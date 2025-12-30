https://sarabic.ae/20251230/رئيس-جمهورية-صرب-البوسنة-السابق-محاولة-استهداف-مقر-إقامة-بوتين-عمل-إرهابي-1108735381.html
رئيس جمهورية صرب البوسنة السابق: محاولة استهداف مقر إقامة بوتين عمل إرهابي
رئيس جمهورية صرب البوسنة السابق: محاولة استهداف مقر إقامة بوتين عمل إرهابي
سبوتنيك عربي
وصف رئيس جمهورية صرب البوسنة السابق، ميلوراد دوديك، استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنها عمل إرهابي، مؤكدا أن مكافحة الإرهاب مسؤولية جماعية... 30.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-30T17:48+0000
2025-12-30T17:48+0000
2025-12-30T17:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/0f/1065082884_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_47f46884141ddb057702ef14e93c8fe8.jpg
وكتب دوديك في منشور على منصة "إكس": "من الطبيعي أن يدين معظم قادة العالم هذا العمل العبثي".وكتب دوديك: "أعتقد أن الاتفاق بين الرئيس الروسي بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيجلب السلام المنشود".وقال لافروف للصحفيين: "في ليلة 28-29 ديسمبر/كانون الأول 2025، شن نظام كييف هجوما إرهابيا باستخدام 91 طائرة مسيرة بعيدة المدى على مقر إقامة الرئيس الروسي في مقاطعة نوفغورود".وفي وقت لاحق، صرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعرب خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن صدمته وغضبه الشديدين، إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر إقامة الرئيس بوتين.وقال أوشاكوف للصحفيين: "لقد صدم الرئيس الأمريكي بهذا الخبر (بشأن الهجوم على مقر إقامة بوتين)، لقد كان غاضبا للغاية، وقال إنه لا يستطيع حتى أن يتخيل مثل هذه الأعمال المجنونة (من جانب أوكرانيا)".الكرملين حول محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين: عسكريونا يعرفون كيف سيكون الردمودي يعرب عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بوقوع هجوم على مقر إقامة بوتين
https://sarabic.ae/20251230/لافروف-الهجوم-على-مقر-إقامة-بوتين-يؤكد-مجددا-الطبيعة-الإرهابية-لكييف-1108728074.html
https://sarabic.ae/20251230/توكاييف-في-اتصال-مع-بوتين-يدين-الهجوم-الأوكراني-على-مقر-الرئاسة-الروسية---1108726383.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/0f/1065082884_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_a02a9928bf442fd5a095e0c54ab546a7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
رئيس جمهورية صرب البوسنة السابق: محاولة استهداف مقر إقامة بوتين عمل إرهابي
حصري
وصف رئيس جمهورية صرب البوسنة السابق، ميلوراد دوديك، استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنها عمل إرهابي، مؤكدا أن مكافحة الإرهاب مسؤولية جماعية تقع على عاتق المجتمع الدولي بأسره.
وكتب دوديك في منشور على منصة "إكس": "من الطبيعي أن يدين معظم قادة العالم هذا العمل العبثي".
وفي السياق ذاته، قال دوديك إن هذا العمل يؤكد عجز فلاديمير زيلينسكي وعدم رغبته في وقف معاناة شعبه.
وكتب دوديك: "أعتقد أن الاتفاق بين الرئيس الروسي بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيجلب السلام المنشود".
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعلن، أمس الاثنين، أن أوكرانيا شنت هجوما إرهابيا بطائرات مسيرة على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقاطعة نوفغورود، مشيرا إلى أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت جميع الطائرات المسيرة التي هاجمت مقر الرئاسة.
وقال لافروف للصحفيين: "في ليلة 28-29 ديسمبر/كانون الأول 2025، شن نظام كييف هجوما إرهابيا باستخدام 91 طائرة مسيرة بعيدة المدى على مقر إقامة الرئيس الروسي في مقاطعة نوفغورود".
وفي وقت لاحق، صرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعرب خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن صدمته وغضبه الشديدين، إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر إقامة الرئيس بوتين.
وقال أوشاكوف للصحفيين: "لقد صدم الرئيس الأمريكي بهذا الخبر (بشأن الهجوم على مقر إقامة بوتين)، لقد كان غاضبا للغاية، وقال إنه لا يستطيع حتى أن يتخيل مثل هذه الأعمال المجنونة (من جانب أوكرانيا)".