توكاييف في اتصال مع بوتين يدين الهجوم الأوكراني على مقر الرئاسة الروسية

أدان الرئيس الكازاخستاني قاسم توكاييف، اليوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محاولة استهداف مقر إقامة الرئيس بوتين في مقاطعة نوفغورود.
وجاء في بيان الكرملين: "أجرى الرئيس فلاديمير بوتين اتصالا هاتفيا مع رئيس جمهورية كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف".
وتابع البيان: "خلال الاتصال، أدان رئيس جمهورية كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، بشدة الهجوم الاستفزازي الذي شنته طائرات مسيرة أوكرانية على مقر الرئاسة الروسية في مقاطعة نوفغورود".
وأضاف البيان: "بعد مناقشة هذا الوضع، تبادل الرئيسان التهاني الحارة بمناسبة العام الجديد، وتطرقا إلى عدد من القضايا الملحة على جدول الأعمال الثنائي، بما في ذلك تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها عقب الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس كازاخستان إلى موسكو في نوفمبر/تشرين الثاني 2025".
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعلن، أمس الاثنين، أن أوكرانيا شنت هجوما إرهابيا بطائرات مسيرة على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، في مقاطعة نوفغورود، مشيرا إلى أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت جميع الطائرات المسيرة التي هاجمت مقر الرئاسة.
وقال لافروف للصحفيين: "في ليلة 28-29 ديسمبر/كانون الأول 2025، شن نظام كييف هجوما إرهابيا باستخدام 91 طائرة مسيرة بعيدة المدى على مقر إقامة الرئيس الروسي في مقاطعة نوفغورود".
وفي وقت لاحق، صرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعرب خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن صدمته وغضبه الشديدين، إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر إقامة الرئيس بوتين.
وقال أوشاكوف للصحفيين: "لقد صدم الرئيس الأمريكي بهذا الخبر (بشأن الهجوم على مقر إقامة بوتين)، لقد كان غاضبا للغاية، وقال إنه لا يستطيع حتى أن يتخيل مثل هذه الأعمال المجنونة (من جانب أوكرانيا)".