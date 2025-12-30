https://sarabic.ae/20251230/البحرين-تدين-بشدة-محاولة-استهداف-مقر-إقامة-بوتين-1108725265.html
البحرين تدين بشدة محاولة استهداف مقر إقامة بوتين
البحرين تدين بشدة محاولة استهداف مقر إقامة بوتين
أعربت مملكة البحرين، اليوم الثلاثاء، عن إدانتها الشديدة لمحاولة استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدة تضامنها الكامل مع القيادة الروسية ورفضها المطلق لكافة أشكال العنف والإرهاب.
البحرين تدين بشدة محاولة استهداف مقر إقامة بوتين
أعربت مملكة البحرين، اليوم الثلاثاء، عن إدانتها الشديدة لمحاولة استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدة تضامنها الكامل مع القيادة الروسية ورفضها المطلق لكافة أشكال العنف والإرهاب.
وجاء في بيان وزارة الخارجية البحرينية: "تدين مملكة البحرين بشدة لمحاولة استهداف مقر إقامة فخامة رئيس روسيا الاتحادية الصديقة فلاديمير بوتين".
وأكد البيان: "تضامن مملكة البحرين مع فخامة رئيس روسيا الاتحادية وحكومة وشعب روسيا الصديق، مجددة رفض المملكة القاطع لكافة أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتقويض السلم".
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعلن، أمس الاثنين، أن أوكرانيا شنت هجوما إرهابيا بطائرات مسيرة على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، في مقاطعة نوفغورود، مشيرا إلى أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت جميع الطائرات المسيرة التي هاجمت مقر الرئاسة.
وقال لافروف للصحفيين: "في ليلة 28-29 ديسمبر/كانون الأول 2025، شن نظام كييف هجوما إرهابيا باستخدام 91 طائرة مسيرة بعيدة المدى على مقر إقامة الرئيس الروسي في مقاطعة نوفغورود".
وفي وقت لاحق، صرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعرب خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن صدمته وغضبه الشديدين، إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر إقامة الرئيس بوتين.
وقال أوشاكوف للصحفيين: "لقد صدم الرئيس الأمريكي بهذا الخبر (بشأن الهجوم على مقر إقامة بوتين)، لقد كان غاضبا للغاية، وقال إنه لا يستطيع حتى أن يتخيل مثل هذه الأعمال المجنونة (من جانب أوكرانيا)".