عربي
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
رئيس جمهورية صرب البوسنة السابق: محاولة استهداف مقر إقامة بوتين عمل إرهابي
رئيس جمهورية صرب البوسنة السابق: محاولة استهداف مقر إقامة بوتين عمل إرهابي
وصف رئيس جمهورية صرب البوسنة السابق، ميلوراد دوديك، استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنها عمل إرهابي، مؤكدا أن مكافحة الإرهاب مسؤولية جماعية... 30.12.2025, سبوتنيك عربي
وكتب دوديك في منشور على منصة "إكس": "من الطبيعي أن يدين معظم قادة العالم هذا العمل العبثي".وكتب دوديك: "أعتقد أن الاتفاق بين الرئيس الروسي بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيجلب السلام المنشود".وقال لافروف للصحفيين: "في ليلة 28-29 ديسمبر/كانون الأول 2025، شن نظام كييف هجوما إرهابيا باستخدام 91 طائرة مسيرة بعيدة المدى على مقر إقامة الرئيس الروسي في مقاطعة نوفغورود".وفي وقت لاحق، صرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعرب خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن صدمته وغضبه الشديدين، إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر إقامة الرئيس بوتين.وقال أوشاكوف للصحفيين: "لقد صدم الرئيس الأمريكي بهذا الخبر (بشأن الهجوم على مقر إقامة بوتين)، لقد كان غاضبا للغاية، وقال إنه لا يستطيع حتى أن يتخيل مثل هذه الأعمال المجنونة (من جانب أوكرانيا)".الكرملين حول محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين: عسكريونا يعرفون كيف سيكون الردمودي يعرب عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بوقوع هجوم على مقر إقامة بوتين
الأخبار
حصري
وصف رئيس جمهورية صرب البوسنة السابق، ميلوراد دوديك، استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنها عمل إرهابي، مؤكدا أن مكافحة الإرهاب مسؤولية جماعية تقع على عاتق المجتمع الدولي بأسره.
وكتب دوديك في منشور على منصة "إكس": "من الطبيعي أن يدين معظم قادة العالم هذا العمل العبثي".

وفي السياق ذاته، قال دوديك إن هذا العمل يؤكد عجز فلاديمير زيلينسكي وعدم رغبته في وقف معاناة شعبه.

وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لافروف: الهجوم على مقر إقامة بوتين يؤكد مجددا الطبيعة الإرهابية لكييف
13:20 GMT
وكتب دوديك: "أعتقد أن الاتفاق بين الرئيس الروسي بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيجلب السلام المنشود".
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعلن، أمس الاثنين، أن أوكرانيا شنت هجوما إرهابيا بطائرات مسيرة على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقاطعة نوفغورود، مشيرا إلى أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت جميع الطائرات المسيرة التي هاجمت مقر الرئاسة.
وقال لافروف للصحفيين: "في ليلة 28-29 ديسمبر/كانون الأول 2025، شن نظام كييف هجوما إرهابيا باستخدام 91 طائرة مسيرة بعيدة المدى على مقر إقامة الرئيس الروسي في مقاطعة نوفغورود".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال محادثاته مع الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2025
توكاييف في اتصال مع بوتين يدين الهجوم الأوكراني على مقر الرئاسة الروسية
12:07 GMT
وفي وقت لاحق، صرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعرب خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن صدمته وغضبه الشديدين، إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر إقامة الرئيس بوتين.
وقال أوشاكوف للصحفيين: "لقد صدم الرئيس الأمريكي بهذا الخبر (بشأن الهجوم على مقر إقامة بوتين)، لقد كان غاضبا للغاية، وقال إنه لا يستطيع حتى أن يتخيل مثل هذه الأعمال المجنونة (من جانب أوكرانيا)".
الكرملين حول محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين: عسكريونا يعرفون كيف سيكون الرد
مودي يعرب عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بوقوع هجوم على مقر إقامة بوتين
