"مستا-إس" تدمر نقاط تمركز للقوات الأوكرانية في خاركوف... فيديو

"مستا-إس" تدمر نقاط تمركز للقوات الأوكرانية في خاركوف... فيديو

نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، مشاهد تظهر قيام أطقم مدافع الهاوتزر ذاتية الحركة "مستا-إس" بتدمير نقاط تمركز مؤقتة تابعة لنظام كييف في منطقة كوبيانسك... 05.01.2026, سبوتنيك عربي

وقالت الدفاع الروسية في تعليقها على الفيديو الذي نشرته على قناتها في "تلغرام"، إن "أطقم مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز مستا-إس، تابعة لقوات مجموعة "الغرب"، قد قامت بتدمير نقاط انتشار مؤقتة مموهة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كوبيانسك التابعة لمقاطعة خاركوف".أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأحد، تحرير قوات مجموعة "الغرب" التابعة لها، بلدة بودولي في مقاطعة خاركوف، إضافة لدحر القوات الأوكرانية من عدة محاور، وإلحاق خسائر فادحة بها.وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "تكبد العدو خسائر بلغت 180 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وتسع سيارات، ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز "إم 198" عيار 155 ملم، وثلاثة مستودعات ذخيرة، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة الغرب".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

