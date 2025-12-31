الدفاع الروسية تنشر لقطات لإسقاط مسيرة أوكرانية حاولت استهداف مقر بوتين

عربي
القوات الروسية تحسن مواقعها في منطقة العملية العسكرية الخاصة وتكبد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
129 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
غارات جوية أمريكية تستهدف معسكرات تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في نيجيريا
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
من يقف وراء ظهور قضية استعادة دولة الجنوب العربي في اليمن؟ يجيب خبراء
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
13:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
17:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبير: وجود قوات الأمم المتحدة في مرتفعات الجولان يثير تساؤلات حول جدوى دورها الفاصل
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترامب يعرب عن غضبه إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين وموسكو تؤكد التزامها بالسلام
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أثار جدلا واسعا.. قراءة نقدية للفيلم المصري "الست"
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترامب يعرب عن غضبه إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين وموسكو تؤكد التزامها بالسلام
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
10:03 GMT
14 د
On air
11:03 GMT
14 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
11:18 GMT
11 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
12:03 GMT
26 د
مساحة حرة
أثار جدلا واسعا.. قراءة نقدية للفيلم المصري "الست"
12:30 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصحة النفسية ليست رفاهية.. كيف تصلح ما أفسدته ٢٠٢٥؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
17:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251231/الدفاع-الروسية-تنشر-لقطات-لإسقاط-مسيرة-أوكرانية-حاولت-استهداف-مقر-بوتين-1108759095.html
الدفاع الروسية تنشر لقطات لإسقاط مسيرة أوكرانية حاولت استهداف مقر بوتين
الدفاع الروسية تنشر لقطات لإسقاط مسيرة أوكرانية حاولت استهداف مقر بوتين
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يوثق بقايا طائرة مسيرة أوكرانية كبيرة الحجم، قالت إنها أُسقطت أثناء توجهها نحو مقر إقامة الرئيس الروسي... 31.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-31T10:06+0000
2025-12-31T10:06+0000
رصد عسكري
موسكو
فلاديمير بوتين
كييف
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1f/1108758940_96:0:1186:613_1920x0_80_0_0_d8d5d96ded29a8818b24d755713ee068.jpg
ووفق بيان الدفاع الروسية، فإن المسيرة كانت تحمل شحنة متفجرة تزن نحو 6 كيلوغرامات، وتم رصدها والتعامل معها من قبل أنظمة الدفاع الجوي قبل وصولها إلى هدفها.وأظهرت اللقطات التي نشرتها الوزارة حطام الطائرة المسيرة بعد إسقاطها، حيث بدت سوداء اللون وكبيرة الحجم، في موقع الاعتراض.أكدت وزارة الدفاع الروسية، أنه في الفترة من 28 ديسمبر إلى 29 ديسمبر لعام 2025، حاول نظام كييف شن هجوما إرهابيا باستخدام مكثف للطائرات دون طيار بعيدة المدى على مقر إقامة الرئيس الروسي في نوفغورود، مشيرا إلى أن الطائرات أقلعت من مقاطعتي سومي وتشيرنيغوف.وأضافت الوزارة في بيان: "حاولت كييف تنفيذ هذه الضربة من عدة اتجاهات في وقت واحد، تم إسقاط طائرات دون طيار فوق مقاطعات بريانسك وسمولينسك ونوفغورود".وأوضح البيان أنه تم إسقاط 49 مركبة جوية دون طيار فوق أراضي مقاطعة بريانسك، ومسيرة في مقاطعة سمولينسك، و41 فوق مقاطعة نوفغورود، وأكدت الدفاع الروسية أنه تم "استخدام "أنظمة الحرب الإلكترونية لصد ضربة واسعة النطاق على أراضي مقاطعات بريانسك وسمولينسك ونوفغورود".خبير صيني: محاولة استهداف مقر بوتين يبرر لموسكو الرد بشكل أوسع ويعزز موقفها التفاوضيدميترييف: زيلينسكي يحاول بلا جدوى إطالة الصراع الأوكراني
موسكو
كييف
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1f/1108758940_232:0:1049:613_1920x0_80_0_0_c43a9514ca69840632bdeb936afdd63d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, موسكو, فلاديمير بوتين, كييف
رصد عسكري, موسكو, فلاديمير بوتين, كييف

الدفاع الروسية تنشر لقطات لإسقاط مسيرة أوكرانية حاولت استهداف مقر بوتين

10:06 GMT 31.12.2025
© Sputnikإسقاط مسيرة أوكرانية حاولت مهاجمة مقر إقامة بوتين
إسقاط مسيرة أوكرانية حاولت مهاجمة مقر إقامة بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يوثق بقايا طائرة مسيرة أوكرانية كبيرة الحجم، قالت إنها أُسقطت أثناء توجهها نحو مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقاطعة نوفغورود.
ووفق بيان الدفاع الروسية، فإن المسيرة كانت تحمل شحنة متفجرة تزن نحو 6 كيلوغرامات، وتم رصدها والتعامل معها من قبل أنظمة الدفاع الجوي قبل وصولها إلى هدفها.
وأظهرت اللقطات التي نشرتها الوزارة حطام الطائرة المسيرة بعد إسقاطها، حيث بدت سوداء اللون وكبيرة الحجم، في موقع الاعتراض.
أكدت وزارة الدفاع الروسية، أنه في الفترة من 28 ديسمبر إلى 29 ديسمبر لعام 2025، حاول نظام كييف شن هجوما إرهابيا باستخدام مكثف للطائرات دون طيار بعيدة المدى على مقر إقامة الرئيس الروسي في نوفغورود، مشيرا إلى أن الطائرات أقلعت من مقاطعتي سومي وتشيرنيغوف.
وأضافت الوزارة في بيان: "حاولت كييف تنفيذ هذه الضربة من عدة اتجاهات في وقت واحد، تم إسقاط طائرات دون طيار فوق مقاطعات بريانسك وسمولينسك ونوفغورود".
وأوضح البيان أنه تم إسقاط 49 مركبة جوية دون طيار فوق أراضي مقاطعة بريانسك، ومسيرة في مقاطعة سمولينسك، و41 فوق مقاطعة نوفغورود، وأكدت الدفاع الروسية أنه تم "استخدام "أنظمة الحرب الإلكترونية لصد ضربة واسعة النطاق على أراضي مقاطعات بريانسك وسمولينسك ونوفغورود".
خبير صيني: محاولة استهداف مقر بوتين يبرر لموسكو الرد بشكل أوسع ويعزز موقفها التفاوضي
دميترييف: زيلينسكي يحاول بلا جدوى إطالة الصراع الأوكراني
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала