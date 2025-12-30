https://sarabic.ae/20251230/رئيس-جمهورية-صرب-البوسنة-السابق-محاولة-استهداف-مقر-إقامة-بوتين-عمل-إرهابي-1108735381.html

رئيس جمهورية صرب البوسنة السابق: محاولة استهداف مقر إقامة بوتين عمل إرهابي

وصف رئيس جمهورية صرب البوسنة السابق، ميلوراد دوديك، استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنها عمل إرهابي، مؤكدا أن مكافحة الإرهاب مسؤولية جماعية... 30.12.2025, سبوتنيك عربي

وكتب دوديك في منشور على منصة "إكس": "من الطبيعي أن يدين معظم قادة العالم هذا العمل العبثي".وكتب دوديك: "أعتقد أن الاتفاق بين الرئيس الروسي بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيجلب السلام المنشود".وقال لافروف للصحفيين: "في ليلة 28-29 ديسمبر/كانون الأول 2025، شن نظام كييف هجوما إرهابيا باستخدام 91 طائرة مسيرة بعيدة المدى على مقر إقامة الرئيس الروسي في مقاطعة نوفغورود".وفي وقت لاحق، صرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعرب خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن صدمته وغضبه الشديدين، إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر إقامة الرئيس بوتين.وقال أوشاكوف للصحفيين: "لقد صدم الرئيس الأمريكي بهذا الخبر (بشأن الهجوم على مقر إقامة بوتين)، لقد كان غاضبا للغاية، وقال إنه لا يستطيع حتى أن يتخيل مثل هذه الأعمال المجنونة (من جانب أوكرانيا)".الكرملين حول محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين: عسكريونا يعرفون كيف سيكون الردمودي يعرب عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بوقوع هجوم على مقر إقامة بوتين

