الجيش الروسي يحرر بلدة بودولي في مقاطعة خاركوف- وزارة الدفاع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، تحرير قوات مجموعة "الغرب" التابعة لها، بلدة بودولي في مقاطعة خاركوف، إضافة لدحر القوات الأوكرانية من عدة محاور، وإلحاق... 04.01.2026, سبوتنيك عربي

وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "تكبد العدو خسائر بلغت 180 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وتسع سيارات، ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز "إم 198" عيار 155 ملم، وثلاثة مستودعات ذخيرة، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة الغرب".وعززت قوات مجموعة "الشمال" الروسية مواقعها التكتيكية، حيث تمكنت من دحر تشكيلات من لواء ميكانيكي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية قرب بلدتي كوندراتوفكا وبيساريفكا في مقاطعة سومي.وذكرت الوزارة أن وحدات من ثلاثة ألوية ميكانيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء للدفاع الإقليمي تمكنت من دحر وحدات أخرى في اتجاه خاركيف قرب بلدات فوفتشانسكي خوتورا، وزولوتشيف، وجوكوف يار، ورياسن في مقاطعة خاركيف.وأوضحت وزارة الدفاع، أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت أكثر من 180 جندياً، وناقلة جنود مدرعة من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، وسبع مركبات قتالية مدرعة، و14 سيارة، بالإضافة إلى مستودعين للإمدادات ومستودع للوقود.وأردفت الوزارة في بيانها: "احتلت وحدات من مجموعة قوات المركز، خطوطًا ومواقع هامة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات من القوات المسلحة الأوكرانية؛ في مناطق تورسكوي، وغريشينو، ودوبروبيلليا، وغوليفو، وبيليتسكوي، وتوريتسكوي، وأوداتشنوي، وفولنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية؛ ونوفوبافليفكا وديبروفا في منطقة دنيبروبيتروفسك.كما واصلت مجموعة قوات "الشرق" تقدمها في عمق دفاعات العدو، مُلحقةً خسائر فادحة بالأفراد والمعدات التابعة للواءين ميكانيكيين، ولواء هجومي، وثلاثة أفواج هجومية من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي بالقرب من بلدات فيرخنيا تيرسا، وزاليزنيتشني، وتسفيتكوفي، وفوزدفيجيفكا في مقاطعة زابوروجيه.كما تمكنت وحدات مجموعة "دنيبر" من دحر تشكيلات تابعة للواء ميكانيكي أوكراني ولواء دفاع إقليمي بالقرب من بلدات أوريخوف في مقاطعة زابوروجيه، وسادوفوي في مقاطعة خيرسون، ومدينة خيرسون، وتم تحييد ما يصل إلى 35 جنديًا أوكرانيًا، و11 سيارة، ومحطة حرب إلكترونية.ونفذت القوات الجوية الروسية، بما فيها الطائرات التكتيكية وطائرات الهجوم المسيّرة وقوات الصواريخ والمدفعية، غارات على مواقع إنتاج وتجميع الطائرات المسيّرة بعيدة المدى، ومستودعات التخزين، ومخازن الذخيرة، ومواقع الانتشار المؤقت للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 156 منطقة، كما أسقطت منظومات الدفاع الجوي قنبلة موجهة و210 طائرات مسيّرة.القوات الروسية تحرر بلدة بوندارنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاعمصدر لـ"سبوتنيك": طائرات أوكرانية مسيرة تهاجم عسكريين من نظام كييف على محور كراسنوأرميسك

