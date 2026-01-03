https://sarabic.ae/20260103/مصدر-لـسبوتنيك-طائرات-أوكرانية-مسيرة-تهاجم-عسكريين-من-نظام-كييف-على-محور-كراسنوأرميسك-1108849858.html
مصدر لـ"سبوتنيك": طائرات أوكرانية مسيرة تهاجم عسكريين من نظام كييف على محور كراسنوأرميسك
مصدر لـ"سبوتنيك": طائرات أوكرانية مسيرة تهاجم عسكريين من نظام كييف على محور كراسنوأرميسك
سبوتنيك عربي
أفاد أحد كبار أفراد طاقم الطائرات المسيرة التابعة للواء الحرس 114 التابع لقوات مجموعة "المركز" الروسية، والذي يحمل رمز النداء "إينوت"، لوكالة "سبوتنيك"، بأن... 03.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-03T05:20+0000
2026-01-03T05:20+0000
2026-01-03T05:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0c/1096707878_0:9:1223:696_1920x0_80_0_0_aa9848fa55930018fd21dd4d096e9b22.jpg
ووفقًا له، تقدمت مجموعة معادية على متن مركبة باتجاه المواقع الروسية وانتشرت في منطقة حرجية، وبعد رصدها، اشتبكت الوحدات الروسية مع المجموعة.وأضاف "إينوت": "رُصدت مجموعة تتقدم باتجاه مواقعنا على متن سيارة، توقفت في منطقة حرجية، فيها نحو 6 رجال، يحملون حقائب ومعدات... خلال المعركة، أسقطتُ عددًا من الطائرات المسيرة".وأردف: "سرعان ما بدأت اثنتان من الطائرات المسيرة بإسقاط القنابل على الوحدة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".وفي مساء يوم 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مركز قيادة المجموعة، حيث تلقى تقارير تضمنت معلومات عن تحرير بلدة كراسنوأرميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفوفشانسك في مقاطعة خاركوف، وهنأ بوتين قوات مجموعة "المركز" بتحرير كرأسنوارميسك.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.دبابة "تي- 80" روسية تدمر معقلا عسكريا أوكرانيا على محور كراسنوأرميسك- وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20260103/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-22-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل---وزارة-الدفاع-1108848631.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0c/1096707878_142:0:1079:703_1920x0_80_0_0_b96a5882434baba7356177c7e983347b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
مصدر لـ"سبوتنيك": طائرات أوكرانية مسيرة تهاجم عسكريين من نظام كييف على محور كراسنوأرميسك
أفاد أحد كبار أفراد طاقم الطائرات المسيرة التابعة للواء الحرس 114 التابع لقوات مجموعة "المركز" الروسية، والذي يحمل رمز النداء "إينوت"، لوكالة "سبوتنيك"، بأن عسكريين من القوات المسلحة الأوكرانية، هاجموا وحداتهم عبر استهدافهم بطائرات مسيرة، وذلك على محور كراسنوأرميسك.
ووفقًا له، تقدمت مجموعة معادية على متن مركبة باتجاه المواقع الروسية وانتشرت في منطقة حرجية، وبعد رصدها، اشتبكت الوحدات الروسية مع المجموعة.
وأضاف "إينوت": "رُصدت مجموعة تتقدم باتجاه مواقعنا على متن سيارة، توقفت في منطقة حرجية، فيها نحو 6 رجال، يحملون حقائب ومعدات... خلال المعركة، أسقطتُ عددًا من الطائرات المسيرة".
وأردف: "سرعان ما بدأت اثنتان من الطائرات المسيرة بإسقاط القنابل على الوحدة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
وفي مساء يوم 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مركز قيادة المجموعة، حيث تلقى تقارير تضمنت معلومات عن تحرير بلدة كراسنوأرميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفوفشانسك في مقاطعة خاركوف، وهنأ بوتين قوات مجموعة "المركز" بتحرير كرأسنوارميسك.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.