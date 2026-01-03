https://sarabic.ae/20260103/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-22-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل---وزارة-الدفاع-1108848631.html

الدفاع الجوي الروسي يسقط 22 مسيرة أوكرانية خلال الليل - وزارة الدفاع

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت 22 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية، فوق أراضي مقاطعات...

وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 22 طائرة مسيرة أوكرانية".وأردفت: "تم تدمير 12 طائرة مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم، و6 طائرات مسيرة فوق أراضي إقليم كراسنودار، وطائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة روستوف، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي جمهورية أديغيا، وطائرة مسيرة واحدة فوق حوض مياه بحر آزوف".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.دبابة "تي- 80" روسية تدمر معقلا عسكريا أوكرانيا على محور كراسنوأرميسك- وزارة الدفاع

