"أرغمنت - 3".. نظام روسي محمول لمكافحة أسراب الطائرات المسيرة
"أرغمنت - 3".. نظام روسي محمول لمكافحة أسراب الطائرات المسيرة
حققت روسيا نجاحا كبيرا في تصنيع الطائرات المسيرة بجميع أنواعها بداية من الأحجام الضخمة التي يمكنها تنفيذ مهام قتالية ومهام الاستطلاع والبقاء في الجو لفترات طويلة وصولا إلى الدرونز الصغيرة، التي لا يمكن رصدها بوسائل الرصد التقليدية.
وفي ذات الوقت الذي أصبحت فيه روسيا واحدة من الدول الرائدة في مجال الطائرات المسيرة، فإنها تطور وسائل قتالية وغير قتالية للتصدي لهجمات الطائرات المسيرة المعادية سواء كانت فردية أو حتى في أسراب.وعلى خلاف أنظمة الدفاع الجوي الضخمة، تطور روسيا أنظمة رصد خاصة مثل "أرغمنت - 3" المصممة للتصدي للطائرات المسيرة، ويمكن حملها بواسطة جندي أو تحميلها على مركبة أو أي منصة متحركة بصورة تمنحها المرونة الكافية لمواجهة تكتيكات هجوم الأسراب.وتتميز هذه المنظومة بقدرتها على توفير حماية من أسراب الطائرات المسيرة المعادية في نطاق حماية شامل بزاوية 360 درجة.المواصفات الفنيةهدف نظام "أرغمنت - 3" هو تعطيل الطائرات المسيرة لمنعها من اختراق المناطق المحمية والتصدي لمحاولات التسلل.ويتميز هذا النظام بقدرته على التشويش الشامل على قنوات الاتصال والملاحة في جميع الاتجاهات، مع إمكانية التحكم عن بعد، بما في ذلك توليد إشارات التشويش.ويتيح النظام دمج عدة وحدات في منظومة حرب إلكترونية واحدة، مع إمكانية ضبط قوة إشارة التشويش بنسبة 100 في المئة أو 50 في المئة، إضافة إلى خيار التشغيل عبر بطارية قابلة لإعادة الشحن.ويغطي النظام نطاقات ترددية متعددة لقنوات التحكم، كما يدعم تعطيل أنظمة الملاحة العالمية الأربعة، فيما لا يتجاوز زمن نشره خمس دقائق، ما يجعله مناسبا للاستخدام الميداني في وضع الحركة.
"أرغمنت - 3".. نظام روسي محمول لمكافحة أسراب الطائرات المسيرة

حققت روسيا نجاحا كبيرا في تصنيع الطائرات المسيرة بجميع أنواعها بداية من الأحجام الضخمة التي يمكنها تنفيذ مهام قتالية ومهام الاستطلاع والبقاء في الجو لفترات طويلة وصولا إلى الدرونز الصغيرة، التي لا يمكن رصدها بوسائل الرصد التقليدية.
وفي ذات الوقت الذي أصبحت فيه روسيا واحدة من الدول الرائدة في مجال الطائرات المسيرة، فإنها تطور وسائل قتالية وغير قتالية للتصدي لهجمات الطائرات المسيرة المعادية سواء كانت فردية أو حتى في أسراب.
لانتسيت - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"روستيخ" تطور طائرات مسيرة قادرة على المهاجمة في شكل سرب
27 يناير 2023, 04:38 GMT
وعلى خلاف أنظمة الدفاع الجوي الضخمة، تطور روسيا أنظمة رصد خاصة مثل "أرغمنت - 3" المصممة للتصدي للطائرات المسيرة، ويمكن حملها بواسطة جندي أو تحميلها على مركبة أو أي منصة متحركة بصورة تمنحها المرونة الكافية لمواجهة تكتيكات هجوم الأسراب.
وتتميز هذه المنظومة بقدرتها على توفير حماية من أسراب الطائرات المسيرة المعادية في نطاق حماية شامل بزاوية 360 درجة.

المواصفات الفنية

نطاق البحث: 2 كم
مدى التحكم في الهدف: 1 كم
أنظمة الملاحة: غلوناس / جي بي إس / غاليليو / بيدو
مدة التجهيز في الميدان: 5 دقائق
الوزن: 25 كغ
مهمة النظام
هدف نظام "أرغمنت - 3" هو تعطيل الطائرات المسيرة لمنعها من اختراق المناطق المحمية والتصدي لمحاولات التسلل.
ويتميز هذا النظام بقدرته على التشويش الشامل على قنوات الاتصال والملاحة في جميع الاتجاهات، مع إمكانية التحكم عن بعد، بما في ذلك توليد إشارات التشويش.
مقاتلة سو-57 وطائرة أوخوتنيك المسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2024
البحرية الروسية تتسلم "أخوتنيك".. معلومات الـ"درون" الروسية الخارقة
13 يناير 2024, 15:54 GMT
ويتيح النظام دمج عدة وحدات في منظومة حرب إلكترونية واحدة، مع إمكانية ضبط قوة إشارة التشويش بنسبة 100 في المئة أو 50 في المئة، إضافة إلى خيار التشغيل عبر بطارية قابلة لإعادة الشحن.
ويغطي النظام نطاقات ترددية متعددة لقنوات التحكم، كما يدعم تعطيل أنظمة الملاحة العالمية الأربعة، فيما لا يتجاوز زمن نشره خمس دقائق، ما يجعله مناسبا للاستخدام الميداني في وضع الحركة.
© Sputnikالدرونز العسكرية وكيف تعمل
الدرونز العسكرية وكيف تعمل - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2026
الدرونز العسكرية وكيف تعمل
© Sputnik
