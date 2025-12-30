https://sarabic.ae/20251230/توكاييف-في-اتصال-مع-بوتين-يدين-الهجوم-الأوكراني-على-مقر-الرئاسة-الروسية---1108726383.html

توكاييف في اتصال مع بوتين يدين الهجوم الأوكراني على مقر الرئاسة الروسية

توكاييف في اتصال مع بوتين يدين الهجوم الأوكراني على مقر الرئاسة الروسية

سبوتنيك عربي

أدان الرئيس الكازاخستاني قاسم توكاييف، اليوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محاولة استهداف مقر إقامة الرئيس بوتين في مقاطعة... 30.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-30T12:07+0000

2025-12-30T12:07+0000

2025-12-30T12:07+0000

البحرين

العالم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

روسيا

خارجية كازخستان

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0c/1107027983_0:0:3443:1938_1920x0_80_0_0_53aaae418c49b4f29fdc35034a9d1014.jpg

وجاء في بيان الكرملين: "أجرى الرئيس فلاديمير بوتين اتصالا هاتفيا مع رئيس جمهورية كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف".وأضاف البيان: "بعد مناقشة هذا الوضع، تبادل الرئيسان التهاني الحارة بمناسبة العام الجديد، وتطرقا إلى عدد من القضايا الملحة على جدول الأعمال الثنائي، بما في ذلك تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها عقب الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس كازاخستان إلى موسكو في نوفمبر/تشرين الثاني 2025".وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعلن، أمس الاثنين، أن أوكرانيا شنت هجوما إرهابيا بطائرات مسيرة على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقاطعة نوفغورود، مشيرا إلى أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت جميع الطائرات المسيرة التي هاجمت مقر الرئاسة.وفي وقت لاحق، صرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعرب خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن صدمته وغضبه الشديدين، إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر إقامة الرئيس بوتين.وقال أوشاكوف للصحفيين: "لقد صدم الرئيس الأمريكي بهذا الخبر (بشأن الهجوم على مقر إقامة بوتين)، لقد كان غاضبا للغاية، وقال إنه لا يستطيع حتى أن يتخيل مثل هذه الأعمال المجنونة (من جانب أوكرانيا)".الكرملين حول محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين: عسكريونا يعرفون كيف سيكون الردمودي يعرب عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بوقوع هجوم على مقر إقامة بوتين

https://sarabic.ae/20251230/البحرين-تدين-بشدة-محاولة-استهداف-مقر-إقامة-بوتين-1108725265.html

البحرين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

البحرين, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, روسيا, خارجية كازخستان