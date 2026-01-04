https://sarabic.ae/20260104/القوات-الروسية-تسقط-90-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1108890433.html

القوات الروسية تسقط 90 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل- وزارة الدفاع

القوات الروسية تسقط 90 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل- وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت 90 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليلة الماضية . 04.01.2026, سبوتنيك عربي

وقالت الوزارة في بيان إنه " خلال الليلة الماضية، بين الساعة 23:30 بتوقيت موسكو، يوم 3 يناير، كانون الثاني من هذا العام، والساعة 7:00 صباحًا يوم 4 يناير، اعترضت وسائط الدفاع الجوي ودمرت 90 طائرة مسيرة أوكرانية".وأضافت الوزارة في بيانها: "37 فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و22 فوق أراضي مقاطعة كورسك، و11 فوق أراضي مقاطعة كالوغا، و11 أخرى فوق منطقة موسكو، من بينها ثلاث كانت تحلق باتجاه موسكو، وأربع طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة تولا، وطائرتان مسيرة فوق أراضي مقاطعة فورونيج، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي كل من مقاطعات بيلغورود وروستوف وأوريول".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تستهدف تجمعات قوات كييف على الضفة اليمنى لنهر دنيبر

