https://sarabic.ae/20251224/بيلاروسيا-تكشف-عن-تطوير-مشترك-مع-روسيا-لصواريخ-بولونيز-إم-بمدى-أبعد-1108517782.html
بيلاروسيا تكشف عن تطوير مشترك مع روسيا لصواريخ "بولونيز-إم" بمدى أبعد
بيلاروسيا تكشف عن تطوير مشترك مع روسيا لصواريخ "بولونيز-إم" بمدى أبعد
سبوتنيك عربي
صرح وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين، اليوم الأربعاء، أن بلاده تطور بشكل مشترك مع روسيا، راجمة صواريخ "بولونيز-إم" البيلاروسية. 24.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-24T11:36+0000
2025-12-24T11:36+0000
2025-12-24T11:36+0000
روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
سلاح روسيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0a/13/1046885437_0:142:2734:1680_1920x0_80_0_0_fadec39fa1eb1a3a0790fbb5d9468c28.jpg
وأفادت وكالة الأنباء البيلاروسية "بيلتا"، بأنه " خلال بحث هذه المسألة، استفسر ألكسندر لوكاشينكو عن آفاق تحديث هذه المنظومة البيلاروسية. ووفقاً لفيكتور خرينين، فإن الحديث يدور أيضاً عن التطوير المشترك مع روسيا الاتحادية لصواريخ ذات مدى أبعد".وتم إبلاغ الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بعمليات الإطلاق لراجمة الصواريخ المحدثة "بولونيز- إم" وآفاق تحديثها.وتتعاون روسيا وبيلاروسيا (دولة الاتحاد)، بشكل كبير في جميع المجالات، بما في ذلك في المجال العسكري.ونقلت وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية عن لوكاشينكو، قوله: "لن نفصح عن التفاصيل. هذا نظام متنقل، ولن يكون متمركزا في مكان واحد. سيقوم بدوريات في مواقع محددة، ومن موقع محدد، سيكون قادرا على شن ضربة إذا لزم الأمر".لوكاشينكو: صواريخ "توماهوك" لن تحل الصراع في أوكرانيا وقد تؤدي فقط إلى حرب نووية
https://sarabic.ae/20251222/لوكاشينكو-يعلن-عدد-أنظمة-صواريخ-أوريشنيك-المزمع-نشرها-في-بيلاروسيا-1108463144.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0a/13/1046885437_153:0:2582:1822_1920x0_80_0_0_2baf87a6e932af5f3afb11fda0571448.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, سلاح روسيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, سلاح روسيا, رصد عسكري
بيلاروسيا تكشف عن تطوير مشترك مع روسيا لصواريخ "بولونيز-إم" بمدى أبعد
صرح وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين، اليوم الأربعاء، أن بلاده تطور بشكل مشترك مع روسيا، راجمة صواريخ "بولونيز-إم" البيلاروسية.
وأفادت وكالة الأنباء البيلاروسية "بيلتا"، بأنه " خلال بحث هذه المسألة، استفسر ألكسندر لوكاشينكو عن آفاق تحديث هذه المنظومة البيلاروسية. ووفقاً لفيكتور خرينين، فإن الحديث يدور أيضاً عن التطوير المشترك مع روسيا الاتحادية لصواريخ ذات مدى أبعد".
وتم إبلاغ الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بعمليات الإطلاق لراجمة الصواريخ المحدثة "بولونيز- إم" وآفاق تحديثها.
وتتعاون روسيا وبيلاروسيا (دولة الاتحاد)، بشكل كبير في جميع المجالات، بما في ذلك في المجال العسكري.
وصرّح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر، بأن نظام صواريخ "أوريشنيك"، الذي سيبدأ مهامه القتالية في بيلاروسيا، في ديسمبر/كانون الأول، لن يكون متمركزا في موقع واحد.
ونقلت وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية
عن لوكاشينكو، قوله: "لن نفصح عن التفاصيل. هذا نظام متنقل، ولن يكون متمركزا في مكان واحد. سيقوم بدوريات في مواقع محددة، ومن موقع محدد، سيكون قادرا على شن ضربة إذا لزم الأمر".