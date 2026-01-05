https://sarabic.ae/20260105/القوات-الروسية-تسقط-ثلاث-طائرات-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1108918760.html

القوات الروسية تسقط ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع

القوات الروسية تسقط ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة موسكو ومقاطعة ريازان خلال الليل. 05.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-05T05:04+0000

2026-01-05T05:04+0000

2026-01-05T05:04+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار روسيا اليوم

رصد عسكري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108914589_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_99ebcef8165f9ea0f3916afabeb51fec.jpg

وأفادت الوزارة في بيان أنه "خلال الليلة الماضية، من الساعة 23.00 بتوقيت موسكو، يوم 4 يناير/ كانون الثاني، وحتى الساعة 7:00 صباحا يوم 5 يناير، دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": الجيش الروسي يطوق طرق إمداد قوات كييف في مناطق جديدة بدونيتسك

https://sarabic.ae/20260104/أرغمنت---3-نظام-روسي-محمول-لمكافحة-أسراب-الطائرات-المسيرة-1108903750.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري