دميترييف: زيلينسكي يحاول بلا جدوى إطالة الصراع الأوكراني
31.12.2025
كيريل دميترييف
وكتب دميترييف على منصة "إكس": "زيلينسكي يخسر عندما يلجأ إلى الحيل لإطالة الصراع وتأجيل ما هو محتوم – وهذا يكلف أوكرانيا ثمنًا باهظًا للغاية".وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعلن، الاثنين، أن أوكرانيا شنت هجوما إرهابيا بطائرات مسيرة على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقاطعة نوفغورود، مشيرا إلى أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت جميع الطائرات المسيرة التي هاجمت مقر الرئاسة.وأوضح لافروف أن روسيا، على خلفية هذا الهجوم الإرهابي على مقر الرئيس، لا تنوي الانسحاب من العملية التفاوضية مع الولايات المتحدة، ومع ذلك، ستتم مراجعة موقف روسيا التفاوضي.وقال لافروف للصحفيين: "في ليلة 28-29 ديسمبر/كانون الأول 2025، شن نظام كييف هجوما إرهابيا باستخدام 91 طائرة مسيرة بعيدة المدى على مقر إقامة الرئيس الروسي في مقاطعة نوفغورود".وقال أوشاكوف للصحفيين: "لقد صدم الرئيس الأمريكي بهذا الخبر (بشأن الهجوم على مقر إقامة بوتين)، لقد كان غاضبا للغاية، وقال إنه لا يستطيع حتى أن يتخيل مثل هذه الأعمال المجنونة (من جانب أوكرانيا)".
صرح رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، والممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاقتصادي والاستثماري مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، بأن فلاديمير زيلينسكي يلجأ بلا جدوى إلى الحيل لمحاولة إطالة الصراع الأوكراني.
وكتب دميترييف على منصة "إكس": "زيلينسكي يخسر عندما يلجأ إلى الحيل لإطالة الصراع وتأجيل ما هو محتوم – وهذا يكلف أوكرانيا ثمنًا باهظًا للغاية".
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعلن، الاثنين، أن أوكرانيا شنت هجوما إرهابيا بطائرات مسيرة على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، في مقاطعة نوفغورود، مشيرا إلى أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت جميع الطائرات المسيرة التي هاجمت مقر الرئاسة.
وأوضح لافروف أن روسيا، على خلفية هذا الهجوم الإرهابي على مقر الرئيس، لا تنوي الانسحاب من العملية التفاوضية مع الولايات المتحدة، ومع ذلك، ستتم مراجعة موقف روسيا التفاوضي.
وقال لافروف للصحفيين: "في ليلة 28-29 ديسمبر/كانون الأول 2025، شن نظام كييف هجوما إرهابيا باستخدام 91 طائرة مسيرة بعيدة المدى على مقر إقامة الرئيس الروسي في مقاطعة نوفغورود".
وفي وقت لاحق، صرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعرب خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن صدمته وغضبه الشديدين، إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر إقامة الرئيس بوتين.
وقال أوشاكوف للصحفيين: "لقد صدم الرئيس الأمريكي بهذا الخبر (بشأن الهجوم على مقر إقامة بوتين)، لقد كان غاضبا للغاية، وقال إنه لا يستطيع حتى أن يتخيل مثل هذه الأعمال المجنونة (من جانب أوكرانيا)".