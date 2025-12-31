https://sarabic.ae/20251231/خبير-صيني-محاولة-استهداف-مقر-بوتين-يبرر-لموسكو-الرد-بشكل-أوسع-ويعزز-موقفها-التفاوضي---1108755783.html
اعتبر ليو جون، المدير التنفيذي لمركز الدراسات الروسية في جامعة شرق الصين التربوية، أن الهجوم الأخير الذي شنته القوات الأوكرانية بطائرات مسيرة على مقر إقامة...
اعتبر ليو جون، المدير التنفيذي لمركز الدراسات الروسية في جامعة شرق الصين التربوية، أن الهجوم الأخير الذي شنته القوات الأوكرانية بطائرات مسيرة على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يمنح موسكو مبررات قوية لاعتماد موقف أكثر تشددا في أي مفاوضات مقبلة تتعلق بوقف إطلاق النار وترتيبات الأمن".
وقال ليو جون، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": إن "استهداف مقر إقامة رئيس دولة يشكل تطورا بالغ الخطورة، لما يحمله من دلالات سياسية ونفسية تتجاوز بكثير الأضرار المادية المحدودة التي خلفها الهجوم".
وأوضح الخبير أن الهجوم جاء في توقيت حساس، تزامنا مع محادثات أمريكية-أوكرانية، حيث جرى التوصل إلى تفاهمات أولية بشأن بعض بنود خطة سلام، ما ألقى بظلال سلبية على المسار التفاوضي بأكمله.
وأضاف جون أن موسكو، ورغم إعلانها عدم الانسحاب من المفاوضات، وصفت الهجوم بأنه "إرهاب دولة"، وأكدت نيتها مراجعة موقفها التفاوضي حيال الملف الأوكراني، وهو ما يفتح الباب أمام تشدد روسي أكبر في قضايا رسم خطوط وقف إطلاق النار وضمانات الأمن.
وأشار الخبير إلى أن هذا الهجوم يندرج ضمن نمط متصاعد من الضربات الأوكرانية في عمق الأراضي الروسية، مرجحا أن يدفع ذلك روسيا إلى تعزيز منظوماتها الدفاعية الداخلية، وربما التمهيد لرد واسع النطاق.
وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن هجوم نظام كييف على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، ليلة 28-29 ديسمبر/كانون الأول، يؤكد مجددا الطبيعة الإرهابية للجماعة التي تسيطر على السلطة في كييف بشكل غير شرعي.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعلن، أمس الاثنين، أن أوكرانيا شنت هجوما إرهابيا بطائرات مسيرة على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، في مقاطعة نوفغورود، مشيرا إلى أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت جميع الطائرات المسيرة التي هاجمت مقر الرئاسة.
وقال لافروف للصحفيين: "في ليلة 28-29 ديسمبر/كانون الأول 2025، شن نظام كييف هجوما إرهابيا باستخدام 91 طائرة مسيرة بعيدة المدى على مقر إقامة الرئيس الروسي في مقاطعة نوفغورود".
وفي وقت لاحق، صرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعرب خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن صدمته وغضبه الشديدين، إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر إقامة الرئيس بوتين.
وقال أوشاكوف للصحفيين: "لقد صدم الرئيس الأمريكي بهذا الخبر (بشأن الهجوم على مقر إقامة بوتين)، لقد كان غاضبا للغاية، وقال إنه لا يستطيع حتى أن يتخيل مثل هذه الأعمال المجنونة (من جانب أوكرانيا)".