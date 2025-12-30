https://sarabic.ae/20251230/وحدة-صواريخ-أوريشنيك-تنفذ-تدريبا-قتاليا-في-بيلاروسيا---الدفاع-الروسية-1108716518.html
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن وحدة مجهزة بمنظومة صواريخ باليستية فرط صوتية من طراز "أوريشنيك" دخلت الخدمة القتالية في بيلاروسيا.
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "دخلت وحدة مجهزة بمنظومة صواريخ أوريشنيك الأرضية المتنقلة في جمهورية بيلاروسيا".وقد خضع متخصصون من الوحدة المجهزة بمنظومة "أوريشنيك" البالستية، لتدريبات إعادة تأهيل باستخدام معدات تدريب حديثة.وجاء في بيان الوزارة: "خضع متخصصون من أطقم الإطلاق والاتصالات والأمن وإمدادات الطاقة، بالإضافة إلى فنيي تشغيل منظومات الصواريخ، قبل تولي مهامهم القتالية، لتدريبات إعادة تأهيل باستخدام معدات تدريب حديثة".بيلاروسيا تكشف عن تطوير مشترك مع روسيا لصواريخ "بولونيز-إم" بمدى أبعد
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن وحدة مجهزة بمنظومة صواريخ باليستية فرط صوتية من طراز "أوريشنيك" دخلت الخدمة القتالية في بيلاروسيا.
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "دخلت وحدة مجهزة بمنظومة صواريخ أوريشنيك الأرضية المتنقلة في جمهورية بيلاروسيا".
وأردفت الوزارة أنه خلال مراسم تسليم واستلام المهام العسكرية، رُفع علم قوات الصواريخ الاستراتيجية.
وقد خضع متخصصون من الوحدة المجهزة بمنظومة "أوريشنيك" البالستية، لتدريبات إعادة تأهيل باستخدام معدات تدريب حديثة.
وجاء في بيان الوزارة: "خضع متخصصون من أطقم الإطلاق والاتصالات والأمن وإمدادات الطاقة، بالإضافة إلى فنيي تشغيل منظومات الصواريخ، قبل تولي مهامهم القتالية، لتدريبات إعادة تأهيل باستخدام معدات تدريب حديثة".