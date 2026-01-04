https://sarabic.ae/20260104/القوات-الروسية-تستهدف-تجمعات-قوات-كييف-على-الضفة-اليمنى-لنهر-دنيبر-1108889987.html
القوات الروسية تستهدف تجمعات قوات كييف على الضفة اليمنى لنهر دنيبر
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن أطقم المدفعية التابعة للجيش التاسع والأربعين المشترك، ضمن مجموعة قوات "دنيبر"، تواصل اشتباكها مع القوات المسلحة الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر.
2026-01-04T04:31+0000
2026-01-04T04:31+0000
2026-01-04T04:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/01/1085632136_212:0:1693:833_1920x0_80_0_0_48ae1282851566a276e4dfecbc69132e.png
وجاء في بيان أصدرته الوزارة: "تُنجز أطقم مدفع هاوتزر غياتسينت-ب بنجاح مهامها الموكلة إليها لتدمير العدو في مقاطعة خيرسون على الضفة اليمنى لنهر دنيبر".وأشارت الوزارة إلى أن حساب الإحداثيات وتحديد الأهداف والاشتباك مع قوات العدو ومعداته لا يستغرق سوى بضع دقائق.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أصدرته يوم أمس السبت، حول سير العمليات القتالية: "في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، تكبّد العدو خسائر بلغت 40 جنديًا أوكرانيًا، و9 مركبات، ومنصة إطلاق صواريخ مضادة للطائرات من طراز "أيريس- تي" ألمانية الصنع، و3 مدافع ومحطة حرب إلكترونية، كما تم تدمير مستودع للمعدات".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/01/1085632136_397:0:1508:833_1920x0_80_0_0_5f75d87cb740ff94e3c02c02a227dc42.png
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن أطقم المدفعية التابعة للجيش التاسع والأربعين المشترك، ضمن مجموعة قوات "دنيبر"، تواصل اشتباكها مع القوات المسلحة الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر.
وجاء في بيان أصدرته الوزارة: "تُنجز أطقم مدفع هاوتزر غياتسينت-ب بنجاح مهامها الموكلة إليها لتدمير العدو في مقاطعة خيرسون على الضفة اليمنى لنهر دنيبر".
وأشارت الوزارة إلى أن حساب الإحداثيات وتحديد الأهداف والاشتباك مع قوات العدو ومعداته لا يستغرق سوى بضع دقائق.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها
أصدرته يوم أمس السبت، حول سير العمليات القتالية: "في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، تكبّد العدو خسائر بلغت 40 جنديًا أوكرانيًا، و9 مركبات، ومنصة إطلاق صواريخ مضادة للطائرات من طراز "أيريس- تي" ألمانية الصنع، و3 مدافع ومحطة حرب إلكترونية، كما تم تدمير مستودع للمعدات".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.