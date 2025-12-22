الخارجية الروسية: نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي يستهدف أيضا روسيا والصين

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
4 أفلام عربية مرشحة لجائزة الأوسكار
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
سافونوف يقود باريس للفوز بلقب الانتركونتينينتال.. و٧ ملايين دولار لبطل كأس الأمم الأفريقية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
10:33 GMT
16 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
12:10 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
12:39 GMT
21 د
ملفات ساخنة
لبنان يعلن أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع المصرفية
13:29 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
خطوط التماس
الإمبراطورية الرومانية
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
17:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
وعبء مالي ضخم على أوروبا حال استمرار دعم أوكرانيا
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
10:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:44 GMT
16 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
11:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين... قوة صناعية كبرى وسوق استهلاكية عملاقة
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:33 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
17:42 GMT
17 د
بلا قيود
خبير: روسيا جدية في موقفها من تسوية الأزمة الأوكرانية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: محاربة "داعش" هي وسيلة أما الغاية فهي السيطرة وإعادة التموضع الجيوسياسي
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العروض الغامرة وأبعاد الواقع الافتراضي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
صرح سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الاثنين، أن نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي، يستهدف روسيا والصين، إلى جانب أمور أخرى. 22.12.2025, سبوتنيك عربي
وقال ريابكوف خلال اجتماع لنادي "فالداي" الدولي: "بعد سنوات طويلة من الإنكار، بات يعترف الآن صراحة بأن نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي موجه ليس فقط ضد الدول التي تصنفها واشنطن ضمن فئة ما كان يطلق عليها سابقا "الدول المارقة"، بل أيضا ضد ما يسمى "المنافسين الاستراتيجيين"، أي روسيا والصين".ووفقا لريابكوف: "فإن الحديث الآن يدور أيضا عن نشر أنظمة اعتراض في المدار الفضائي، الأمر الذي يعني تجسيدا ملموسا لزعزعة الاستقرار بشكل كبير، وتسليح الفضاء الخارجي وتحويله إلى ساحة للعمليات القتالية".وأوضح ريابكوف، أن روسيا تستعد لجميع الخيارات المحتملة في الوضع الاستراتيجي بعد انتهاء صلاحية معاهدة "نيو ستارت"، وفي نفس الوقت تعرب موسكو عن أملها في تجنب السيناريوهات الأكثر سلبية.وزعم وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، في وقت سابق أن "الولايات المتحدة نجحت في تنظيم العمل على نظام الدفاع الصاروخي "القبة الذهبية" بسرعة فائقة".وقال هيغسيث في فعالية بواشنطن: "نحن نعمل بالفعل بسرعة فائقة... متجاوزين الإجراءات البيروقراطية البطيئة". وفي يناير/ كانون الثاني 2025، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يقضي بإنشاء نظام الدفاع الصاروخي "القبة الحديدية"، الذي سُمي لاحقًا "القبة الذهبية".ترامب: الولايات المتحدة تطلب إنتاج عدد قياسي من الطائرات العسكرية
الخارجية الروسية: نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي يستهدف أيضا روسيا والصين

© Sputnik . Natalia Seliverstovaمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو.
صرح سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الاثنين، أن نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي، يستهدف روسيا والصين، إلى جانب أمور أخرى.
وقال ريابكوف خلال اجتماع لنادي "فالداي" الدولي: "بعد سنوات طويلة من الإنكار، بات يعترف الآن صراحة بأن نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي موجه ليس فقط ضد الدول التي تصنفها واشنطن ضمن فئة ما كان يطلق عليها سابقا "الدول المارقة"، بل أيضا ضد ما يسمى "المنافسين الاستراتيجيين"، أي روسيا والصين".
ووفقا لريابكوف: "فإن الحديث الآن يدور أيضا عن نشر أنظمة اعتراض في المدار الفضائي، الأمر الذي يعني تجسيدا ملموسا لزعزعة الاستقرار بشكل كبير، وتسليح الفضاء الخارجي وتحويله إلى ساحة للعمليات القتالية".

وأوضح نائب وزير الخارجية أن الاستراتيجية الأمريكية الاستفزازية المتعلقة بالاعتراض الصاروخي قبل إطلاق الصواريخ المعادية لم تلغ فقط، بل تتلقى الآن مزيدا من التطوير، وهو ما يعني عمليا التخطيط لشن ضربة عسكرية أولى تهدف إلى تحييد القدرات الصاروخية للخصم.

وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2025
وزير الحرب الأمريكي يعلق على جاهزية نظام الدفاع الصاروخي "القبة الذهبية"
7 نوفمبر, 20:16 GMT
وأوضح ريابكوف، أن روسيا تستعد لجميع الخيارات المحتملة في الوضع الاستراتيجي بعد انتهاء صلاحية معاهدة "نيو ستارت"، وفي نفس الوقت تعرب موسكو عن أملها في تجنب السيناريوهات الأكثر سلبية.

وتابع ريابكوف: "لا تزال مهمة الاستعداد لجميع الخيارات الاستراتيجية المحتملة بعد انتهاء سريان معاهدة "نيو ستارت" مهمةً بالغة الأهمية. ومع ذلك نأمل في تجنب الخيارات غير المرغوب فيها".

وزعم وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، في وقت سابق أن "الولايات المتحدة نجحت في تنظيم العمل على نظام الدفاع الصاروخي "القبة الذهبية" بسرعة فائقة".
وقال هيغسيث في فعالية بواشنطن: "نحن نعمل بالفعل بسرعة فائقة... متجاوزين الإجراءات البيروقراطية البطيئة". وفي يناير/ كانون الثاني 2025، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يقضي بإنشاء نظام الدفاع الصاروخي "القبة الحديدية"، الذي سُمي لاحقًا "القبة الذهبية".
ترامب: الولايات المتحدة تطلب إنتاج عدد قياسي من الطائرات العسكرية
