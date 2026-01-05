https://sarabic.ae/20260105/مصدر-عسكري-لـسبوتنيك-الجيش-الروسي-يطوق-طرق-إمداد-القوات-الأوكرانية-بالقرب-من-دوبروبيليا-1108918146.html
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": الجيش الروسي يطوق طرق إمداد قوات كييف في مناطق جديدة بدونيتسك
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": الجيش الروسي يطوق طرق إمداد قوات كييف في مناطق جديدة بدونيتسك
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الأخبار
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": الجيش الروسي يطوق طرق إمداد قوات كييف في مناطق جديدة بدونيتسك
04:26 GMT 05.01.2026 (تم التحديث: 04:28 GMT 05.01.2026)
أفاد ضابط في مقر وحدة تابعة لقوات مشاة البحرية الروسية، تعمل في صفوف قوات "المركز"، اليوم الاثنين، بأن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت القدرة على التحرك بحرية قرب دوبروبيليا، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، التي تشهد قتالاً عنيفاً في دونباس؛ لافتا إلى ان وحدات البحرية الروسية تقوم بتدمير الأهداف الموجودة على مسافات بعيدة.
وأوضح الضابط في حديث لـ"سبوتنيك": "يحاول العدو تنفيذ جميع تحركاته ليلاً، ويحاولون انتهاز اللحظة المناسبة على محورنا".
وأضاف :"(العدو) لا يمكنه التحرك بحرية إلا عن بُعد".
ونوه إلى انه في حالة اكتشاف العدو على الحدود البعيدة، يتم توجيه نيران المدفعية بعيدة المدى نحوه، وتستخدم الطائرات لمنع إيصال الذخيرة والتناوب على خط المواجهة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.