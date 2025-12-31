https://sarabic.ae/20251231/خبير-صيني-محاولة-استهداف-مقر-بوتين-يبرر-لموسكو-الرد-بشكل-أوسع-ويعزز-موقفها-التفاوضي---1108755783.html

خبير صيني: محاولة استهداف مقر بوتين يبرر لموسكو الرد بشكل أوسع ويعزز موقفها التفاوضي

خبير صيني: محاولة استهداف مقر بوتين يبرر لموسكو الرد بشكل أوسع ويعزز موقفها التفاوضي

سبوتنيك عربي

اعتبر ليو جون، المدير التنفيذي لمركز الدراسات الروسية في جامعة شرق الصين التربوية، أن الهجوم الأخير الذي شنته القوات الأوكرانية بطائرات مسيرة على مقر إقامة... 31.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-31T07:04+0000

2025-12-31T07:04+0000

2025-12-31T07:04+0000

روسيا

فلاديمير بوتين

موسكو

كييف

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0a/10/1050447764_0:47:3079:1779_1920x0_80_0_0_4f936466522860dae25a04f468421c66.jpg

وقال ليو جون، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": إن "استهداف مقر إقامة رئيس دولة يشكل تطورا بالغ الخطورة، لما يحمله من دلالات سياسية ونفسية تتجاوز بكثير الأضرار المادية المحدودة التي خلفها الهجوم". وأوضح الخبير أن الهجوم جاء في توقيت حساس، تزامنا مع محادثات أمريكية-أوكرانية، حيث جرى التوصل إلى تفاهمات أولية بشأن بعض بنود خطة سلام، ما ألقى بظلال سلبية على المسار التفاوضي بأكمله. وأشار الخبير إلى أن هذا الهجوم يندرج ضمن نمط متصاعد من الضربات الأوكرانية في عمق الأراضي الروسية، مرجحا أن يدفع ذلك روسيا إلى تعزيز منظوماتها الدفاعية الداخلية، وربما التمهيد لرد واسع النطاق. وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن هجوم نظام كييف على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ليلة 28-29 ديسمبر/كانون الأول، يؤكد مجددا الطبيعة الإرهابية للجماعة التي تسيطر على السلطة في كييف بشكل غير شرعي. وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعلن، أمس الاثنين، أن أوكرانيا شنت هجوما إرهابيا بطائرات مسيرة على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقاطعة نوفغورود، مشيرا إلى أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت جميع الطائرات المسيرة التي هاجمت مقر الرئاسة.وقال لافروف للصحفيين: "في ليلة 28-29 ديسمبر/كانون الأول 2025، شن نظام كييف هجوما إرهابيا باستخدام 91 طائرة مسيرة بعيدة المدى على مقر إقامة الرئيس الروسي في مقاطعة نوفغورود".وقال أوشاكوف للصحفيين: "لقد صدم الرئيس الأمريكي بهذا الخبر (بشأن الهجوم على مقر إقامة بوتين)، لقد كان غاضبا للغاية، وقال إنه لا يستطيع حتى أن يتخيل مثل هذه الأعمال المجنونة (من جانب أوكرانيا)".الكرملين حول محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين: عسكريونا يعرفون كيف سيكون الرد

https://sarabic.ae/20251230/رئيس-جمهورية-صرب-البوسنة-السابق-محاولة-استهداف-مقر-إقامة-بوتين-عمل-إرهابي-1108735381.html

https://sarabic.ae/20251230/البحرين-تدين-بشدة-محاولة-استهداف-مقر-إقامة-بوتين-1108725265.html

موسكو

كييف

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, فلاديمير بوتين, موسكو, كييف