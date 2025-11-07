عربي
أمساليوم
بث مباشر
وزير الحرب الأمريكي يعلق على جاهزية نظام الدفاع الصاروخي "القبة الذهبية"
وزير الحرب الأمريكي يعلق على جاهزية نظام الدفاع الصاروخي "القبة الذهبية"
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
زعم وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، أن الولايات المتحدة نجحت في تنظيم العمل على نظام الدفاع الصاروخي "القبة الذهبية" بسرعة فائقة.
وقال هيغسيث في فعالية بواشنطن: "نحن نعمل بالفعل بسرعة فائقة... متجاوزين الإجراءات البيروقراطية البطيئة".

في يناير/ كانون الثاني 2025، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يقضي بإنشاء نظام الدفاع الصاروخي "القبة الحديدية"، الذي سُمي لاحقًا "القبة الذهبية".

منظومة صواريخ ثاد الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2025
"روسكونغرس": الولايات المتحدة ستنفق أكثر من تريليون دولار على نظام "القبة الذهبية"
07:49 GMT
في مايو/أيار، أعلن ترامب أن الحكومة الأمريكية قد اختارت تصميم نظام الدفاع الصاروخي "القبة الذهبية"، والذي سيكلف البلاد حوالي 175 مليار دولار.
وأشار إلى أن النظام سيشمل أنظمة برية وبحرية وفضائية، وأنه من المتوقع أن يدخل الخدمة بنهاية ولايته الثانية.
ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن أول اختبار رئيسي للقبة الذهبية كان مقررًا في أواخر عام 2028.
