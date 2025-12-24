بيلاروسيا تكشف عن تطوير مشترك مع روسيا لصواريخ "بولونيز-إم" بمدى أبعد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
10:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
11:30 GMT
29 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:31 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
12:43 GMT
17 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:03 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
17:19 GMT
11 د
مرايا العلوم
الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
مسؤول مصري: الحكومة وفت بالتزاماتها لصندوق النقد
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خارطة التحالفات في ليبيا.. بين تمديد الدور التركي وتوقيع اتفاق عسكري مع باكستان
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الصحة النفسية ليست رفاهية.. كيف تصلح ما أفسدته ٢٠٢٥؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
12:28 GMT
31 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
13:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
On air
17:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
17:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
بيلاروسيا تكشف عن تطوير مشترك مع روسيا لصواريخ "بولونيز-إم" بمدى أبعد
وأفادت وكالة الأنباء البيلاروسية "بيلتا"، بأنه " خلال بحث هذه المسألة، استفسر ألكسندر لوكاشينكو عن آفاق تحديث هذه المنظومة البيلاروسية. ووفقاً لفيكتور خرينين، فإن الحديث يدور أيضاً عن التطوير المشترك مع روسيا الاتحادية لصواريخ ذات مدى أبعد".وتم إبلاغ الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بعمليات الإطلاق لراجمة الصواريخ المحدثة "بولونيز- إم" وآفاق تحديثها.وتتعاون روسيا وبيلاروسيا (دولة الاتحاد)، بشكل كبير في جميع المجالات، بما في ذلك في المجال العسكري.ونقلت وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية عن لوكاشينكو، قوله: "لن نفصح عن التفاصيل. هذا نظام متنقل، ولن يكون متمركزا في مكان واحد. سيقوم بدوريات في مواقع محددة، ومن موقع محدد، سيكون قادرا على شن ضربة إذا لزم الأمر".لوكاشينكو: صواريخ "توماهوك" لن تحل الصراع في أوكرانيا وقد تؤدي فقط إلى حرب نووية
صرح وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين، اليوم الأربعاء، أن بلاده تطور بشكل مشترك مع روسيا، راجمة صواريخ "بولونيز-إم" البيلاروسية.
وأفادت وكالة الأنباء البيلاروسية "بيلتا"، بأنه " خلال بحث هذه المسألة، استفسر ألكسندر لوكاشينكو عن آفاق تحديث هذه المنظومة البيلاروسية. ووفقاً لفيكتور خرينين، فإن الحديث يدور أيضاً عن التطوير المشترك مع روسيا الاتحادية لصواريخ ذات مدى أبعد".
وتم إبلاغ الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بعمليات الإطلاق لراجمة الصواريخ المحدثة "بولونيز- إم" وآفاق تحديثها.
وتتعاون روسيا وبيلاروسيا (دولة الاتحاد)، بشكل كبير في جميع المجالات، بما في ذلك في المجال العسكري.
وصرّح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر، بأن نظام صواريخ "أوريشنيك"، الذي سيبدأ مهامه القتالية في بيلاروسيا، في ديسمبر/كانون الأول، لن يكون متمركزا في موقع واحد.
ونقلت وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية عن لوكاشينكو، قوله: "لن نفصح عن التفاصيل. هذا نظام متنقل، ولن يكون متمركزا في مكان واحد. سيقوم بدوريات في مواقع محددة، ومن موقع محدد، سيكون قادرا على شن ضربة إذا لزم الأمر".
لوكاشينكو: صواريخ "توماهوك" لن تحل الصراع في أوكرانيا وقد تؤدي فقط إلى حرب نووية
