https://sarabic.ae/20251222/لوكاشينكو-يعلن-عدد-أنظمة-صواريخ-أوريشنيك-المزمع-نشرها-في-بيلاروسيا-1108463144.html
لوكاشينكو يعلن عدد أنظمة صواريخ "أوريشنيك" المزمع نشرها في بيلاروسيا
لوكاشينكو يعلن عدد أنظمة صواريخ "أوريشنيك" المزمع نشرها في بيلاروسيا
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الاثنين، أن بلاده لن تنشر أكثر من عشرة أنظمة صواريخ "أوريشنيك". 22.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-22T14:11+0000
2025-12-22T14:11+0000
2025-12-22T14:11+0000
روسيا
العالم
أحداث بيلاروسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/13/1071367051_0:0:3036:1708_1920x0_80_0_0_3fb05e7222033a90fb63d39f76edbf1c.jpg
وأضاف لوكاشينكو في تصريحات صحفية جوابا عن سؤال يتعلق بعدد أنظمة صواريخ "أوريشنيك" التي ستنشرها بيلاروسيا: "عشرة أنظمة على الأكثر".وكما أكد الرئيس، فإن التعاون العسكري مع روسيا يضمن الدفاع عن بيلاروسيا، ولهذا السبب تقوم دولة الاتحاد بتنفيذ مجموعة من تدابير الردع الاستراتيجية.وأردف بوتين، في كلمة ألقاها خلال اجتماع موسع لمجلس وزارة الدفاع الروسية في موسكو، في وقت سابق، أن صواريخ "بوريفيستنيك" المجنحة ذات المدى غير المحدود وغواصة بوسيدون المسيرة سيضمنان التكافؤ الاستراتيجي والأمن لروسيا لعقود قادمة، مؤكدا أن روسيا ستواصل العمل على تحسين هذين النوعين من السلاح.وأضاف بوتين: "لقد تم اختبار صواريخ "بوريفيستنيك" الاستراتيجية وغواصة بوسيدون المسيرة بنجاح.. سنواصل العمل على ذلك، وسنواصل تحسينهما وتطويرهما وتحديثهما".
https://sarabic.ae/20251222/الخارجية-الروسية-نظام-الدفاع-الصاروخي-الأمريكي-يستهدف-أيضا-روسيا-والصين-1108462156.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/13/1071367051_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_1f7707e7c15bc09687dc459ed027371a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم, أحداث بيلاروسيا
روسيا, العالم, أحداث بيلاروسيا
لوكاشينكو يعلن عدد أنظمة صواريخ "أوريشنيك" المزمع نشرها في بيلاروسيا
أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الاثنين، أن بلاده لن تنشر أكثر من عشرة أنظمة صواريخ "أوريشنيك".
وأضاف لوكاشينكو في تصريحات صحفية جوابا عن سؤال يتعلق بعدد أنظمة صواريخ "أوريشنيك" التي ستنشرها بيلاروسيا: "عشرة أنظمة على الأكثر".
أعلن لوكاشينكو سابقاً أن منظومة صواريخ "أوريشنيك" كانت في الخدمة القتالية في الجمهورية منذ 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وكما أكد الرئيس، فإن التعاون العسكري مع روسيا يضمن الدفاع عن بيلاروسيا، ولهذا السبب تقوم دولة الاتحاد بتنفيذ مجموعة من تدابير الردع الاستراتيجية.
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بأن الصاروخ "أوريشنيك" المتوسط المدى الفرط صوتي سيتم وضعه في الخدمة القتالية بحلول نهاية العام الحالي.
وأردف بوتين، في كلمة ألقاها خلال اجتماع موسع لمجلس وزارة الدفاع الروسية في موسكو، في وقت سابق، أن صواريخ "بوريفيستنيك" المجنحة ذات المدى غير المحدود وغواصة بوسيدون المسيرة سيضمنان التكافؤ الاستراتيجي والأمن لروسيا لعقود قادمة، مؤكدا أن روسيا ستواصل العمل على تحسين هذين النوعين من السلاح.
وأضاف بوتين: "لقد تم اختبار صواريخ "بوريفيستنيك" الاستراتيجية وغواصة بوسيدون المسيرة بنجاح.. سنواصل العمل على ذلك، وسنواصل تحسينهما وتطويرهما وتحديثهما".