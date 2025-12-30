عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
لافروف: الهجوم على مقر إقامة بوتين يؤكد مجددا الطبيعة الإرهابية لكييف
وقال لافروف في بيان نشر على موقع الوزارة الإلكتروني: "ما حدث يؤكد مجدداً الطبيعة الإرهابية للجماعة التي تسيطر على السلطة بشكل غير شرعي في كييف. فقد سبق لهم، وبأوامر مباشرة، أن قاموا بتفجير قطارات ركاب، وشن هجمات عديدة على منشآت مدنية، واغتيال صحفيين وسياسيين وشخصيات عامة على الأراضي الروسية".وتابع: "نحن على ثقة بأن الطبيعة العنصرية لنظام كييف وانتهازية داعميه الخارجيين واضحة للعيان أمام أعضاء المجتمع الدولي المحترمين، الذين لا يسعهم إلا أن يدركوا أنه ما لم يتم وضع حد لهذه السياسة الإجرامية برمتها، فلن تنجح المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى تسوية موثوقة وطويلة الأمد للأزمة الأوكرانية".وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعلن، أمس الاثنين، أن أوكرانيا شنت هجوما إرهابيا بطائرات مسيرة على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقاطعة نوفغورود، مشيرا إلى أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت جميع الطائرات المسيرة التي هاجمت مقر الرئاسة.وقال لافروف للصحفيين: "في ليلة 28-29 ديسمبر/كانون الأول 2025، شن نظام كييف هجوما إرهابيا باستخدام 91 طائرة مسيرة بعيدة المدى على مقر إقامة الرئيس الروسي في مقاطعة نوفغورود".وقال أوشاكوف للصحفيين: "لقد صدم الرئيس الأمريكي بهذا الخبر (بشأن الهجوم على مقر إقامة بوتين)، لقد كان غاضبا للغاية، وقال إنه لا يستطيع حتى أن يتخيل مثل هذه الأعمال المجنونة (من جانب أوكرانيا)".الكرملين حول محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين: عسكريونا يعرفون كيف سيكون الردمودي يعرب عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بوقوع هجوم على مقر إقامة بوتين
13:20 GMT 30.12.2025 (تم التحديث: 13:37 GMT 30.12.2025)
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن هجوم نظام كييف على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ليلة 28-29 ديسمبر/كانون الأول، يؤكد مجددا الطبيعة الإرهابية للجماعة التي تسيطر على السلطة في كييف بشكل غير شرعي.
وقال لافروف في بيان نشر على موقع الوزارة الإلكتروني: "ما حدث يؤكد مجدداً الطبيعة الإرهابية للجماعة التي تسيطر على السلطة بشكل غير شرعي في كييف. فقد سبق لهم، وبأوامر مباشرة، أن قاموا بتفجير قطارات ركاب، وشن هجمات عديدة على منشآت مدنية، واغتيال صحفيين وسياسيين وشخصيات عامة على الأراضي الروسية".

وأشار لافروف إلى أن بلاده "تعرب عن امتنانها لشركائها الأجانب الذين أدانوا هجوم كييف على مقر الرئيس بوتين"، وقال: "تعرب موسكو عن امتنانها الصادق لرد فعل أصدقائنا وشركائنا الأجانب، الذين أدانوا الهجوم الإرهابي الذي نفذه نظام كييف على مقر إقامة الرئيس الروسي في مقاطعة نوفغورود ليلة 28-29 ديسمبر/كانون الأول".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال محادثاته مع الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2025
توكاييف في اتصال مع بوتين يدين الهجوم الأوكراني على مقر الرئاسة الروسية
12:07 GMT
وتابع: "نحن على ثقة بأن الطبيعة العنصرية لنظام كييف وانتهازية داعميه الخارجيين واضحة للعيان أمام أعضاء المجتمع الدولي المحترمين، الذين لا يسعهم إلا أن يدركوا أنه ما لم يتم وضع حد لهذه السياسة الإجرامية برمتها، فلن تنجح المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى تسوية موثوقة وطويلة الأمد للأزمة الأوكرانية".

وأكمل: "الهدف الرئيسي لبروكسل وبرلين وباريس ولندن هو الحفاظ على نظام يحلم بالبقاء والسيطرة على منطقة ما، حيث تحظر اللغة الروسية ووسائل الإعلام الناطقة بها قانونا، في انتهاك صارخ لجميع قواعد القانون الدولي، وحيث تضطهد الأرثوذكسية، وتهدم معالم التاريخ والثقافة الروسية، وتروج الأيديولوجية والممارسات النازية، ويتعرض المعارضون والمنشقون لقمع وحشي. هذا النوع من الكيانات، هو ما يحتاجه كارهو روسيا الأوروبيون لتنفيذ خططهم المعلنة للتحضير لعدوان جديد على بلادنا".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعلن، أمس الاثنين، أن أوكرانيا شنت هجوما إرهابيا بطائرات مسيرة على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقاطعة نوفغورود، مشيرا إلى أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت جميع الطائرات المسيرة التي هاجمت مقر الرئاسة.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع ملك البحرين حمد بن عيسى، في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2025
البحرين تدين بشدة محاولة استهداف مقر إقامة بوتين
11:40 GMT
وقال لافروف للصحفيين: "في ليلة 28-29 ديسمبر/كانون الأول 2025، شن نظام كييف هجوما إرهابيا باستخدام 91 طائرة مسيرة بعيدة المدى على مقر إقامة الرئيس الروسي في مقاطعة نوفغورود".

وفي وقت لاحق، صرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعرب خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن صدمته وغضبه الشديدين، إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر إقامة الرئيس بوتين.

وقال أوشاكوف للصحفيين: "لقد صدم الرئيس الأمريكي بهذا الخبر (بشأن الهجوم على مقر إقامة بوتين)، لقد كان غاضبا للغاية، وقال إنه لا يستطيع حتى أن يتخيل مثل هذه الأعمال المجنونة (من جانب أوكرانيا)".
الكرملين حول محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين: عسكريونا يعرفون كيف سيكون الرد
مودي يعرب عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بوقوع هجوم على مقر إقامة بوتين
