لوكاشينكو يعلن عدد أنظمة صواريخ "أوريشنيك" المزمع نشرها في بيلاروسيا

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
مساحة حرة
4 أفلام عربية مرشحة لجائزة الأوسكار
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
من الملعب
سافونوف يقود باريس للفوز بلقب الانتركونتينينتال.. و٧ ملايين دولار لبطل كأس الأمم الأفريقية
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
ملفات ساخنة
لبنان يعلن أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع المصرفية
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
خطوط التماس
الإمبراطورية الرومانية
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
عالم سبوتنيك
وعبء مالي ضخم على أوروبا حال استمرار دعم أوكرانيا
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
مساحة حرة
الصين... قوة صناعية كبرى وسوق استهلاكية عملاقة
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
بلا قيود
خبير: روسيا جدية في موقفها من تسوية الأزمة الأوكرانية
شؤون عسكرية
خبير: محاربة "داعش" هي وسيلة أما الغاية فهي السيطرة وإعادة التموضع الجيوسياسي
مساحة حرة
العروض الغامرة وأبعاد الواقع الافتراضي
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
أمساليوم
بث مباشر
لوكاشينكو يعلن عدد أنظمة صواريخ "أوريشنيك" المزمع نشرها في بيلاروسيا
أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الاثنين، أن بلاده لن تنشر أكثر من عشرة أنظمة صواريخ "أوريشنيك".
روسيا
العالم
أحداث بيلاروسيا
وأضاف لوكاشينكو في تصريحات صحفية جوابا عن سؤال يتعلق بعدد أنظمة صواريخ "أوريشنيك" التي ستنشرها بيلاروسيا: "عشرة أنظمة على الأكثر".وكما أكد الرئيس، فإن التعاون العسكري مع روسيا يضمن الدفاع عن بيلاروسيا، ولهذا السبب تقوم دولة الاتحاد بتنفيذ مجموعة من تدابير الردع الاستراتيجية.وأردف بوتين، في كلمة ألقاها خلال اجتماع موسع لمجلس وزارة الدفاع الروسية في موسكو، في وقت سابق، أن صواريخ "بوريفيستنيك" المجنحة ذات المدى غير المحدود وغواصة بوسيدون المسيرة سيضمنان التكافؤ الاستراتيجي والأمن لروسيا لعقود قادمة، مؤكدا أن روسيا ستواصل العمل على تحسين هذين النوعين من السلاح.وأضاف بوتين: "لقد تم اختبار صواريخ "بوريفيستنيك" الاستراتيجية وغواصة بوسيدون المسيرة بنجاح.. سنواصل العمل على ذلك، وسنواصل تحسينهما وتطويرهما وتحديثهما".
14:11 GMT 22.12.2025
أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الاثنين، أن بلاده لن تنشر أكثر من عشرة أنظمة صواريخ "أوريشنيك".
وأضاف لوكاشينكو في تصريحات صحفية جوابا عن سؤال يتعلق بعدد أنظمة صواريخ "أوريشنيك" التي ستنشرها بيلاروسيا: "عشرة أنظمة على الأكثر".
أعلن لوكاشينكو سابقاً أن منظومة صواريخ "أوريشنيك" كانت في الخدمة القتالية في الجمهورية منذ 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وكما أكد الرئيس، فإن التعاون العسكري مع روسيا يضمن الدفاع عن بيلاروسيا، ولهذا السبب تقوم دولة الاتحاد بتنفيذ مجموعة من تدابير الردع الاستراتيجية.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2025
الخارجية الروسية: نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي يستهدف أيضا روسيا والصين
13:33 GMT
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بأن الصاروخ "أوريشنيك" المتوسط المدى الفرط صوتي سيتم وضعه في الخدمة القتالية بحلول نهاية العام الحالي.
وأردف بوتين، في كلمة ألقاها خلال اجتماع موسع لمجلس وزارة الدفاع الروسية في موسكو، في وقت سابق، أن صواريخ "بوريفيستنيك" المجنحة ذات المدى غير المحدود وغواصة بوسيدون المسيرة سيضمنان التكافؤ الاستراتيجي والأمن لروسيا لعقود قادمة، مؤكدا أن روسيا ستواصل العمل على تحسين هذين النوعين من السلاح.
وأضاف بوتين: "لقد تم اختبار صواريخ "بوريفيستنيك" الاستراتيجية وغواصة بوسيدون المسيرة بنجاح.. سنواصل العمل على ذلك، وسنواصل تحسينهما وتطويرهما وتحديثهما".
