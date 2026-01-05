https://sarabic.ae/20260105/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-غرابوفسكويه-في-مقاطعة-سومي--وزارة-الدفاع-1108927735.html

الجيش الروسي يحرر بلدة غرابوفسكويه في مقاطعة سومي- وزارة الدفاع

الجيش الروسي يحرر بلدة غرابوفسكويه في مقاطعة سومي- وزارة الدفاع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، تحرير قوات مجموعة "الشمال" التابعة لها، بلدة غرابوفسكويه في مقاطعة سومي، بعد طرد قوات كييف منها، إثر تنفيذ عمليات...

وأضافت وزارة الدفاع الروسية، في بيان: "دحرت قوات مجموعة "الشمال" القوات القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعتي سومي وخاركوف، مكبدة إياها ما يصل إلى 290 فرداً، ودبابة خلال 24 ساعة".وأضاف البيان: "تمركزت وحدات مجموعة "الغرب" في مواقع وخطوط مهمة، حيث كبدت قوات كييف خسائر بالقرب من بلدات كراسني ليمان، وإيليتشيفكا، وألكساندروفكا، ودروبيشيفو في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكوبيانسك-أوزلوفايا، وبلاغوداتوفكا، وستاروفيروفكا في مقاطعة خاركوف.كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات من مجموعة قوات "المركز"، عززت مواقعها على طول خط المواجهة، وحيدت أكثر من 350 مسلحاً من القوات المسلحة الأوكرانية، و12 مركبة قتالية مدرعة، وست شاحنات صغيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك بعد استهداف قوات كييف في بلدات غريشينو، وتورسكوي، ونوفوليكساندروفسك، ودوبروبولي، وبيليتسكوي، وتوريتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوبافليفكا، ونوفوبيدغورودنوي في منطقة دنيبروبيتروفسك.كما واصلت وحدات مجموعة "الشرق" تقدمها في عمق دفاعات العدو، مُلحقةً خسائر فادحة بالأفراد والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من بلدات تسفيتكوفو، وزاليزنيشنوي، وفوزدفيجيفكا في مقاطعة زابوروجيه، وبراتسكوي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.كما تمكنت وحدات مجموعة "دنيبرو" من دحر تشكيلات تابعة للواء ميكانيكي من القوات المسلحة الأوكرانية ولواء دفاع إقليمي بالقرب من بلدات أوريخوف، وبيلوغوري، ونوفوياكوفليفكا في مقاطعة زابوروجيه، وأنتونيفكا في مقاطعة خيرسون، وتم تحييد ما يصل إلى 45 جنديًا أوكرانيًا، ومركبة قتالية مدرعة، ومدفعي ميدان، و10 سيارات، ومحطة حرب إلكترونية.كما استهدفت طائرات تكتيكية، وطائرات مسيرة هجومية، وقوات صاروخية، ومدفعية تابعة للقوات المسلحة الروسية أضرارًا بمنشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، والبنية التحتية للمطارات العسكرية، ومرافق إنتاج وتجميع الطائرات المسيرة بعيدة المدى، ومركز تدريب مشغلي الطائرات المسيرة، ومواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 148 منطقة.وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي ثلاث قنابل جوية موجهة، وثلاثة صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، و356 طائرة مسيرة."أرغمنت - 3".. نظام روسي محمول لمكافحة أسراب الطائرات المسيرةالجيش الروسي يحرر بلدة بودولي في مقاطعة خاركوف- وزارة الدفاع

