لافروف: الهجوم على مقر إقامة بوتين يؤكد مجددا الطبيعة الإرهابية لكييف

لافروف: الهجوم على مقر إقامة بوتين يؤكد مجددا الطبيعة الإرهابية لكييف

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن هجوم نظام كييف على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ليلة 28-29 ديسمبر/كانون الأول، يؤكد مجددا... 30.12.2025, سبوتنيك عربي

وقال لافروف في بيان نشر على موقع الوزارة الإلكتروني: "ما حدث يؤكد مجدداً الطبيعة الإرهابية للجماعة التي تسيطر على السلطة بشكل غير شرعي في كييف. فقد سبق لهم، وبأوامر مباشرة، أن قاموا بتفجير قطارات ركاب، وشن هجمات عديدة على منشآت مدنية، واغتيال صحفيين وسياسيين وشخصيات عامة على الأراضي الروسية".وتابع: "نحن على ثقة بأن الطبيعة العنصرية لنظام كييف وانتهازية داعميه الخارجيين واضحة للعيان أمام أعضاء المجتمع الدولي المحترمين، الذين لا يسعهم إلا أن يدركوا أنه ما لم يتم وضع حد لهذه السياسة الإجرامية برمتها، فلن تنجح المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى تسوية موثوقة وطويلة الأمد للأزمة الأوكرانية".وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعلن، أمس الاثنين، أن أوكرانيا شنت هجوما إرهابيا بطائرات مسيرة على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقاطعة نوفغورود، مشيرا إلى أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت جميع الطائرات المسيرة التي هاجمت مقر الرئاسة.وقال لافروف للصحفيين: "في ليلة 28-29 ديسمبر/كانون الأول 2025، شن نظام كييف هجوما إرهابيا باستخدام 91 طائرة مسيرة بعيدة المدى على مقر إقامة الرئيس الروسي في مقاطعة نوفغورود".وقال أوشاكوف للصحفيين: "لقد صدم الرئيس الأمريكي بهذا الخبر (بشأن الهجوم على مقر إقامة بوتين)، لقد كان غاضبا للغاية، وقال إنه لا يستطيع حتى أن يتخيل مثل هذه الأعمال المجنونة (من جانب أوكرانيا)".الكرملين حول محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين: عسكريونا يعرفون كيف سيكون الردمودي يعرب عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بوقوع هجوم على مقر إقامة بوتين

