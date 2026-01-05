https://sarabic.ae/20260105/القوات-الروسية-تسقط-ثلاث-طائرات-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1108918760.html
القوات الروسية تسقط ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة موسكو ومقاطعة ريازان خلال الليل.
وأفادت الوزارة في بيان أنه "خلال الليلة الماضية، من الساعة 23.00 بتوقيت موسكو، يوم 4 يناير/ كانون الثاني، وحتى الساعة 7:00 صباحا يوم 5 يناير، دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية".
وأردفت الوزارة في بيانها: "تم تدمير اثنتين فوق منطقة موسكو، إحداهما كانت تحلق باتجاه موسكو، وطائرة مسيرة أخرى دُمرت فوق أراضي مقاطعة ريازان".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.