمكافحة أسراب الطائرات المسيرة
الجيش الروسي يحرر بلدة بودولي في مقاطعة خاركوف- وزارة الدفاع
